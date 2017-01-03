¡Î2017Ç¯¥Ö¥ì¥¤¥¯É¬»ê¤Î¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ï¤ò¥æ¥¦¥¥í¥Ã¥¯¤¬¸·Áª
¡¡¤¢¤±¤Þ¤·¤Æ¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡¢¥æ¥¦¥¥í¥Ã¥¯¤Ç¤¹¡£ºòÇ¯¤Ï·Ý¿Í¿ÍÀ¸¤òÄÖ¤Ã¤¿Ãø½ñ¡Ø·Ý¿ÍÌÂ»Ò¡Ù¤âÈ¯Çä¤·¡¢¶èÀÚ¤ê¤ÎÇ¯¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£Ç¯¤âºòÇ¯Æ±ÍÍ¡¢¤ª¾Ð¤¤¤Î¤¿¤á¤Ë¿ÔÎÏ¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤½êÂ¸¤Ç¤¹¡£¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤ª¾Ð¤¤¹Ö»Õ¤È¤·¤Æ¤¤¤í¤ó¤Ê»öÌ³½ê¤äÍÜÀ®½ê¤Ë¥Í¥¿¸«¤»¤ä¹ÖµÁ¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢À¸ÅÌ¿ô¤ÏÇ¯¡¹¸º¾¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢2000Ç¯¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤ª¾Ð¤¤¥Ö¡¼¥à¤Ï¡¢2010Ç¯¤Î¡ØÇú¾Ð¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¡Ù¡Ø¥¨¥ó¥¿¤Î¿ÀÍÍ¡Ù¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼ÊüÁ÷½ªÎ»¤È¤È¤â¤ËÄÀÀÅ²½¡£¿ôÂ¿¤¯À¤¤Ë½Ð¤¿¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤Ï¾¯¤·¤º¤ÄÅñÂÁ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¡¢¼ã¼Ô¤¿¤Á¤Ï·Ý¿Í¤ËÆ´¤ì¤òÊú¤«¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥×¥í¤òÌÜ»Ø¤½¤¦¤È¤·¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢2015Ç¯¤Ë¡ØM-1¥°¥é¥ó¥×¥ê¡Ù¤¬Éü³è¡£Ç¯¿ôÀ©¸Â¤Î¤Ê¤¤¡ØTHE MANZAI¡Ù¤È°ã¤¤¡¢¥³¥ó¥ÓÎò15Ç¯ÌÜ¤Þ¤Ç¤Î¼ã¼ê·Ý¿Í¤¬¿·À¸M-1¤ÇÌöÆ°¡£¤µ¤é¤Ë2016Ç¯Ç¯Ëö¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¤Ï¥Ê¥¤¥ó¥Æ¥£¥Ê¥¤¥ó¤ä¥¥ó¥°¥³¥ó¥°¤òÀ¤¤ËÇÚ½Ð¤·¤¿¡Ø¿·¤·¤¤ÇÈ¡Ù¤¬ÆÃÈÖ¤È¤·¤ÆÊüÁ÷¡£¤ª¾Ð¤¤¥Ö¡¼¥à°Ê¹ß¤Ë¤â¡Ö¿·¤·¤¤ºÍÇ½¡×¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤È°é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¾ÚÌÀ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ·Þ¤¨¤¿2017Ç¯¡£¥Ö¥ì¥¤¥¯É¬»ê¤Ê¥³¥ó¥Ó¤¿¤Á¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ ¥«¥ß¥Ê¥ê
¡¡¥µ¥ó¥É¥¦¥£¥Ã¥Á¥Þ¥ó¤ä±ÊÌî¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥°¥ì¡¼¥×¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¤Î¥³¥ó¥Ó¤Ç¤¢¤ë¡£¡ØM-1¥°¥é¥ó¥×¥ê2016¡Ù¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¤Ç¤¢¤ëÈà¤é¤Ï¡¢¤â¤¦¤¹¤Ç¤Ë¤´Â¸¤¸¤ÎÊý¤âÂ¿¤¤¤Ï¤º¡£ÃÝÆâ·¯¤Î¥Ü¥±¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ÀÐÅÄ·¯¤Ï»×¤¤¤Ã¤¤êÆ¬¤ò¤¿¤¿¤¶¯Îõ¤Ë¥Ä¥Ã¥³¤à¡£¤³¤ÎÉôÊ¬¤À¤±¤ò¼è¤Ã¤Æ¤â¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ç½ÅÊõ¤µ¤ì¤½¤¦¤Ê¶õµ¤¤Ç¤¢¤ë¡£ÀÐÅÄ·¯¤Î¥Ä¥Ã¥³¥ß¤Ï¶¯Îõ¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢¸ÀÍÕ¤Ï½Ð¿ÈÃÏ¤Ç¤¢¤ë°ñ¾ëëÂ¤ê¤Ç¡¢¤½¤³¤¬¤Ê¤ó¤È¤âÁþ¤á¤Ê¤¯²Ä°¦¤¤¡£M-1·è¾¡¿Ê½ÐÁÈ¤ÎÃæ¤Ç¤Ï1ÈÖ¤Î¥Ö¥ì¥¤¥¯¸õÊä¤Ç¤¢¤í¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢ÌäÂêÅÀ¤Ï¤¢¤ë¡£¡ÖÆ¬¤òÃ¡¤¯¡×¤È¤¤¤¦ÉôÊ¬¤Ç¤¢¤ë¡£¥¿¥«¥¢¥ó¥É¥È¥·¤¬¥Ö¥ì¥¤¥¯¤·¤¿Åö½é¡¢½êÂ°»öÌ³½ê¤Ë¤ÏÂ¿¤¯¤Î¶ì¾ð¤ÎÅÅÏÃ¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¿¡£Ì¡ºÍ¤Ç¤Ï¸ú²ÌÅª¡¢¤¤¤ä¡¢¤½¤ì°Ê¾å¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¡Ö¥É¥Ä¥¡×¤ÎÉôÊ¬¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢ºòº£¤ÎÀ¤´Ö¤Ï¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤Å¤é¤¤¡£¤³¤ÎÉôÊ¬¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¤·¡¢¡Ö¥Æ¥ì¥Ó»ÅÍÍ¡×¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ë¤Î¤«¡©¡¡¤½¤ì¤È¤â¤½¤Î¤Þ¤ÞÆÍ¤¿Ê¤à¤Î¤«¡©¡¡³Ú¤·¤ß¤Ç¤¢¤ë¡£
¢ ¥ß¥
¡¡¤è¤·¤â¤È¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¡¦¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥·¡¼Âçºå½êÂ°¤Î·»Äï¥³¥ó¥Ó¤Ç¤¢¤ë¡£ºÇ¶á¤ÎÌ¡ºÍ»Õ¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡¢°ìÈÖ¤Îµ»½Ñ¤ò»ý¤Ã¤¿¥³¥ó¥Ó¤À¤È»×¤¦¡£¡Ö¥®¥¢¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨Êý¡×¤¬Èó¾ï¤Ë¾å¼ê¤¤¡£½øÈ×¤ÏÉáÄÌ¤Î¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç»Ï¤Þ¤ë¤¬¡¢¤Ò¤È¤¿¤ÓÄï¤Î°¡À¸¡Ê¤¢¤»¤¤¡Ë¤¬¥Ü¥±¤ò¾ö¤ß³Ý¤±¥®¥¢¤Ë¾å¤²¤ë¤È¡¢·»¤ÎÚåÀ¸¡Ê¤³¤¦¤»¤¤¡Ë¤¬¹â²»¤Ç¥·¥ã¥¦¥È¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¥Ä¥Ã¥³¥ß¡¢¥È¥Ã¥×¥®¥¢¤Ë¡£¤½¤Î¸å¡¢2¿Í¤ÇÉñÂæ¶¹¤·¤ÈË½¤ìÅÝ¤¹¡£ÚåÀ¸¤Î¥Ä¥Ã¥³¥ß¤Ï¶¯¼å¤ò¤Ä¤±Êý¤¬¹ª¤ß¤Ç¡¢¥Æ¥ó¥Ý´¶¤ÎÎÉ¤µ¤Ï·»Äï¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤È¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤«¡£ÀèÆü¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ØM-1¥°¥é¥ó¥×¥ê2016¡Ù¤Ç¤Ï¡¢ÇÔ¼ÔÉü³èÀï¤Ç¤¢¤È°ìÊâ¤Î¤È¤³¤í¤Ç·è¾¡¿Ê½Ð¤òÆ¨¤·¤¿2¿Í¤À¤¬¡¢2017Ç¯¤Ï¤¹¤ó¤Ê¤ê¤È·è¾¡¿Ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£¤¿¤ÀÌäÂêÅÀ¤â¤¢¤ë¡£ÚåÀ¸¤Î¥Ä¥Ã¥³¥ß¤¬¹â²»¤Ç¤Þ¤¯¤·Î©¤Æ¤¹¤®¤ÆÊ¹¤¼è¤ê¤Å¤é¤¤»þ¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¡£Ê¹¤¼è¤ê¤Å¤é¤¤¤È¾Ð¤¤¤¬»ß¤Þ¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¡£¤³¤ÎÉôÊ¬¤ò¶ºÀµ¤¹¤ì¤Ð¡¢»þÂå¤òÇØÉé¤¦Ì¡ºÍ»Õ¤Ë¤Ê¤ì¤ë²ÄÇ½À¤òÈë¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
