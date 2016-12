#おやつ#大根フライ#フライド大根#クックパッド おやつに大根なんてゴメンて感じだけどwこれめっちゃ旨い❤ クックパッドで見て気になってて✨味付けは私好みに変えて作った🙌冬の大根はジューシーで美味しい💕 ディップはケチャップとハニーマヨ👍

A photo posted by theta=シータと読みます☆ (@theta68) on Feb 10, 2016 at 10:14pm PST