10代男女約600人〜800人に聞いた“マジガチ”なランキングを、大人の事情を一切無視して紹介していく3時間の生放送番組「業界激震！？マジガチランキング！」（AbemaTV）が12月30日に放送され、各ランキングが発表された。



「ぶっちゃけ周りが言うほどかわいくないと思う女性有名人ランキング」の結果は次の通り。



☆ぶっちゃけ周りが言うほどかわいくないと思う女性有名人ランキング（AbemaTV調べ）



1位 広瀬すず

2位 剛力彩芽

3位 指原莉乃

4位 土屋太鳳

5位 本田翼

6位 藤田ニコル

7位 石原さとみ

8位 有村架純

9位 ぺこ

10位 前田敦子

11位 高畑充希

12位 西内まりや

13位 小松菜奈／桐谷美玲

15位 綾瀬はるか

16位 橋本環奈

17位 島崎遥香／新垣結衣

19位 のん

20位 柏木由紀

（10代女性631名対象）