£ Áú¹ß¤êÌÀÀ±
¡¡¥Ü¥±Ã´Åö¤»¤¤¤ä·¯¡¢¥Ä¥Ã¥³¥ßÃ´ÅöÁÆÉÊ·¯¤Ë¤è¤ë¡¢¤è¤·¤â¤È¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¡¦¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥·¡¼Âçºå½êÂ°¤Î¥³¥ó¥Ó¤Ç¤¢¤ë¡£¥Í¥¿¤Î¥Ü¥±¿ô¤¬Â¿¤¤¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¥Ü¥±¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¤Ë¥»¥ó¥¹¤â´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡£¤¹¤Ù¤Æ¤¬¹â¤¤¿å½à¤Ç¤¢¤ê¡¢¤È¤Æ¤Ä¤â¤Ê¤¯ÌÌÇò¤¤Ì¡ºÍ»Õ¤Ç¤¢¤ë¡£ÁÆÉÊ·¯¤Ï¥Ô¥ó·Ý¿Í¤È¤·¤Æ¤â¼ÂÀÓ¤¬¤¢¤ê¡¢¥Ä¥Ã¥³¥ß¤Ç¤â¤·¤Ã¤«¤ê¾Ð¤¤¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£2¿Í¤Ï¹â³ØÎò¤Ç¤¢¤ê¡¢ÃÎ¼±ÎÌ¤âËÉÙ¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¡£¥Í¥¿¤òºî¤ë¾å¤Ç¡¢¹½À®ÎÏ¤¬¿È¤ËÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¤¢¤È¤ÏÃÎ¼±¤È¥»¥ó¥¹¤Î¾¡Éé¤Ë¤Ê¤ë¡£Èà¤é¤Ï¤½¤ì¤ò¤¹¤Ù¤Æ·ó¤ÍÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯2017Ç¯¤ÎM-1¤Ï·è¾¡¿Ê½Ð¤·¤Æ¤¯¤ë¤À¤í¤¦¤·¡¢Í¥¾¡¤µ¤¨¤â¤«¤Ã¤µ¤é¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤í¤¦¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤ ¤ª¤È¤®¤Ð¤Ê¤·
¡¡¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¿ÍÎÏ¼Ë½êÂ°¤ÎÃË½÷¥³¥ó¥Ó¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤Î¥³¥ó¥Ó¤Ï¤Þ¤ÀÀ¤´Ö¤Ë¤Û¤È¤ó¤ÉÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡£ËÍ¤¬¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¿ÍÎÏ¼Ë¤µ¤ó¤Î¥Í¥¿¸«¤»¤Ç¸«¤¿»þ¡¢ËÜÅö¤ËÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¡£ÈþÃËÈþ½÷¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¥Ö¥µ¥¤¥¯¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·²Ä°¦¤²¤Ï¤¢¤ë¡£À¤´Ö¤Ë°¦¤µ¤ì¤ë2¿Í¤Ç¤¢¤ë¡£ÅÄ¼Ë¤ÎÃË½÷¤¬ÅÔ²ñ¤ËÆ´¤ì¤Æ¤¤¤ëÍÍ¤ò¾å¼ê¤¯É½¸½¤·¤Æ¤¤¤¿¥Í¥¿¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¼õ¤±¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¸µÃ¶ÊüÁ÷¤Î¡Ø¤°¤ë¥Ê¥¤¡ª¤ª¤â¤·¤íÁñ¡Ù¤Ë½Ð±é¤¬·èÄê¤·¤¿¡£¤«¤Ä¤Æ¤Ï¥ª¡¼¥É¥ê¡¼¡¢¤ª¤«¤º¥¯¥é¥Ö¡¢¤½¤·¤ÆºòÇ¯¤ÏÆô¿À¥¤¥ó¥¿¡¼¤¬¡Ø¤°¤ë¥Ê¥¤¡ª¤ª¤â¤·¤íÁñ¡Ù¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¥Ö¥ì¥¤¥¯¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë»þÅÀ¤Ç¤É¤ó¤Ê¥Í¥¿¤ò¤·¤¿¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤¬¡¢´üÂÔ¤ò¹þ¤á¤Æ¤³¤³¤Ë¿äÁ¦¤·¤¿¤¤¡£
¥¥Ð¥Ã¥É¥Ê¥¤¥¹
