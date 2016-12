◆YOSHIKIが“前代未聞”のライブ

【YOSHIKI/モデルプレス=12月31日】X JAPANのYOSHIKIは29日、香港Asia World-Expoにて行う予定だった「YOSHIKI Classical Special with Orchestra-HONG KONG」が、現地プロモーターによる興行ライセンス申請不備により、急遽キャンセルになってしまった。しかし、翌30日に現地及び海外から来たファンのために、同会場にてチケット購入者を対象とした無料ライブを行った。興行申請には数週間以上かかる為、5000枚すべて購入者への払い戻しを行った上で行われた今回の完全無料ライブ。迷惑をかけてしまったファンの為に、チケット毎に同伴ゲストを1名追加招待が可能という、ファン思いのYOSHIKIらしい案によって、会場には6000人が集まり、口々にYOSHIKIの“前代未聞の行動”に賛辞を贈っていた。ライブでは、“無料”とは謳いつつも、当初のコンサート通り演奏予定だった曲目すべてを披露。香港の有名バンド“Beyond”の楽曲「Hoi Fut Tin Hung」をオーケストラと共にサプライズで演奏すると、会場は終始歓声と涙に包まれた。途中MCでは、キャンセルの原因となったプロモーターを「決して意図的にミスした訳ではない。ここまでプロモーターも頑張ってきてくれた」とフォローしたYOSHIKI。加えて、無料ライブ開催によって、参加できなかった「第67回 NHK紅白歌合戦」のリハーサルについても、「今日はX JAPANのメンバーが自分抜きで紅白のリハーサルを頑張ってくれた」といい、「明日の今頃は紅白に出演している頃だ。香港からも見てね!」とファンにむけて呼びかけた。終演後、「YOSHIKI CHANNEL」(ニコニコ動画)に出演したYOSHIKIは、無事公演が終わった事にほっとした表情で「この数日間、映画みたいだった」と回顧。最後には、「ファンの前で演奏できた事、そしてファンのみんなが喜んでくれた事が1番嬉しいです」とあらためてファンへの思いを口にした。(modelpress編集部)【1st Set】1 I'LL BE YOUR LOVE (Theme of World Expo)2 LAST SONG3 FOREVER LOVE4 GOLDEN GLOBE THEME5 HERO6 LA VENUS7 ANNIVERSARY【2nd Set】1 TEARS2 MIRACLE3 Hoi Fut Tin Hung4 RIVER OF THE LIGHT5 SWAN LAKE6 WITHOUT YOU7 KURENAI8 TRANSITION9 ART OF LIFE10 ENDLESS RAIN