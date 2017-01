お互いの関係が

絶えず新鮮

「当たり前のこと」に

感謝できる

"Absence makes the heart grow fonder" (会えない時間が愛を育てる) というフレーズ。これが本当なら、恋人から少し離れてみると、絆が深まるってことよね。反対に寂しさすら芽生えないなら、その人はあなたの「運命の相手」じゃないのかも。絆が強ければ、どれだけ離れているかなんて関係ないはずよ。

つねにお互いが

自分を磨いていける

