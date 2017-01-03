Çö¡¦¥Ô¥¿¡¦¥Ä¥ä¤Î3Çï»Ò¤¬Â·¤¦¡ª ¼ºÇÔÃÎ¤é¤º¢ö¥ê¥¥Ã¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¥Ö¥é¥·ÅÉ¤êÊýË¡
¥ê¥¥Ã¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¥³¥·¤¬¤¢¤ê¡¢ÀèÃ¼¤¬Çö¤¯¤Ê¤Ã¤¿¥Ö¥é¥·¤ò»È¤¦¤È¾®²ó¤ê¤¬Íø¤¤¤ÆÅÉ¤ê¤ä¤¹¤¤¡£¤ß¤º¤ß¤º¤·¤¤¥Ä¥ä¤¬½Ð¤Æ¡¢ÆâÂ¦¤«¤é½á¤¤¤¬¤¢¤Õ¤ì½Ð¤ë¤è¤¦¤Ê°õ¾Ý¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¡ª
¥ê¥¥Ã¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¥Ö¥é¥·ÅÉ¤ê¤ò¥Þ¥¹¥¿¡¼¤·¤Æ¡¢´¥Áç¤È¤ÏÌµ±ï¤Î¿§¤Ã¤Ý¤¤¥Ä¥äÈ©¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
1.¥Ö¥é¥·¤ÎÌÓÀè¤Ë¥Õ¥¡¥ó¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¾¯ÎÌ´Þ¤Þ¤»¤ë
´é¤Ë²¼ÃÏ¤òÅÉ¤Ã¤Æ¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¡£¼ê¤Î¹Ã¤Ë¾®Æ¦Î³Âç¤Î¥Õ¥¡¥ó¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¤È¤ë¡£¥Õ¥¡¥ó¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¥Ö¥é¥·¤ÎÌÓÀè¤Ë¡¢1/3ÄøÅÙ¤ÎÎÌ¤ò´Þ¤Þ¤»¤ë¡£
2.ÌÜ¤è¤ê²¼¤òÈ¾´é¤º¤Ä»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤¯
ÊÒ頰¤ÎÃæ¿´¤«¤é³°Â¦¤Ø¡¢¾¯¤·¤º¤Ä²¼¤Ë¤º¤é¤·¤Ê¤¬¤é·Ú¤¤ÎÏ¤ÇÅÉ¤ë¡£ºÇ¸å¤Ï¸ý¸µ¡Á¤¢¤´¤Ë¤â¤Ê¤¸¤Þ¤»¡¢ÌÜ¤Î²¼¤ÎÈ¾´é¤ò»Å¾å¤²¤ë¡£¤â¤¦È¾´é¤â¢ª ¤òÆ±ÍÍ¤Ë¡£
3.³Û¤Ë¤Ï¤µ¤é¤Ë¾¯ÎÌ¤òÆâÂ¦¤«¤é³°Â¦¤Ë¸þ¤±¤Æ
¼ê¤Î¹Ã¤Î¥Õ¥¡¥ó¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¥Ö¥é¥·¤Ë¾¯ÎÌÂ¤·¡¢³Û¤òÅÉ¤ë¡£Èý´Ö¤«¤éÀ¸¤¨ºÝ¤Ë¸þ¤±¤Æ¥Ö¥é¥·¤òÆ°¤«¤¹¤È¡¢¼«Á³¤ÊÎ©ÂÎ´¶¤Ç¤Ä¤ë¤ó¤È´Ý¤ß¤Î¤¢¤ë³Û¤Ë¡£
4.¥Ö¥é¥·¤Ë»Ä¤Ã¤¿¤â¤Î¤òÉ¡¼þ¤ê¤ËÇö¤¯ÅÉ¤ë
¥Ö¥é¥·¤Ë¥Õ¥¡¥ó¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¤òÂ¤µ¤º¡¢ÌÓÀè¤Ç¾®É¡¤Î¼þ¤ê¤òÇö¤¯¥«¥Ð¡¼¤¹¤ë¡£ÌÓÀè¤òÈ©¤Ë¿âÄ¾¤Ë¤¢¤Æ¤ë¤È¡¢ÌÓ·ê¤ò¥¥ì¥¤¤Ë¥«¥Ð¡¼¤Ç¤¤ë¡£
