高円寺「チカヨッテ横丁」リニューアルオープン！噂の美味しい店が集まる

#√ #Street#Alley#Light#Passer#People#BlackAndWhite#Colorless#Monochrome#TokyoJunk #高架下 #Underpass #ПодземныйПешеходныйПереход #PrzejściePodziemne #Sottopassaggio #PasoInferior #PassageSouterrain #ПадземныПешаходныПераход #ПідземнийПішохіднийПерехід #KoenjiMinami#Suginami#Tokyo#Japan #杉並区#高円寺南#高円寺#高円寺ストリート#路地

A photo posted by Osamu Murata (@route.dracaena) on Nov 17, 2016 at 12:42am PST