¡Ú¤ª¤Ê¤«¤Ë¤âÀµ·îµÙ¤ß¤ò¡Û¥í¡¼¥½¥ó¤ÇÇã¤¨¤ë¡Ö¥«¥Ã¥×½Õ±«¥¹¡¼¥×¡×¤Ï¤É¤ì¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¡© £´¼ï¤ò¿©¤ÙÈæ¤Ù¤Æ¤ß¤¿
Äã¥«¥í¥ê¡¼¤Ç¤ªÊ¢¤Ë¤¿¤Þ¤ë·Ú¿©¤È¤·¤ÆÄêÈÖ¤Î¥¹¡¼¥×½Õ±«¡£¤â¤Á¤í¤ó¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ç¤â¿§¡¹¼ïÎà¤¬Â·¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢°Õ³°¤ÈÌ£¤Ë¤â·ë¹½°ã¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡Ä¡Ä¡£¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Çº£²ó¤Ï¡¢¥í¡¼¥½¥ó¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¡Ö¥¹¡¼¥×½Õ±«¡×4¾¦ÉÊ¤ò¿©¤ÙÈæ¤Ù¡£¤É¤ì¤¬°ìÈÖÄã¥«¥í¤ÇÈþÌ£¤·¤¤¤Î¤«¡¢ÊÔ½¸Éô¤Ç²ñµÄ¤·¤Þ¤·¤¿¡ª
¡¡Ø¥ï¥ó¥¿¥ó¥¹¡¼¥×½Õ±«¡Ù¡Ê138±ß¡¦99kcal¡¦26.8g¡Ë¤ª¤¹¤¹¤áÅÙ ¡ú¡ú¡ú¡ú¡ù
¥¹¥¿¥Ã¥ÕB
¥Ø¥ë¥·¡¼·Ï¾¦ÉÊÁ´ÈÌ¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥í¡¼¥½¥ó¤Ï¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥Ö¥é¥ó¥É¤Ë¤Æ¥¤¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¥¹¡¼¥×½Õ±«¤òÀÇ¹þ138±ß¶Ñ°ì¤ÇÅ¸³«Ãæ¤Ç¤¹¡£¤Þ¤º¤Ï¥ï¥ó¥¿¥óÆþ¤ê¥¹¡¼¥×¤Ç¤¹¤¬¡¢¤´¤Þ¤ÈÍñ¤Î»ÝÌ£¤¬Î©¤Ã¤¿ÊÊ¤Ê¤¤²¦Æ»¤Î¥Á¥¥ó¥Ù¡¼¥¹¤Ç¤¹¤Í¡£°ì¸«¾¯¤Ê¤½¤¦¤À¤±¤É½Õ±«¤â¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ç¡¢¥Á¥å¥ë¥Á¥å¥ë¤ÎÓµ¤ê¿´ÃÏ¤¬¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¡ª
¥¹¥¿¥Ã¥ÕA
½Ð½Á¤Ë¤Û¤¿¤Æ¤È¤·¤¤¤¿¤±¤â¸ú¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢Í¥¤·¤¤Ì£¤ï¤¤¤À¤±¤É¿¼¤ß¤â½½Ê¬¡ª¡¡ÉáÃÊ¿©¤Ù¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¥¹¡¼¥×¤Ã¤Æ¤·¤Ã¤«¤ê¥ì¥Ù¥ë¹â¤¤¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¥ï¥ó¥¿¥ó¤Ïñ²¤Î¼çÄ¥¤¬¼å¤á¤À¤±¤É¡¢¤Ä¤ë¤Ã¤È¤·¤¿¹¢±Û¤·¤¬µ¤»ý¤ÁÎÉ¤¯¤ÆÈþÌ£¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¥«¥í¥ê¡¼¤Ï99kcal¡¢Ãº¿å²½Êª¤Ï20.3g¤Ç¤·¤¿¡£