5.¤µ¤é¤Ë¾å¤Þ¤Ö¤¿¤ò¤´¤¯Çö¤¯¥«¥Ð¡¼
¥Ö¥é¥·¤Ë¥Õ¥¡¥ó¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¤òÂ¤µ¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡¢¾å¤Þ¤Ö¤¿¤ÎÌÜÆ¬¢ªÌÜ¿¬¤Ë¸þ¤±¤ÆÆ°¤«¤·¤Æ¤´¤¯Çö¤¯¥«¥Ð¡¼¤¹¤ë¡£¸üÅÉ¤ê¤¹¤ë¤È¤è¤ì¤ä¤¹¤¤ÉôÊ¬¤Ê¤Î¤ÇÃí°Õ¡£
6.¤è¤ì¤ä¤¹¤¤²¼¤Þ¤Ö¤¿¤ÎºÝ¤Ï¤´¤¯¤´¤¯Çö¤¯¡ª
¤µ¤é¤Ë²¼¤Þ¤Ö¤¿¤ÎºÝ¤Ë¤âÇö¤¯ÅÉ¤ë¡£¤³¤³¤ÇÁ´ÂÎ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¡¢¥à¥é¤¬¤¢¤ë½ê¤ÏÌÓÀè¤Ç¤è¤¯¤Ê¤¸¤Þ¤»¤ë¡£ºÇ¸å¤Ë¥¹¥Ý¥ó¥¸¤Ç²¡¤µ¤¨¤ì¤Ð¤è¤êÌ©Ãå´¶UP¡£
¡À»È¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï¤³¤ì¡ª¡¿
·Ú¤¯¤ß¤º¤ß¤º¤·¤¤¼Á´¶¡£
¥·¥å¥¦ ¥¦¥¨¥à¥é ¥¹¥à¡¼¥¹¥Õ¥£¥Ã¥È ¥ß¥Í¥é¥ë ¥Õ¥¡¥ó¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó SPF18¡¦PA+++¡¡Á´9¿§ 30ml ¡ï4,700
¡À¥³¥·¤¬¤¢¤Ã¤ÆÅÉ¤ê¤ä¤¹¤¤AYA¤µ¤ó¤Î°¦ÍÑÉÊ¡¿
¥ê¥¥Ã¥É¤ä¥¯¥ê¡¼¥à¥Õ¥¡¥ó¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¤¿¤á¤Ë³«È¯¤µ¤ì¤¿¥Ö¥é¥·¡£ÌÓÎÌ¤¬Äø¤è¤¯¡¢´Þ¤Þ¤»¤ëÎÌ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥«¥Ð¡¼ÎÏ¤ÎÄ´À°¤â¼«ºß¡£Àö¤Ã¤Æ¤âÌÓ¤¬¹¤¬¤ê¤Ë¤¯¤¯¡¢1ËÜÇã¤¨¤ÐÄ¹¤¯»È¤¨¤ë¡£
¥·¥ã¥Í¥ë ¥Ñ¥ó¥½¡¼¥Õ¥©¥ó ¥É¥¥ ¥¿¥ó ¡ï4,900
¥Ö¥é¥·¡õ¥¹¥Ý¥ó¥¸¤ÇåÌÌ©¤Ê¥Ä¥äÈ©
¥¹¥Ý¥ó¥¸¤Ä¤¥Ö¥é¥·¤¬Í¥½¨¡£
SUQQU ¥¨¥¯¥¹¥È¥é¥ê¥Ã¥Á ¥¯¥ê¡¼¥à ¥Õ¥¡¥ó¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó SPF30¡¦PA++Á´7¿§¡¡30g¡¡¡ï10,000
Æ±¡¡¥Õ¥¡¥ó¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó ¥Ö¥é¥· ¡ï4,000
¾å¼Á¤Ê¥Ö¥é¥·¤¬¥»¥Ã¥È¤Ë
¥Ö¥é¥·¤¬¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿º£µ¨¤Î¿·ºî¤Ï¡¢¤½¤Î¥Ä¥ä¤ÎÈþ¤·¤µ¤ÇÂç¥Ò¥Ã¥ÈÃæ¡£
¥Ç¥£¥ª¡¼¥ë ¥×¥ì¥¹¥Æ¡¼¥¸ ¥ë ¥Í¥¯¥¿¡¼ ¥É¥¥ ¥¿¥ó¡¡SPF20¡¦PA++¡¡Á´4¿§ 30ml ¡ï13,000
ÅÉ¤ëÆ°ºî¤â¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¤Ë
¥Ö¥é¥·ÀèÃ¼¤Î¤¯¤Ü¤ß¤Ë¥Õ¥¡¥ó¥Ç¤ò¡£
