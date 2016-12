材料を入れたらスイッチを押すだけ。「炊飯器」で簡単手作りパンレシピ

炊飯器で米粉パン(きな粉入り) . 見覚えのある絵面…。でも今回は友達に本を借りまして、100%米粉で作りました。小麦粉バージョンよりお米の甘さがあって、私は好きかも。いつもきな粉入れて、微妙な色になるから今度こそは入れずに真っ白なパンを作りたいな… . #炊飯器レシピ #米粉パン #炊飯器パン #グルテンフリー #乳腺炎対策 #離乳食完了期 #乳製品卵不使用 #小麦粉不使用

A photo posted by Piropiro (@piropirorin84) on Aug 19, 2016 at 2:51am PDT