¡¡¥Ü¥±Ã´Åö¾ïÅÄ·¯¡¢¥Ä¥Ã¥³¥ßÃ´ÅöÆâÅÄ·¯¤Ë¤è¤ë¥ï¥¿¥Ê¥Ù¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È½êÂ°¤Î¥³¥ó¥Ó¤Ç¤¢¤ë¡£¡Ø¤µ¤ó¤Þ¤Î¤ª¾Ð¤¤¸þ¾å°Ñ°÷²ñ¡Ù¤ò¤´Í÷¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ï¾ïÅÄ·¯¤Î¤Û¤¦¤Ï¤´Â¸ÃÎ¤À¤È»×¤¦¡£¤¢¤Ð¤ì¤ë·¯¤ÎÄï»Ò¤È¤·¤Æ¸½¤ì¤¿Èà¤Ï¡¢ÈÖÁÈ¤Ë¥É¥Ï¥Þ¥ê¤·¤Æº£¤ä¾ïÏ¢¥â¥Ë¥¿¡¼²£·Ý¿Í¤È¤Ê¤ê¡¢Ëè½µ½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¾ïÅÄ·¯¡¢¼Â¤Ï¥³¥ó¥Ó¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤·¤Æ¥Í¥¿¤âÌÌÇò¤¤¡£¾ïÅÄ·¯¤ÎÆÈÆÃ¤Î¥Æ¥ó¥Ý¤«¤é·«¤ê½Ð¤¹Ãý¤ê¤ÏÌ¡ºÍ¤Ç¤â·òºß¤Ç¡¢ÁêÊý¤Ç¤¢¤ëÆâÅÄ·¯¤òËÝÏ®¤¹¤ë¡£¼õ¤±¤ÎÆâÅÄ·¯¤âÌµÂÌ¤ËÃý¤ë¤³¤È¤Ê¤¯Åª³Î¤ÇÌÌÇò¤¤¡£¥Þ¥¹¥¯¤â¤¤¤¤¤Î¤ÇÁá¡¹¥Æ¥ì¥Ó¤Ç³èÌö¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤È»×¤¦¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¥±¥¤¥À¥Ã¥·¥å¥¹¥Æ¡¼¥¸½êÂ°¤Î¥Á¥ã¡¼¥ß¥ó¥°ßÖÈÓ¡¢¥µ¥ó¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯½êÂ°¤Î¤Ý¡Á¤¯¤Á¤ç¤Ã¤×¤â¾Ò²ð¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¡£2016Ç¯¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»öÌ³½ê¤Ç¥Í¥¿¸«¤»¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Ãæ¤Ç¡¢¡ÖM-1¤Ç¤Ò¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¤é¤Ò¤ç¤Ã¤È¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡©¡×¤È»×¤ï¤»¤¿¥³¥ó¥Ó¤¬¤³¤Î2ÁÈ¤Ç¤¢¤ë¡£¤·¤«¤·Èà¤é¤Ï¤È¤â¤Ë3²óÀï¤ÇÇÔÂà¡£ÇÔÂà¤·¤¿¥Í¥¿¤ò¸«¤¿¤Î¤À¤¬¡¢ËÍ¤¬¸«¤¿¥Í¥¿¤È¤Ï°ã¤¦¥Í¥¿¤À¤Ã¤¿¡£M-1¤ÏºÇ¹â¤Î¥Í¥¿¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢1ËÜ¤À¤±¤Ç¤Ï¾¡¤Á¾å¤¬¤ì¤Ê¤¤¤Î¤À¡£»ä¤Î¼ç´Ñ¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢Èà¤é¤ÏºÇ¹â¤Î¥Í¥¿¤ò¤¹¤Ç¤Ë1ËÜ¤Ïºî¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£º£¸å¤Ï¤½¤ì¤òÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¡¢¿ôºî¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥Í¥¿¤ò°ÂÄê¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯¡£°ÂÄê¤¹¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢»öÌ³½ê¤Ï¤É¤³¤Ë½Ð¤·¤Æ¤â°Â¿´¤È¤Ê¤ê¡¢»Å»ö¤¬Áý¤¨¤ë¤Î¤À¡£¤¼¤Ò´èÄ¥¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡£
¡¡¤³¤³¤Ë¾å¤²¤¿·Ý¿Í°Ê³°¤Ë¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÍË¾¤Ê¼ã¼ê·Ý¿Í¤ÏÂ¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£ËÍ¤â·Ý¿Í»þÂå¡¢¿ôÂ¿¤¯¤Î¹¥Å¨¼ê¤ËÙæ¤Þ¤ì¤Æ¶¯¤¤·Ý¿Í¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¾ÜºÙ¤Ï¡Ä¡ÄÀä»¿È¯ÇäÃæ¤ÎÃø½ñ¡Ø·Ý¿ÍÌÂ»Ò¡Ù¤Ç½ñ¤ÄÖ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£³§¤µ¤ó!!¡¡Amazon¤ØGO¤À!!!!¡¡°Ê¾å¥æ¥¦¥¥í¥Ã¥¯¤Ç¤·¤¿¡£¥»¥ó¥¥å¡¼!!