¥¤¥ô¡¦¥µ¥ó¥í¡¼¥é¥ó¡¦¥Ü¡¼¥Æ ¥¿¥ó ¥é¥Ç¥£¥¢¥ó¥È ¥¿¥Ã¥Á ¥¨¥¯¥é SPF22¡¦PA++ Á´7¿§¡¡30ml¡¡¡ï6,600
Æ±¡¡¥Õ¥¡¥ó¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¥Ö¥é¥·¡¡Y ¡ï7,200
»Ø¤ÈÆ±¤¸³ÑÅÙ¤ÇÅÉ¤ê¤ä¤¹¤µÈ´·²
ÌÓÀè¤¬¼Ð¤á¤Ë¡£
SK-II¡¡COLOR¡¡¥¯¥ê¥¢¡¡¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¡¡¥¨¥Ê¥á¥ë¡¡¥é¥Ç¥£¥¢¥ó¥È¡¡¥¯¥ê¡¼¥à ¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È SPF30¡¦PA+++ Á´8¿§¡¡¡ï10,000
Æ±¡¡¥¢¥ë¥Æ¥£¥¶¥ó¡¡¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥Æ¥£¥ó¥°¡¡¥Ö¥é¥·¡¡¡ï5,000¡ÊÊÔ½¸ÉôÄ´¤Ù¡Ë
¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï¡Ä
»£±Æ¡¿ÃæÅç Þ«¡Ê¿ÍÊª¡Ë¡¢À¾¸¶½¨³Ù¡ÊÀÅÊª¡Ë¡¡¥Ø¥¢¡õ¥á¡¼¥¯¡¿AYA¡ÊLA DONNA¡Ë¡¡¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¡¿ÄøÌîÍ´»Ò¡Ê¿ÍÊª¡Ë¡¢»³ËÜàöÆà¡ÊÀÅÊª¡Ë¡¡¥â¥Ç¥ë¡¿ºå°æ¤Þ¤É¤«¡¡¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¿ÁýÅÄ·ÃÈþ¡¡¹½À®¡¿ÂçÄÍ¿¿Î¤
¥ê¥¥Ã¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¥Ö¥é¥·ÅÉ¤ê¤ò¥Þ¥¹¥¿¡¼¤·¤Æ¡¢´¥Áç¤È¤ÏÌµ±ï¤Î¿§¤Ã¤Ý¤¤¥Ä¥äÈ©¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
¥ê¥¥Ã¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¥Ö¥é¥·ÅÉ¤ê¡¡How To
1.¥Ö¥é¥·¤ÎÌÓÀè¤Ë¥Õ¥¡¥ó¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¾¯ÎÌ´Þ¤Þ¤»¤ë
´é¤Ë²¼ÃÏ¤òÅÉ¤Ã¤Æ¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¡£¼ê¤Î¹Ã¤Ë¾®Æ¦Î³Âç¤Î¥Õ¥¡¥ó¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¤È¤ë¡£¥Õ¥¡¥ó¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¥Ö¥é¥·¤ÎÌÓÀè¤Ë¡¢1/3ÄøÅÙ¤ÎÎÌ¤ò´Þ¤Þ¤»¤ë¡£
2.ÌÜ¤è¤ê²¼¤òÈ¾´é¤º¤Ä»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤¯
ÊÒ頰¤ÎÃæ¿´¤«¤é³°Â¦¤Ø¡¢¾¯¤·¤º¤Ä²¼¤Ë¤º¤é¤·¤Ê¤¬¤é·Ú¤¤ÎÏ¤ÇÅÉ¤ë¡£ºÇ¸å¤Ï¸ý¸µ¡Á¤¢¤´¤Ë¤â¤Ê¤¸¤Þ¤»¡¢ÌÜ¤Î²¼¤ÎÈ¾´é¤ò»Å¾å¤²¤ë¡£¤â¤¦È¾´é¤â¢ª ¤òÆ±ÍÍ¤Ë¡£
