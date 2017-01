01.

読みたいと思って

溜まっていた本を読む

02.

疎遠になってしまった人に

連絡してみる

03.

スケジュールを

手書きしてみる

04.

クルマをきれいにする

05.

「ひとり」で

おでかけしてみる

06.

いらないデータは

ゴミ箱へ

07.

貯金を見直してみる

08.

ちょっと寒くても

散歩に出かける

09.

じっくり

1年を振り返ってみる

10.

達成したい目標を立てる

Licensed material used with permission by Rhett Power