¡Ú¥æ¥¦¥¥í¥Ã¥¯¡Û
1972Ç¯¡¢ÂçºåÉÜÀ¸¤Þ¤ì¡£1992Ç¯¡¢11´üÀ¸¤È¤·¤ÆNSCÂçºå¹»¤ËÆþ¹»¡£¼ç¤ÊÆ±´ü¤Ë¡ÖÃæÀî²È¡×¡¢¥±¥ó¥É¡¼¥³¥Ð¥ä¥·¡¢¤¿¤à¤é¤±¤ó¤¸¡¢¿ØÆâÃÒÂ§¤é¤¬¤¤¤ë¡£NSCºß³ØÃæ¤Ë¥±¥ó¥É¡¼¥³¥Ð¥ä¥·¤È¡Ö¾¾¸ýVS¾®ÎÓ¡×¤ò·ëÀ®¡£1995Ç¯¤Ë²ò»¶¸å¡¢Âç¾åË®Çî¤È¡Ö¥Ï¥ê¥¬¥Í¥í¥Ã¥¯¡×¤ò·ëÀ®¡¢¡ÖABC¤ª¾Ð¤¤¿·¿Í¥°¥é¥ó¥×¥ê¡×¤Ê¤É¾Þ¥ì¡¼¥¹¤òÀÊ´¬¡£¤½¤Î¸å¤â¡ÖÂè1²óM-1¥°¥é¥ó¥×¥ê¡×½àÍ¥¾¡¡¢¡ÖÂè4²óÇú¾Ð¥ª¥ó¥¨¥¢¥Ð¥È¥ë ¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥óÂç²ñ¡×Í¥¾¡¤Ê¤É¤Î¼ÂÀÓ¤ò½Å¤Í¤ë¤¬¡¢2014Ç¯¤Ë¥³¥ó¥Ó¤ò²ò»¶¡£
¡¡¤ª¾Ð¤¤¹Ö»Õ¤È¤·¤Æ¤¤¤í¤ó¤Ê»öÌ³½ê¤äÍÜÀ®½ê¤Ë¥Í¥¿¸«¤»¤ä¹ÖµÁ¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢À¸ÅÌ¿ô¤ÏÇ¯¡¹¸º¾¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢2000Ç¯¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤ª¾Ð¤¤¥Ö¡¼¥à¤Ï¡¢2010Ç¯¤Î¡ØÇú¾Ð¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¡Ù¡Ø¥¨¥ó¥¿¤Î¿ÀÍÍ¡Ù¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼ÊüÁ÷½ªÎ»¤È¤È¤â¤ËÄÀÀÅ²½¡£¿ôÂ¿¤¯À¤¤Ë½Ð¤¿¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤Ï¾¯¤·¤º¤ÄÅñÂÁ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¡¢¼ã¼Ô¤¿¤Á¤Ï·Ý¿Í¤ËÆ´¤ì¤òÊú¤«¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥×¥í¤òÌÜ»Ø¤½¤¦¤È¤·¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢2015Ç¯¤Ë¡ØM-1¥°¥é¥ó¥×¥ê¡Ù¤¬Éü³è¡£Ç¯¿ôÀ©¸Â¤Î¤Ê¤¤¡ØTHE MANZAI¡Ù¤È°ã¤¤¡¢¥³¥ó¥ÓÎò15Ç¯ÌÜ¤Þ¤Ç¤Î¼ã¼ê·Ý¿Í¤¬¿·À¸M-1¤ÇÌöÆ°¡£¤µ¤é¤Ë2016Ç¯Ç¯Ëö¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¤Ï¥Ê¥¤¥ó¥Æ¥£¥Ê¥¤¥ó¤ä¥¥ó¥°¥³¥ó¥°¤òÀ¤¤ËÇÚ½Ð¤·¤¿¡Ø¿·¤·¤¤ÇÈ¡Ù¤¬ÆÃÈÖ¤È¤·¤ÆÊüÁ÷¡£¤ª¾Ð¤¤¥Ö¡¼¥à°Ê¹ß¤Ë¤â¡Ö¿·¤·¤¤ºÍÇ½¡×¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤È°é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¾ÚÌÀ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ·Þ¤¨¤¿2017Ç¯¡£¥Ö¥ì¥¤¥¯É¬»ê¤Ê¥³¥ó¥Ó¤¿¤Á¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ ¥«¥ß¥Ê¥ê
¡¡¥µ¥ó¥É¥¦¥£¥Ã¥Á¥Þ¥ó¤ä±ÊÌî¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥°¥ì¡¼¥×¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¤Î¥³¥ó¥Ó¤Ç¤¢¤ë¡£¡ØM-1¥°¥é¥ó¥×¥ê2016¡Ù¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¤Ç¤¢¤ëÈà¤é¤Ï¡¢¤â¤¦¤¹¤Ç¤Ë¤´Â¸¤¸¤ÎÊý¤âÂ¿¤¤¤Ï¤º¡£ÃÝÆâ·¯¤Î¥Ü¥±¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ÀÐÅÄ·¯¤Ï»×¤¤¤Ã¤¤êÆ¬¤ò¤¿¤¿¤¶¯Îõ¤Ë¥Ä¥Ã¥³¤à¡£¤³¤ÎÉôÊ¬¤À¤±¤ò¼è¤Ã¤Æ¤â¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ç½ÅÊõ¤µ¤ì¤½¤¦¤Ê¶õµ¤¤Ç¤¢¤ë¡£ÀÐÅÄ·¯¤Î¥Ä¥Ã¥³¥ß¤Ï¶¯Îõ¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢¸ÀÍÕ¤Ï½Ð¿ÈÃÏ¤Ç¤¢