3.³Û¤Ë¤Ï¤µ¤é¤Ë¾¯ÎÌ¤òÆâÂ¦¤«¤é³°Â¦¤Ë¸þ¤±¤Æ
¼ê¤Î¹Ã¤Î¥Õ¥¡¥ó¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¥Ö¥é¥·¤Ë¾¯ÎÌÂ¤·¡¢³Û¤òÅÉ¤ë¡£Èý´Ö¤«¤éÀ¸¤¨ºÝ¤Ë¸þ¤±¤Æ¥Ö¥é¥·¤òÆ°¤«¤¹¤È¡¢¼«Á³¤ÊÎ©ÂÎ´¶¤Ç¤Ä¤ë¤ó¤È´Ý¤ß¤Î¤¢¤ë³Û¤Ë¡£
4.¥Ö¥é¥·¤Ë»Ä¤Ã¤¿¤â¤Î¤òÉ¡¼þ¤ê¤ËÇö¤¯ÅÉ¤ë
¥Ö¥é¥·¤Ë¥Õ¥¡¥ó¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¤òÂ¤µ¤º¡¢ÌÓÀè¤Ç¾®É¡¤Î¼þ¤ê¤òÇö¤¯¥«¥Ð¡¼¤¹¤ë¡£ÌÓÀè¤òÈ©¤Ë¿âÄ¾¤Ë¤¢¤Æ¤ë¤È¡¢ÌÓ·ê¤ò¥¥ì¥¤¤Ë¥«¥Ð¡¼¤Ç¤¤ë¡£
5.¤µ¤é¤Ë¾å¤Þ¤Ö¤¿¤ò¤´¤¯Çö¤¯¥«¥Ð¡¼
¥Ö¥é¥·¤Ë¥Õ¥¡¥ó¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¤òÂ¤µ¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡¢¾å¤Þ¤Ö¤¿¤ÎÌÜÆ¬¢ªÌÜ¿¬¤Ë¸þ¤±¤ÆÆ°¤«¤·¤Æ¤´¤¯Çö¤¯¥«¥Ð¡¼¤¹¤ë¡£¸üÅÉ¤ê¤¹¤ë¤È¤è¤ì¤ä¤¹¤¤ÉôÊ¬¤Ê¤Î¤ÇÃí°Õ¡£
6.¤è¤ì¤ä¤¹¤¤²¼¤Þ¤Ö¤¿¤ÎºÝ¤Ï¤´¤¯¤´¤¯Çö¤¯¡ª
¤µ¤é¤Ë²¼¤Þ¤Ö¤¿¤ÎºÝ¤Ë¤âÇö¤¯ÅÉ¤ë¡£¤³¤³¤ÇÁ´ÂÎ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¡¢¥à¥é¤¬¤¢¤ë½ê¤ÏÌÓÀè¤Ç¤è¤¯¤Ê¤¸¤Þ¤»¤ë¡£ºÇ¸å¤Ë¥¹¥Ý¥ó¥¸¤Ç²¡¤µ¤¨¤ì¤Ð¤è¤êÌ©Ãå´¶UP¡£
¡À»È¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï¤³¤ì¡ª¡¿
·Ú¤¯¤ß¤º¤ß¤º¤·¤¤¼Á´¶¡£
¥·¥å¥¦ ¥¦¥¨¥à¥é ¥¹¥à¡¼¥¹¥Õ¥£¥Ã¥È ¥ß¥Í¥é¥ë ¥Õ¥¡¥ó¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó SPF18¡¦PA+++¡¡Á´9¿§ 30ml ¡ï4,700
¡À¥³¥·¤¬¤¢¤Ã¤ÆÅÉ¤ê¤ä¤¹¤¤AYA¤µ¤ó¤Î°¦ÍÑÉÊ¡¿
¥ê¥¥Ã¥É¤ä¥¯¥ê¡¼¥à¥Õ¥¡¥ó¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¤¿¤á¤Ë³«È¯¤µ¤ì¤¿¥Ö¥é¥·¡£ÌÓÎÌ¤¬Äø¤è¤¯¡¢´Þ¤Þ¤»¤ëÎÌ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥«¥Ð¡¼ÎÏ¤ÎÄ´À°¤â¼«ºß¡£Àö¤Ã¤Æ¤âÌÓ¤¬¹¤¬¤ê¤Ë¤¯¤¯¡¢1ËÜÇã¤¨¤ÐÄ¹¤¯»È¤¨¤ë¡£
¥·¥ã¥Í¥ë ¥Ñ¥ó¥½¡¼¥Õ¥©¥ó ¥É¥¥ ¥¿¥ó ¡ï4,900
¥Ö¥é¥·»È¤¤¿ä¾©¤ÎºÇ¿·¥Õ¥¡¥ó¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤âÃíÌÜ¡ª
¥Ö¥é¥·¡õ¥¹¥Ý¥ó¥¸¤ÇåÌÌ©¤Ê¥Ä¥äÈ©