¢¡Ø»ÀíåÅò¥¹¡¼¥×½Õ±«¡Ù¡Ê138±ß¡¦96kcal¡¦28.7g¡Ë¤ª¤¹¤¹¤áÅÙ ¡ú¡ú¡ú¡ú¡ù
¥¹¥¿¥Ã¥ÕB
Ãæ²ÚÎÁÍý¤Î¿É»Ý¥¹¡¼¥×¡¦»ÀíåÅò¡Ê¥µ¥ó¥é¡¼¥¿¥ó¡ËÉ÷¤Î°ìÉÊ¤Ç¤¹¡£¥«¥í¥ê¡¼¤Ï96kcal¡¢Ãº¿å²½Êª¤Ï19.2g¡£¥ï¥ó¥¿¥ó¤ËÈæ¤Ù¤Æ¤°¤Ã¤ÈÇ»¸ü¤Ê¥¹¡¼¥×¤¬½Õ±«¤Ë¤è¤¯Íí¤ß¡¢½Õ±«¤ÎÃ¸Çò¤Ê´¶¤¸¤Ï¥Ê¥·¡ª¡¡¿ÉÌ£¤Ï¤Û¤É¤Û¤É¤ËÍÞ¤¨¤é¤ì¡¢»ÀíåÅòÆÃÍ¤Î¥³¥¯¿¼¤¤»ÀÌ£¤¬Â¸Ê¬¤Ë³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¥¹¥¿¥Ã¥ÕA
ÆÃÍ¤Î»ÀÌ£¤¬¥Ð¥ê¥Ð¥ê¤ËÎ©¤Ã¤ÆÇ»¸ü¤Ê°ìÊý¡¢¥ï¥ó¥¿¥ó¤ÈÆ±¤¸¤¯¸ÕËã¤ÈÍñ¤Ç¸å¸ý¤ÏÍ¥¤·¤á¤Ë¤Þ¤È¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤¤¤¿¤±¤È¥Í¥®¤Î»õ¤´¤¿¤¨¤âÎÉ¤¤¤·¡¢¶ñºà¤âÊ¸¶ç¥Ê¥·¡ª¡¡¥À¥¤¥¨¥Ã¥ÈÃæ¤Î¿©Âî¤Ë¤â¥Ñ¥ó¥Á¤Î¸ú¤¤¤¿°ìÉÊ¤¬Íß¤·¤¤»þ¡¢»ÀÌ£¶¯¤á¤Î¥¹¡¼¥×¤ÏËþÂÅÙ¥¢¥Ã¥×¤Ë½ÅÊõ¤·¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
£¡ØÃ³Ã³¥¹¡¼¥×½Õ±«¡Ù¡Ê138±ß¡¦137kcal¡¦39.8g¡Ë¤ª¤¹¤¹¤áÅÙ ¡ú¡ú¡ú¡ú¡ú
¥¹¥¿¥Ã¥ÕB
ËÜ¾¦ÉÊ¤Î¤ßÊÌÅº¥Ñ¥Ã¥¯¤ÎÌ£Á¹¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢»ÀíåÅò¤òÄ¶¤¨¤Æ¥À¥ó¥È¥Ä¤ÇÇ»¸ü¥Æ¥¤¥¹¥È¡ª¡¡¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÆ¦ÈÄ¾ß¤Ê¤É¤¬¸ú¤¤¤Æ¤«¤Ê¤ê¿ÉÌ£¤¬¶¯¤¤¤Ç¤¹¡£°ìÊý¤ÇÎý¤ê¸ÕËã¤ÈÌ£Á¹¤â¼çÄ¥¤·¤Æ¡¢¤Þ¤í¤ä¤«¤Ê¸ýÅö¤¿¤ê¤È¿¼¤¤»ÝÌ£¤Ç¤Û¤É¤è¤¤¿É»Ý´¶¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡Ä¡Ä¤³¤ì¤ÏËþÂÅÙ¹â¤¤¥Ã¥¹¡ª
¥¹¥¿¥Ã¥ÕA