¤ë°ñ¾ëëÂ¤ê¤Ç¡¢¤½¤³¤¬¤Ê¤ó¤È¤âÁþ¤á¤Ê¤¯²Ä°¦¤¤¡£M-1·è¾¡¿Ê½ÐÁÈ¤ÎÃæ¤Ç¤Ï1ÈÖ¤Î¥Ö¥ì¥¤¥¯¸õÊä¤Ç¤¢¤í¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢ÌäÂêÅÀ¤Ï¤¢¤ë¡£¡ÖÆ¬¤òÃ¡¤¯¡×¤È¤¤¤¦ÉôÊ¬¤Ç¤¢¤ë¡£¥¿¥«¥¢¥ó¥É¥È¥·¤¬¥Ö¥ì¥¤¥¯¤·¤¿Åö½é¡¢½êÂ°»öÌ³½ê¤Ë¤ÏÂ¿¤¯¤Î¶ì¾ð¤ÎÅÅÏÃ¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¿¡£Ì¡ºÍ¤Ç¤Ï¸ú²ÌÅª¡¢¤¤¤ä¡¢¤½¤ì°Ê¾å¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¡Ö¥É¥Ä¥¡×¤ÎÉôÊ¬¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢ºòº£¤ÎÀ¤´Ö¤Ï¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤Å¤é¤¤¡£¤³¤ÎÉôÊ¬¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¤·¡¢¡Ö¥Æ¥ì¥Ó»ÅÍÍ¡×¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ë¤Î¤«¡©¡¡¤½¤ì¤È¤â¤½¤Î¤Þ¤ÞÆÍ¤¿Ê¤à¤Î¤«¡©¡¡³Ú¤·¤ß¤Ç¤¢¤ë¡£
¢ ¥ß¥
¡¡¤è¤·¤â¤È¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¡¦¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥·¡¼Âçºå½êÂ°¤Î·»Äï¥³¥ó¥Ó¤Ç¤¢¤ë¡£ºÇ¶á¤ÎÌ¡ºÍ»Õ¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡¢°ìÈÖ¤Îµ»½Ñ¤ò»ý¤Ã¤¿¥³¥ó¥Ó¤À¤È»×¤¦¡£¡Ö¥®¥¢¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨Êý¡×¤¬Èó¾ï¤Ë¾å¼ê¤¤¡£½øÈ×¤ÏÉáÄÌ¤Î¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç»Ï¤Þ¤ë¤¬¡¢¤Ò¤È¤¿¤ÓÄï¤Î°¡À¸¡Ê¤¢¤»¤¤¡Ë¤¬¥Ü¥±¤ò¾ö¤ß³Ý¤±¥®¥¢¤Ë¾å¤²¤ë¤È¡¢·»¤ÎÚåÀ¸¡Ê¤³¤¦¤»¤¤¡Ë¤¬¹â²»¤Ç¥·¥ã¥¦¥È¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¥Ä¥Ã¥³¥ß¡¢¥È¥Ã¥×¥®¥¢¤Ë¡£¤½¤Î¸å¡¢2¿Í¤ÇÉñÂæ¶¹¤·¤ÈË½¤ìÅÝ¤¹¡£ÚåÀ¸¤Î¥Ä¥Ã¥³¥ß¤Ï¶¯¼å¤ò¤Ä¤±Êý¤¬¹ª¤ß¤Ç¡¢¥Æ¥ó¥Ý´¶¤ÎÎÉ¤µ¤Ï·»Äï¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤È¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤«¡£ÀèÆü¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ØM-1¥°¥é¥ó¥×¥ê2016¡Ù¤Ç¤Ï¡¢ÇÔ¼ÔÉü³èÀï¤Ç¤¢¤È°ìÊâ¤Î¤È¤³¤í¤Ç·è¾¡¿Ê½Ð¤òÆ¨¤·¤¿2¿Í¤À¤¬¡¢2017Ç¯¤Ï¤¹¤ó¤Ê¤ê¤È·è¾¡¿Ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£¤¿¤ÀÌäÂêÅÀ¤â¤¢¤ë¡£ÚåÀ¸¤Î¥Ä¥Ã¥³¥ß¤¬¹â²»¤Ç¤Þ¤¯¤·Î©¤Æ¤¹¤®¤ÆÊ¹¤¼è¤ê¤Å¤é¤¤»þ¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¡£Ê¹¤¼è¤ê¤Å¤é¤¤¤È¾Ð¤¤¤¬»ß¤Þ¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¡£¤³¤ÎÉôÊ¬¤ò¶ºÀµ¤¹¤ì¤Ð¡¢»þÂå¤òÇØÉé¤¦Ì¡ºÍ»Õ¤Ë¤Ê¤ì¤ë²ÄÇ½À¤òÈë¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
£ Áú¹ß¤êÌÀÀ±
