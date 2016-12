ジャニーズ事務所所属アーティストによる毎年大みそか恒例の年越しライブイベント『ジャニーズカウントダウン 2016-2017』の企画詳細が30日、発表された。新たな試みとして、司会のTOKIOが「最もがんばった」思うアーティストに、番組ラストでMVPを授与されることがわかった。また、各アーティストがファンや視聴者、関係者など2016年を支えてくれた人たちへ今、一番贈りたい曲を選び歌う新企画「サンキューメドレー」の曲目が発表。この他にもグループの垣根を越えてアーティストが限定ユニットを組んで歌う「シャッフルメドレー」、他グループの楽曲を歌う「グループチェンジメドレー」、歴代の名曲が勢ぞろいする「ヒットソングメドレー」、そして2017年にデビュー10周年を迎えるHey! Say! JUMPの「Hey! Say! JUMP10周年記念メドレー」などが実施される。同イベントの模様はフジテレビ系にて12月31日の深夜23時45分〜深夜24時45分まで生放送される。(一部事前収録あり)■「サンキューメドレー」ラインナップTOKIO「愛!wanna be with you…」KinKi Kids「愛のかたまり」V6「Beautiful World」嵐「マイガール」タッキー&翼「夢物語」NEWS「フルスイング」関ジャニ∞「NOROSHI」Hey! Say! JUMP「ウィークエンダー」Kis-My-Ft2「Thank youじゃん!」Sexy Zone「Sexy Zone」A.B.C-Z「Za ABC〜5stars〜」ジャニーズWEST「ええじゃないか」山下智久「抱いてセニョリータ」