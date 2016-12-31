¡Ú¹Åç¡Û¿·¥¨¡¼¥¹¸õÊä¤¬²ÃÆþ¡£MLS½êÂ°¤Î¹©Æ£ÁÔ¿Í¤¬´°Á´°ÜÀÒ
¡¡12·î31Æü¡¢¹Åç¤Ï¥¢¥á¥ê¥«£±ÉôMLS¤Î¥Ð¥ó¥¯¡¼¥Ð¡¼¡¦¥Û¥ï¥¤¥È¥¥ã¥Ã¥×¥¹¤«¤éFW¹©Æ£ÁÔ¿Í¤ò´°Á´°ÜÀÒ¤Ç³ÍÆÀ¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¹©Æ£¤Ïº£µ¨¡¢£·Ç¯´Ö²á¤´¤·¤¿Çð¤«¤éMLS¤Ë°ÜÀÒ¡££µ·î¤Ë¤¢¤´¤Î¹üÀÞ¤ÇÀïÀþÎ¥Ã¦¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢17»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ£²¥´¡¼¥ë¤òµÏ¿¤·¤¿¡£¹Åç¤Ï¥¨¡¼¥¹¤Îº´Æ£¼÷¿Í¤ÎÌ¾¸Å²°°ÜÀÒ¤¬·è¤Þ¤ê¡¢ÆÀÅÀ²¦¤Ëµ±¤¤¤¿¥Ô¡¼¥¿¡¼¡¦¥¦¥¿¥«¤Îµî½¢¤âÉÔÆ©ÌÀ¤Ç¡¢¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤ÎÊä¶¯¤¬µÞÌ³¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥Ð¥ó¥¯¡¼¥Ð¡¼¡¦¥Û¥ï¥¤¥È¥¥ã¥Ã¥×¥¹¤Î¥«¡¼¥ë¡¦¥í¥Ó¥ó¥½¥ó¡¦¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¤Ï°ÜÀÒ¤ò¼õ¤±¡¢¡Ö¥Þ¥µ¥È¤Ï»ä¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç°ì½ï¤ËÀï¤Ã¤¿Áª¼ê¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢ºÇ¹â¤Î¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤Î¤Ò¤È¤ê¤À¡£¥Ð¥ó¥¯¡¼¥Ð¡¼¤Ç¤ÎºßÀÒ´ü´Ö¡¢¥Á¡¼¥à¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤Ë´¶¼Õ¤·¤¿¤¤¡£Èà¤Î¹¬±¿¤òµ§¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¤Þ¤¿¹©Æ£¤Ï¥¯¥é¥Ö¤òÄÌ¤¸¤Æ¡Ö¤³¤³¿ôÇ¯¡¢ËèÇ¯Í¥¾¡Áè¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¤Î°ì°÷¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤³¤È¤ò¤¦¤ì¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹Åç¤Î¾¡Íø¤Î¤¿¤á¤ËÁ´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÃÌÏÃ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¹©Æ£¤Ïº£µ¨¡¢£·Ç¯´Ö²á¤´¤·¤¿Çð¤«¤éMLS¤Ë°ÜÀÒ¡££µ·î¤Ë¤¢¤´¤Î¹üÀÞ¤ÇÀïÀþÎ¥Ã¦¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢17»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ£²¥´¡¼¥ë¤òµÏ¿¤·¤¿¡£¹Åç¤Ï¥¨¡¼¥¹¤Îº´Æ£¼÷¿Í¤ÎÌ¾¸Å²°°ÜÀÒ¤¬·è¤Þ¤ê¡¢ÆÀÅÀ²¦¤Ëµ±¤¤¤¿¥Ô¡¼¥¿¡¼¡¦¥¦¥¿¥«¤Îµî½¢¤âÉÔÆ©ÌÀ¤Ç¡¢¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤ÎÊä¶¯¤¬µÞÌ³¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥Ð¥ó¥¯¡¼¥Ð¡¼¡¦¥Û¥ï¥¤¥È¥¥ã¥Ã¥×¥¹¤Î¥«¡¼¥ë¡¦¥í¥Ó¥ó¥½¥ó¡¦¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¤Ï°ÜÀÒ¤ò¼õ¤±¡¢¡Ö¥Þ¥µ¥È¤Ï»ä¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç°ì½ï¤ËÀï¤Ã¤¿Áª¼ê¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢ºÇ¹â¤Î¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤Î¤Ò¤È¤ê¤À¡£¥Ð¥ó¥¯¡¼¥Ð¡¼¤Ç¤ÎºßÀÒ´ü´Ö¡¢¥Á¡¼¥à¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤Ë´¶¼Õ¤·¤¿¤¤¡£Èà¤Î¹¬±¿¤òµ§¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¤Þ¤¿¹©Æ£¤Ï¥¯¥é¥Ö¤òÄÌ¤¸¤Æ¡Ö¤³¤³¿ôÇ¯¡¢ËèÇ¯Í¥¾¡Áè¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¤Î°ì°÷¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤³¤È¤ò¤¦¤ì¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹Åç¤Î¾¡Íø¤Î¤¿¤á¤ËÁ´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÃÌÏÃ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£