¥¹¥Ý¥ó¥¸¤Ä¤¥Ö¥é¥·¤¬Í¥½¨¡£
SUQQU ¥¨¥¯¥¹¥È¥é¥ê¥Ã¥Á ¥¯¥ê¡¼¥à ¥Õ¥¡¥ó¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó SPF30¡¦PA++Á´7¿§¡¡30g¡¡¡ï10,000
Æ±¡¡¥Õ¥¡¥ó¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó ¥Ö¥é¥· ¡ï4,000
¾å¼Á¤Ê¥Ö¥é¥·¤¬¥»¥Ã¥È¤Ë
¥Ö¥é¥·¤¬¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿º£µ¨¤Î¿·ºî¤Ï¡¢¤½¤Î¥Ä¥ä¤ÎÈþ¤·¤µ¤ÇÂç¥Ò¥Ã¥ÈÃæ¡£
¥Ç¥£¥ª¡¼¥ë ¥×¥ì¥¹¥Æ¡¼¥¸ ¥ë ¥Í¥¯¥¿¡¼ ¥É¥¥ ¥¿¥ó¡¡SPF20¡¦PA++¡¡Á´4¿§ 30ml ¡ï13,000
ÅÉ¤ëÆ°ºî¤â¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¤Ë
¥Ö¥é¥·ÀèÃ¼¤Î¤¯¤Ü¤ß¤Ë¥Õ¥¡¥ó¥Ç¤ò¡£
¥¤¥ô¡¦¥µ¥ó¥í¡¼¥é¥ó¡¦¥Ü¡¼¥Æ ¥¿¥ó ¥é¥Ç¥£¥¢¥ó¥È ¥¿¥Ã¥Á ¥¨¥¯¥é SPF22¡¦PA++ Á´7¿§¡¡30ml¡¡¡ï6,600
Æ±¡¡¥Õ¥¡¥ó¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¥Ö¥é¥·¡¡Y ¡ï7,200
»Ø¤ÈÆ±¤¸³ÑÅÙ¤ÇÅÉ¤ê¤ä¤¹¤µÈ´·²
ÌÓÀè¤¬¼Ð¤á¤Ë¡£
SK-II¡¡COLOR¡¡¥¯¥ê¥¢¡¡¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¡¡¥¨¥Ê¥á¥ë¡¡¥é¥Ç¥£¥¢¥ó¥È¡¡¥¯¥ê¡¼¥à ¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È SPF30¡¦PA+++ Á´8¿§¡¡¡ï10,000
Æ±¡¡¥¢¥ë¥Æ¥£¥¶¥ó¡¡¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥Æ¥£¥ó¥°¡¡¥Ö¥é¥·¡¡¡ï5,000¡ÊÊÔ½¸ÉôÄ´¤Ù¡Ë
¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï¡Ä
¥Ø¥¢¡õ¥á¡¼¥¯¥¢¥Ã¥×¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È
AYA¤µ¤ó
ËÜ»ï¤ò¤Ï¤¸¤áÂ¿¤¯¤Î¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£»ï¤ä½÷À»ï¤Ç³èÌöÃæ¡£½é¤Î¥á¡¼¥¯ËÜ¡ØAYA MAKE¡Ù¡ÊÊõÅç¼Ò¡Ë¤¬¹¥É¾¡ª¡¡LA DONNA½êÂ°¡£
»£±Æ¡¿ÃæÅç Þ«¡Ê¿ÍÊª¡Ë¡¢À¾¸¶½¨³Ù¡ÊÀÅÊª¡Ë¡¡¥Ø¥¢¡õ¥á¡¼¥¯¡¿AYA¡ÊLA DONNA¡Ë¡¡¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¡¿ÄøÌîÍ´»Ò¡Ê¿ÍÊª¡Ë¡¢»³ËÜàöÆà¡ÊÀÅÊª¡Ë¡¡¥â¥Ç¥ë¡¿ºå°æ¤Þ¤É¤«¡¡¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¿ÁýÅÄ·ÃÈþ¡¡¹½À®¡¿ÂçÄÍ¿¿Î¤