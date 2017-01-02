¿·¼Ö¤òÇã¤Ã¤Æ¤¹¤°¤Ë¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤³¤È£³Áª
¡ÖµÞ¡×¡Ö¹â¡×¡ÖÄ¹¡×¤ò¹µ¤¨¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤
Ç°´ê¤Î¿·¼Ö¤ò¹ØÆþ¤·¡¢¤¤¤è¤¤¤èÇ¼¼Ö¡£¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤È¤³¤í¤Ø¥É¥é¥¤¥Ö¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤À¤¬¡¢Ç¼¼Ö¤µ¤ì¤Æ¤¹¤°¤Ï¹µ¤¨¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¹Ô°Ù¤¬¤¢¤ë¡£¤â¤Á¤í¤ó¸Ä¿Íº¹¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢É¬¤º¼é¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¤ó¤À¤Ê¡¼¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê·Ú¤¤µ¤»ý¤Á¤ÇÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¹¬¤¤¤À¡£
¡¡ÖµÞ¡×¤ÎÉÕ¤¯Æ°ºî¤Ï¤·¤Ê¤¤
ºÇ¶á¤Î¥¯¥ë¥Þ¤ÏÁÈ¤ßÉÕ¤±¤ÎÀºÅÙ¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÀÎ¤Î¤è¤¦¤ËÆþÇ°¤Ê´·¤é¤·±¿Å¾¤¬É¬Í×¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¤ä¤Ï¤ê¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÉôÉÊ¤Î½¸¹çÂÎ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ³ÆÉô¤¬ÆëÀ÷¤à¤Þ¤Ç¤ÏµÞ¤ÎÉÕ¤¯Æ°ºî¤Ï¹µ¤¨¤¿¤Û¤¦¤¬¸ÌÀ¤À¤í¤¦¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¸Ä¿ÍÅª¤Ê´¶³Ð¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢¿·¼Ö¤«¤é3000¡Á5000kmÄøÅÙÁö¹Ô¤·¤¿»þÅÀ¤ÇÌÀ¤é¤«¤Ë¥¨¥ó¥¸¥ó¤Î¥Õ¥£¡¼¥ê¥ó¥°¤äÂ¤Þ¤ï¤ê¤ÎÆ°¤¤¬¤è¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿º³ºÙ¤ÊÊÑ²½¤ò´¶¤¸¼è¤ì¤¿¤Î¤â¡¢µÞ¤ÎÉÕ¤¯Æ°ºî¤ò¹µ¤¨¤Æ¤¸¤Ã¤¯¤ê±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
¢¹âÉé²Ù¤òÍ¿¤¨¤Ê¤¤
¤³¤ì¤ÏÁ°½Ò¤ÎµÞ¤ÎÉÕ¤¯Æ°ºî¤ò¤·¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ë¶á¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢Á´³«Áö¹Ô¤Î¤è¤¦¤ÊÉé²Ù¤Î¹â¤¤¹Ô°Ù¤Ï¹µ¤¨¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤À¤í¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢°Õ³°¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó¤Ë¤âÆ±¤¸¤³¤È¤¬¸À¤¨¤ë¡£¤¤¤¤Ê¤ê°Ï©¤òÁö¤Ã¤¿¤ê¡¢¥µ¡¼¥¥Ã¥ÈÁö¹Ô¤Î¤è¤¦¤Ê·ã¤·¤¤Áö¤ê¤ÏÈò¤±¤¿¤¤¤È¤³¤í¤À¡£¤³¤ì¤ÏÆü»ºGT-R¤Î¼è°·ÀâÌÀ½ñ¤Ë¤â½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤¬¡¢2000km¤Þ¤Ç¤Ï¤Ê¤ë¤Ù¤¯¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó¤ò¥¹¥È¥í¡¼¥¯¤µ¤»¤ë¡Ê¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó¤ò³ê¤é¤«¤ËÆ°¤«¤¹¡ËÁö¤ê¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¿ä¾©¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
£Ä¹µ÷Î¥¡¦Ä¹»þ´Ö¤Î±¿Å¾¤òÈò¤±¤ë
¿·¤·¤¤¥¯¥ë¥Þ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤É¤³¤Þ¤Ç¤âÁö¤Ã¤Æ¹Ô¤±¤½¤¦¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¬¤Á¤À¤¬¡¢ÂÎ¤¬¥¯¥ë¥Þ¤Ë´·¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤Ï¤Ç¤¤ì¤ÐÄ¹µ÷Î¥¡¢Ä¹»þ´Ö¤Î±¿Å¾¤ÏÈò¤±¤¿¤¤¤È¤³¤í¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢¶Ë¸Â¤Þ¤ÇÈèÏ«¤·¤¿¾õÂÖ¤Ç¤Î±¿Å¾¤Ï»ö¸Î¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Î¤³¤È¡¢ÈèÏ«¤Ë¤è¤Ã¤Æ½¸ÃæÎÏ¤¬ÀÚ¤ì¤¿¾õÂÖ¤Ç¤Ï¡¢ÂÎ¤¬³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¤½¤ì¤Þ¤Ç¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥¯¥ë¥Þ¤Î´¶³Ð¤ÇÌµ°Õ¼±¤ËÁàºî¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¡£¤½¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ÆâÎØº¹¤Ê¤É¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤»¤Ã¤«¤¯¤Î¿·¼Ö¤ò¥¥º¥â¥Î¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¶²¤ì¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¤»¤Ã¤«¤¯¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¿·¼Ö¤À¤«¤é¡¢¤Ê¤ë¤Ù¤¯¿·¼Ö»þ¤Î¾õÂÖ¤ò°Ý»ý¤·¤¿¤¤¤ÈÃ¯¤·¤â¤¬»×¤¦¤È¤³¤í¡£Áö¹Ôµ÷Î¥¤ò¹ð¤²¤Æ¡Ö¤½¤ó¤Ê¤ËÁö¤Ã¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Ê¤¤¡ª¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢ÈþËâ½÷¤Ê¤é¤ÌÈþËâ¼Ö¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤À¤í¤¦¤«¡£