¡¡¥Ü¥±Ã´Åö¤»¤¤¤ä·¯¡¢¥Ä¥Ã¥³¥ßÃ´ÅöÁÆÉÊ·¯¤Ë¤è¤ë¡¢¤è¤·¤â¤È¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¡¦¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥·¡¼Âçºå½êÂ°¤Î¥³¥ó¥Ó¤Ç¤¢¤ë¡£¥Í¥¿¤Î¥Ü¥±¿ô¤¬Â¿¤¤¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¥Ü¥±¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¤Ë¥»¥ó¥¹¤â´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡£¤¹¤Ù¤Æ¤¬¹â¤¤¿å½à¤Ç¤¢¤ê¡¢¤È¤Æ¤Ä¤â¤Ê¤¯ÌÌÇò¤¤Ì¡ºÍ»Õ¤Ç¤¢¤ë¡£ÁÆÉÊ·¯¤Ï¥Ô¥ó·Ý¿Í¤È¤·¤Æ¤â¼ÂÀÓ¤¬¤¢¤ê¡¢¥Ä¥Ã¥³¥ß¤Ç¤â¤·¤Ã¤«¤ê¾Ð¤¤¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£2¿Í¤Ï¹â³ØÎò¤Ç¤¢¤ê¡¢ÃÎ¼±ÎÌ¤âËÉÙ¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¡£¥Í¥¿¤òºî¤ë¾å¤Ç¡¢¹½À®ÎÏ¤¬¿È¤ËÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¤¢¤È¤ÏÃÎ¼±¤È¥»¥ó¥¹¤Î¾¡Éé¤Ë¤Ê¤ë¡£Èà¤é¤Ï¤½¤ì¤ò¤¹¤Ù¤Æ·ó¤ÍÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯2017Ç¯¤ÎM-1¤Ï·è¾¡¿Ê½Ð¤·¤Æ¤¯¤ë¤À¤í¤¦¤·¡¢Í¥¾¡¤µ¤¨¤â¤«¤Ã¤µ¤é¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤í¤¦¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤ ¤ª¤È¤®¤Ð¤Ê¤·
¡¡¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¿ÍÎÏ¼Ë½êÂ°¤ÎÃË½÷¥³¥ó¥Ó¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤Î¥³¥ó¥Ó¤Ï¤Þ¤ÀÀ¤´Ö¤Ë¤Û¤È¤ó¤ÉÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡£ËÍ¤¬¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¿ÍÎÏ¼Ë¤µ¤ó¤Î¥Í¥¿¸«¤»¤Ç¸«¤¿»þ¡¢ËÜÅö¤ËÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¡£ÈþÃËÈþ½÷¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¥Ö¥µ¥¤¥¯¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·²Ä°¦¤²¤Ï¤¢¤ë¡£À¤´Ö¤Ë°¦¤µ¤ì¤ë2¿Í¤Ç¤¢¤ë¡£ÅÄ¼Ë¤ÎÃË½÷¤¬ÅÔ²ñ¤ËÆ´¤ì¤Æ¤¤¤ëÍÍ¤ò¾å¼ê¤¯É½¸½¤·¤Æ¤¤¤¿¥Í¥¿¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¼õ¤±¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¸µÃ¶ÊüÁ÷¤Î¡Ø¤°¤ë¥Ê¥¤¡ª¤ª¤â¤·¤íÁñ¡Ù¤Ë½Ð±é¤¬·èÄê¤·¤¿¡£¤«¤Ä¤Æ¤Ï¥ª¡¼¥É¥ê¡¼¡¢¤ª¤«¤º¥¯¥é¥Ö¡¢¤½¤·¤ÆºòÇ¯¤ÏÆô¿À¥¤¥ó¥¿¡¼¤¬¡Ø¤°¤ë¥Ê¥¤¡ª¤ª¤â¤·¤íÁñ¡Ù¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¥Ö¥ì¥¤¥¯¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë»þÅÀ¤Ç¤É¤ó¤Ê¥Í¥¿¤ò¤·¤¿¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤¬¡¢´üÂÔ¤ò¹þ¤á¤Æ¤³¤³¤Ë¿äÁ¦¤·¤¿¤¤¡£
¥¥Ð¥Ã¥É¥Ê¥¤¥¹
¡¡¥Ü¥±Ã´Åö¾ïÅÄ·¯¡¢¥Ä¥Ã¥³¥ßÃ´ÅöÆâÅÄ·¯¤Ë¤è¤ë¥ï¥¿¥Ê¥Ù¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È½êÂ°¤Î¥³¥ó¥Ó¤Ç¤¢¤ë¡£¡Ø¤µ¤ó¤Þ¤Î¤ª¾Ð¤¤¸þ¾å°Ñ°÷²ñ¡Ù¤ò¤´Í÷¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ï¾ïÅÄ·¯¤Î¤Û¤¦¤Ï¤´Â¸ÃÎ¤À¤È»×¤¦¡£¤¢¤Ð¤ì¤ë·¯¤ÎÄï»Ò¤È¤·¤Æ¸½¤ì¤¿Èà¤Ï¡¢ÈÖÁÈ¤Ë¥É¥Ï¥Þ¥ê¤·¤Æº£¤ä¾ïÏ¢¥â¥Ë¥¿¡¼²£·Ý¿Í¤È¤Ê¤ê¡¢Ëè½µ½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¾ïÅÄ·¯¡¢¼Â¤Ï¥³¥ó¥Ó¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤·¤Æ¥Í¥¿¤âÌÌÇò¤¤¡£¾ïÅÄ·¯¤ÎÆÈÆÃ¤Î¥Æ¥ó¥Ý¤