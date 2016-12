◆劇場版「HiGH&LOW」続編の公開決定

◆「LDH JAPAN」に社名変更

◆2017年プロジェクト発表 概要

◆EXILE TRIBE総出演の動画も公開

【HiGH&LOW/モデルプレス=1月1日】1月1日、EXILEや三代目J Soul Brothers from EXILE TRIBEらが所属する「LDH」は「LDH JAPAN」と社名を変更し、新体制で始動。「2017 LDH ENTERTAINMENT PROJECT」と題し、EXILEや三代目JSB、GENERATIONS from EXILE TRIBEなどの2017年プロジェクトが発表され、総合エンタテインメント「HiGH&LOW」の劇場版『HiGH&LOW THE MOVIE』の続編公開も発表された。EXILE TRIBEが総出演する「HiGH&LOW」は、EXILE HIROによる企画プロデュースのもと、ドラマ、映画、ライブ、CDアルバムなど多角的に展開してきた総合エンタテインメント・プロジェクト。劇場版は、『HiGH&LOW THE MOVIE』、『HiGH&LOW THE RED RAIN』の2作品が公開された。今回、『HiGH&LOW THE MOVIE 2』が8月19日に、『HiGH&LOW THE MOVIE 3』が11月11日に全国公開される予定であることが発表された。「LDH」は「LDH JAPAN」と社名を変更したほか、同時にアメリカに「LDH USA」、ヨーロッパに「LDH EUROPE」、アジアに「LDH ASIA」と世界各地域に拠点を設け、グローバル・エンタテインメント企業を目指す。世界とのネットワークを強化し、世界基準のエンタテインメントを創造することで、より多くのファンにLDHの理念である「LOVE+DREAM+HAPPINESS」を届けていく。以下、プロジェクト概要。〜2017 LDH ENTERTAINMENT PROJECT〜【EXILE】・TAKAHIROプロデュース EX FAMILY 会員限定イベント(タイトル未定)開催決定【EXILE THE SECOND】・3月1日/オリジナルアルバム『BORN TO BE WILD』発売決定【三代目J Soul Brothers from EXILE TRIBE】・春/ベストアルバム発売決定・全国ドームツアー「三代目J Soul Brothers LIVE TOUR 2017 “METROPOLIZ”」続編開催【GENERATIONS from EXILE TRIBE】・WORLD TOUR 開催・夏/オリジナルアルバム発売・夏/全国アリーナツアー開催【THE RAMPAGE from EXILE TRIBE】・春/2nd シングル発売【HiGH&LOW】・8月19日/「HiGH&LOW THE MOVIE 2」全国ロードショー(予定)・11月11日/「HiGH&LOW THE MOVIE 3」全国ロードショー(予定)【ファンクラブ企画】・「あなたの夢を、叶えます!!」開催【EXPG】・夏・冬/「HOUSE OF EXILE」in N.Y.開催・春/仙台校開校・夏/L.A.校開校・2018 年/上海校開校・「EX SHOW 2017」国内 11 校、台北校にて開催【LDH kitchen】・7月/「居酒屋えぐざいる」開催・夏/「LDH kitchen The Robata Los Angels」OPEN【Dream For Children】・「EXILE CUP 2017〜ROAD TO EUROPE〜」・「DANCE CUP 2017」・「Ocean’s Love」また、EXILE TRIBEが総出演し、新体制のLDHを紹介する動画「LDH Official CompanyTrailer 2017」も公開。「LDH Official Company Trailer 2017」は、世界的に活躍するDJ兼音楽プロデューサーであり、LDH新体制において「LDH EUROPE」のCEOに就任したAfrojackがプロデュースを手掛けるメロディーにのせ、EXILE TRIBEやE-girlsのメンバーらが出演し、LDHのヒストリーやグループ会社をミュージックビデオ