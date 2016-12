年末年始はなつかしの洋画、邦画や近年の話題作がテレビで連日放送され、隠れた名作に出合うチャンス。「ゴッドファーザー」「バック・トゥ・ザ・フューチャー」「ホビット」など人気シリーズも一挙に放送される予定だ。BSを含めた関東局で見られるオススメ作品を紹介する。

▼12月31日

「乱」シェイクスピアの「リア王」を戦国時代の毛利三兄弟物語に翻案した、黒澤明監督の豪華絢爛たる戦国絵巻。BS朝日午前9時〜

「ホビット 思いがけない冒険」「ホビット 竜に奪われた王国」「ホビット 決戦のゆくえ」「ロード・オブ・ザ・リング」の前章となるJ・R・R・トールキン著「ホビットの冒険」をピーター・ジャクソン監督が映画化した3部作を一挙放送。NHKBSプレミアム午後4時〜

「東京オリンピック」巨匠・市川崑監督が、1964年10月開催の東京オリンピックを164人のカメラマンと共に記録したドキュメンタリー。BS12トゥエルビ午後7時〜

「ゴッドファーザー」「ゴッドファーザーPARTII」「ゴッドファーザーPARTIII」アメリカのマフィアの内幕を描いたマリオ・プーゾのベストセラー小説を、当時32歳のフランシス・フォード・コッポラ監督が映画化した壮大なファミリードラマ。NHKBSプレミアム深夜0時〜

▼1月1日

「バック・トゥ・ザ・フューチャー」「バック・トゥ・ザ・フューチャーPART2」「バック・トゥ・ザ・フューチャーPART3」マイケル・J・フォックス主演、スティーブン・スピルバーグ製作総指揮の下、ロバート・ゼメキス監督が手がけ大ヒットを記録したSFアドベンチャー。NHKBSプレミアム午後12時55分〜

「クラウド アトラス」ラナ&アンディ・ウォシャウスキー、「ラン・ローラ・ラン」のトム・ティクバの3人の監督がメガホンをとり、デビッド・ミッシェルの同名小説をトム・ハンクス主演で映画化。BS11イレブン午後2時〜

「るろうに剣心」1994〜99年に「週刊少年ジャンプ」(集英社)で連載され、テレビアニメ化もされて人気を博した和月伸宏の剣客漫画「るろうに剣心 明治剣客浪漫譚」を佐藤健主演で実写映画化。NHKBSプレミアム午後6時43分〜

「BORUTO NARUTO THE MOVIE」大ヒットコミック「NARUTO」の主人公ナルトの息子ボルトが活躍する劇場版アニメ。前作「THE LAST NARUTO THE MOVIE」から始まった「NARUTO新時代開幕プロジェクト」の集大成との位置付けで製作された劇場版。テレビ東京深夜1時30分〜

▼1月2日

「鴨川ホルモー」山田孝之主演で、「鹿男あをによし」が直木賞候補になった作家・万城目学の同名デビュー作を本木克英監督が映画化。BSジャパン深夜0時〜

「映画 ひみつのアッコちゃん」赤塚不二夫の代表作で、過去3度にわたりTVアニメ化もされた人気少女漫画「ひみつのアッコちゃん」を、綾瀬はるか主演で実写映画化。時代背景を現代に置き換えたオリジナルストーリーが展開する。日本テレビ深夜2時25分〜

※放送内容、時間は変更される可能性もあり。