«¤é·«¤ê½Ð¤¹Ãý¤ê¤ÏÌ¡ºÍ¤Ç¤â·òºß¤Ç¡¢ÁêÊý¤Ç¤¢¤ëÆâÅÄ·¯¤òËÝÏ®¤¹¤ë¡£¼õ¤±¤ÎÆâÅÄ·¯¤âÌµÂÌ¤ËÃý¤ë¤³¤È¤Ê¤¯Åª³Î¤ÇÌÌÇò¤¤¡£¥Þ¥¹¥¯¤â¤¤¤¤¤Î¤ÇÁá¡¹¥Æ¥ì¥Ó¤Ç³èÌö¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤È»×¤¦¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¥±¥¤¥À¥Ã¥·¥å¥¹¥Æ¡¼¥¸½êÂ°¤Î¥Á¥ã¡¼¥ß¥ó¥°ßÖÈÓ¡¢¥µ¥ó¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯½êÂ°¤Î¤Ý¡Á¤¯¤Á¤ç¤Ã¤×¤â¾Ò²ð¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¡£2016Ç¯¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»öÌ³½ê¤Ç¥Í¥¿¸«¤»¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Ãæ¤Ç¡¢¡ÖM-1¤Ç¤Ò¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¤é¤Ò¤ç¤Ã¤È¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡©¡×¤È»×¤ï¤»¤¿¥³¥ó¥Ó¤¬¤³¤Î2ÁÈ¤Ç¤¢¤ë¡£¤·¤«¤·Èà¤é¤Ï¤È¤â¤Ë3²óÀï¤ÇÇÔÂà¡£ÇÔÂà¤·¤¿¥Í¥¿¤ò¸«¤¿¤Î¤À¤¬¡¢ËÍ¤¬¸«¤¿¥Í¥¿¤È¤Ï°ã¤¦¥Í¥¿¤À¤Ã¤¿¡£M-1¤ÏºÇ¹â¤Î¥Í¥¿¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢1ËÜ¤À¤±¤Ç¤Ï¾¡¤Á¾å¤¬¤ì¤Ê¤¤¤Î¤À¡£»ä¤Î¼ç´Ñ¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢Èà¤é¤ÏºÇ¹â¤Î¥Í¥¿¤ò¤¹¤Ç¤Ë1ËÜ¤Ïºî¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£º£¸å¤Ï¤½¤ì¤òÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¡¢¿ôºî¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥Í¥¿¤ò°ÂÄê¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯¡£°ÂÄê¤¹¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢»öÌ³½ê¤Ï¤É¤³¤Ë½Ð¤·¤Æ¤â°Â¿´¤È¤Ê¤ê¡¢»Å»ö¤¬Áý¤¨¤ë¤Î¤À¡£¤¼¤Ò´èÄ¥¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡£
¡¡¤³¤³¤Ë¾å¤²¤¿·Ý¿Í°Ê³°¤Ë¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÍË¾¤Ê¼ã¼ê·Ý¿Í¤ÏÂ¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£ËÍ¤â·Ý¿Í»þÂå¡¢¿ôÂ¿¤¯¤Î¹¥Å¨¼ê¤ËÙæ¤Þ¤ì¤Æ¶¯¤¤·Ý¿Í¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¾ÜºÙ¤Ï¡Ä¡ÄÀä»¿È¯ÇäÃæ¤ÎÃø½ñ¡Ø·Ý¿ÍÌÂ»Ò¡Ù¤Ç½ñ¤ÄÖ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£³§¤µ¤ó!!¡¡Amazon¤ØGO¤À!!!!¡¡°Ê¾å¥æ¥¦¥¥í¥Ã¥¯¤Ç¤·¤¿¡£¥»¥ó¥¥å¡¼!!
¡Ú¥æ¥¦¥¥í¥Ã¥¯¡Û
1972Ç¯¡¢ÂçºåÉÜÀ¸¤Þ¤ì¡£1992Ç¯¡¢11´üÀ¸¤È¤·¤ÆNSCÂçºå¹»¤ËÆþ¹»¡£¼ç¤ÊÆ±´ü¤Ë¡ÖÃæÀî²È¡×¡¢¥±¥ó¥É¡¼¥³¥Ð¥ä¥·¡¢¤¿¤à¤é¤±¤ó¤¸¡¢¿ØÆâÃÒÂ§¤é¤¬¤¤¤ë¡£NSCºß³ØÃæ¤Ë¥±¥ó¥É¡¼¥³¥Ð¥ä¥·¤È¡Ö¾¾¸ýVS¾®ÎÓ¡×¤ò·ëÀ®¡£1995Ç¯¤Ë²ò»¶¸å¡¢Âç¾åË®Çî¤È¡Ö¥Ï¥ê¥¬¥Í¥í¥Ã¥¯¡×¤ò·ëÀ®¡¢¡ÖABC¤ª¾Ð¤¤¿·¿Í¥°¥é¥ó¥×¥ê¡×¤Ê¤É¾Þ¥ì¡¼¥¹¤òÀÊ´¬¡£¤½¤Î¸å¤â¡ÖÂè1²óM-1¥°¥é¥ó¥×¥ê¡×½àÍ¥¾¡¡¢¡ÖÂè4²óÇú¾Ð¥ª¥ó¥¨¥¢¥Ð¥È¥ë ¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥óÂç²ñ¡×Í¥¾¡¤Ê¤É¤Î¼ÂÀÓ¤ò½Å¤Í¤ë¤¬¡¢2014Ç¯¤Ë¥³¥ó¥Ó¤ò²ò»¶¡£