¤Á¤ã¤ó¤ÈÆù¤½¤Ü¤í¤â¤¿¤Ã¤×¤êÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢»õ¤¶¤ï¤ê¤Î¥·¥ã¥¥Ã¤È¤·¤¿¥Á¥ó¥²¥ó¥µ¥¤¤â¤½¤³¤½¤³Â¸ºß´¶¥¢¥ê¡£Ç»¸ü¥¹¡¼¥×¤¬Íß¤·¤¤¤Ê¤é¥³¥ì°ìÂò¤«¤â¤Ç¤¹¤Í¡£¥«¥í¥ê¡¼¤Ï137kcal¡¢Ãº¿å²½Êª¤Ï18,8g¤Ç¡¢Â¾¤ÈÂçº¹¤Ê¤¤¤É¤³¤í¤«°ìÈÖÃº¿å²½Êª¤¬Äã¤á¤Ç¤·¤¿¡ª
¤¡Ø¤«¤¤¿¤Þ¥¹¡¼¥×½Õ±«¡Ù¡Ê138±ß¡¦95kcal¡¦27.4g¡Ë¤ª¤¹¤¹¤áÅÙ ¡ú¡ú¡ú¡ù¡ù
¥¹¥¿¥Ã¥ÕB
ºÇ¸å¤ÏÄêÈÖ¤Î¤«¤¤¿¤Þ¥¹¡¼¥×¡£¥«¥í¥ê¡¼¤Ï95kcal¡¢Ãº¿å²½Êª¤Ï19.0g¤Ç¤¹¡£Í½ÁÛ¤Ë°ã¤ï¤ºÁÇËÑ¤ÇÍ¥¤·¤¤¤ªÌ£¡Ä¡Ä¡ª¡¡½Õ±«¤ËÍí¤àÌ£¤ï¤¤¤ÏÂ¾¤è¤êÇöÌ£¤À¤±¤É¡¢¤ä¤Ï¤êÍñ¤È¸ÕËã¤ÈÌôÌ£¤ò¤½¤ì¤¾¤ì°ú¤Î©¤Ä¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ë¤Þ¤È¤á¤¿¥Á¥¥ó¥Ù¡¼¥¹¤Ï¡¢Ã±ÂÎ¤ÇÓµ¤ë¤Ê¤éÃ¸Çò¤µ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¥¹¥¿¥Ã¥ÕA
¤«¤¤¿¤Þ½Á¤Ã¤Æ¥·¥ó¥×¥ë¤¹¤®¤ÆµÕ¤ËÉáÃÊ¿©¤Ù¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢²ÈÄíÅª¤Ç²û¤«¤·¤¤´¶¤¸¡ª¡¡¥·¥ó¥×¥ë¤¹¤®¤ë¤¤é¤¤¤Ï¤¢¤ë¤±¤É¡¢¤µ¤Ã¤ÈÄ«¿©¤Ê¤É¤Ë¹ç¤ï¤»¤ëÌ£Á¹½ÁÂå¤ï¤ê¤Î¤¢¤Ã¤µ¤ê·Ï¥¹¡¼¥×¤È¤·¤Æ¤Ï½½Ê¬¥¤¥±¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤«¤ËÉ÷Ì£¤«¤Þ¤Ü¤³¤¬»¶¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤«¤Ä¤ª¤ä¤¢¤µ¤ê¤Î½Ð½Á¤â¸ú¤¤¤Æ°Â¿´¤¹¤ëÌ£¤ï¤¤¤Ç¤·¤¿¡£
·ëÏÀ¡§°ÂÄê¤·¤ÆÍ¥¤·¤¤»ÝÌ£¡ª Ç»¸ü¹¥¤¤Ê¤éÃ³¡¹¥¹¡¼¥×¤¬¥¤¥Á¥ª¥·¤À¤¾
¥¹¥¿¥Ã¥ÕA
¥ï¥ó¥¿¥ó¡¢»ÀíåÅò¡¢¤«¤¤¿¤Þ¤Ï¤¤¤º¤ì¤âÍñ¤È¸ÕËã¤ÇÍ¥¤·¤¯¤Þ¤È¤á¤¿¥Á¥¥ó¥Ù¡¼¥¹¤Ç¡¢°Â¿´¤ÎÈþÌ£¤·¤µ¡£¤½¤ÎÃæ¤ÇÆÍ½Ð¤·¤Æ´°À®ÅÙ¤¬¹â¤¯¡¢ÊÔ½¸Éô¿Íµ¤Âè°ì°Ì¤Ï¡ÖÃ³¡¹¥¹¡¼¥×½Õ±«¡×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¡¡¥À¥¤¥¨¥Ã¥ÈÃæ¤ËÃ±ÉÊ¤Ç¥é¥ó¥Á¤Ë¤·¤Æ¤âÂçËþÂ¤ÎÌ£¤ï¤¤¤ÈÊ¢»ý¤Á¤Ê¤Î¤Ç¡¢°ìÅÙ»î¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª