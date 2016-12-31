◇ＪＲ〈京浜東北線・根岸線〉大宮−桜木町約３０分間隔〈山手線〉内回り約１２分間隔、外回り約１０分間隔〈埼京線〉大崎（新木場）−大宮約６０分間隔（りんかい線直通運転）〈中央線〉東京−高尾約２０〜４０分間隔（各駅停車）〈青梅線〉立川−御嶽約５０分間隔〈中央・総武線各駅停車〉中野−千葉約２０〜５０分間隔〈常磐線各駅停車〉我孫子−綾瀬（代々木上原）上下各２本（東京メトロ千代田線直通運転）〈高崎線〉上野−籠原を上下各２本

◇東京メトロ〈銀座線〉浅草−上野を約７分間隔、上野−渋谷約１５分間隔〈丸ノ内線、日比谷線、東西線、千代田線、有楽町線、副都心線、半蔵門線、南北線〉約３０分間隔

◇都営地下鉄〈浅草線〉２０〜４０分間隔〈三田線〉３０〜６０分間隔〈新宿線〉３０〜４０分間隔〈大江戸線〉３０〜４０分間隔

◇東急〈東横線〉約１５〜３０分間隔〈田園都市線〉終電約１時間２０分繰り下げ、初電約１時間繰り上げで約１５〜３０分間隔

◇小田急〈小田原線〉新宿−相模大野約１５分間隔、相模大野−伊勢原約３０分間隔、伊勢原−小田原約６０分間隔〈江ノ島線〉相模大野−片瀬江ノ島約３０分間隔（３時以降は１５分間隔）。

〈多摩線〉新百合ケ丘−唐木田約３０分間隔

◇京王〈京王線、井の頭線〉新宿−高尾山口間、新線新宿−笹塚、調布−橋本、北野−京王八王子で概ね４０分間隔。渋谷−吉祥寺約２０〜３０分間隔

◇西武〈池袋線〉小手指行き終電を飯能まで、保谷行き終電を小手指まで延長〈新宿線〉新所沢行き終電を本川越まで、上石神井行き終電を新所沢まで延長

◇東武〈東武スカイツリーライン〉浅草−竹ノ塚約３０〜４５分間隔〈大師線〉西新井−大師前約１０〜４５分間隔

◇京成上野−成田約２０〜５０分間隔、高砂−押上約２０〜４０分間隔、〈金町線〉高砂−金町約２０〜４０分間隔

◇京急〈本線〉泉岳寺−横浜約３０分間隔〈大師線〉京急川崎−小島新田約７〜１０分間隔