🍚 お米大好き女子に捧ぐ。 高山正道 白磁椿飯茶碗 2,500yen+tax #高山正道#うつわ#器#うつわ屋#磁器#陶器#陶磁器#陶芸#pottery#porcelain#Ceramic#暮らし#くらし#若葉屋#若葉屋京都#wakabaya#京都#kyoto#三条通り#三条#烏丸御池#椿#白米#白いごはん#白米大好き#新米#新米の季節#飯茶碗#茶碗#実家から新米届きました

A photo posted by 若葉屋 (@wakabaya_kyoto) on Oct 14, 2016 at 1:58am PDT