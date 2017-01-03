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SPEC¡üOS¡§Windows 10 Home 64bit¡üCPU¡§Core i7-7500U¡ü²èÌÌ¡§15.6·¿¡Ê3840¡ß2160¥É¥Ã¥È¡Ë¡ü¼ÁÎÌ¡§Ìó2.7Ô
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SPEC¡üOS¡§Windows 10 Home 64bit¡üCPU¡§Core i7-6500U¡ü²èÌÌ¡§15.6·¿¡Ê1920¡ß1080¥É¥Ã¥È¡Ë¡ü¼ÁÎÌ¡§Ìó2.4Ô
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SPEC¡üOS¡§Windows 10 Home 64bit¡üCPU¡§Core i5-6200U¡ü²èÌÌ¡§12.5·¿¡Ê1920¡ß1080¥É¥Ã¥È¡Ë¡ü¼ÁÎÌ¡§Ìó1.198Ô
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SPEC¡üOS¡§Windows 10 Home 64bit¡üCPU¡§Core i3-6100U¡ü²èÌÌ¡§13.3·¿¡Ê1920¡ß1080¥É¥Ã¥È¡Ë¡ü¼ÁÎÌ¡§Ìó1.66Ô
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HP Pavilion13-u000 x360
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SPEC¡üOS¡§Windows 10 Home 64bit¡üCPU¡§Celeron 3215U¡ü²èÌÌ¡§15.5·¿¡Ê1366¡ß768¥É¥Ã¥È¡Ë¡ü¼ÁÎÌ¡§Ìó2.5Ô
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SPEC¡üOS¡§Windows 10 Home 64bit¡üCPU¡§Core i7-6700HQ¡ü²èÌÌ¡§27·¿¡Ê1920¡ß1080¥É¥Ã¥È¡Ë¡ü¼ÁÎÌ¡§Ìó12.5Ô
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ESPRIMO FH90/A3
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SPEC¡üOS¡§Windows 10 Home 64bit¡üCPU¡§Core i7-6567U¡ü²èÌÌ¡§23.8·¿¡Ê1920¡ß1080¥É¥Ã¥È¡Ë¡ü¼ÁÎÌ¡§Ìó9.8Ô
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LAVIE DA970/FAB
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SPEC¡üOS¡§Windows 10 Home 64bit¡üCPU¡§Core i7-6700T¡ü²èÌÌ¡§23.8·¿¡Ê1920¡ß1080¥É¥Ã¥È¡Ë¡ü¼ÁÎÌ¡§Ìó7Ô
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HP Pavilion24-a173jp
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