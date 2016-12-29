¡ØLION¡¿¥é¥¤¥ª¥ó¡¡¡Á25Ç¯ÌÜ¤Î¤¿¤À¤¤¤Þ¡Á¡Ù2017Ç¯4·î¸ø³«·èÄê¡ª
¥¤¥ó¥É¤ÇÌÂ»Ò¤Ë¤Ê¤Ã¤¿5ºÐ¤Î¾¯Ç¯¤¬¡¢25Ç¯¸å¤ËÀ¸¤Þ¤ì¸Î¶¿¤òÃµ¤¹¤È¤¤¤¦¶ÃØ³¤È´¶Æ°¤Î¼ÂÏÃ¤ò¡¢¥Ç¥ô¡¦¥Ñ¥Æ¥ë¡Ê¡Ø¥Ë¥å¡¼¥¹¥ë¡¼¥à¡Ù¡Ë¡¢¥ë¡¼¥Ë¡¼¡¦¥Þ¡¼¥é¡Ê¡Ø¥¥ã¥í¥ë¡Ù¡Ë¡¢¥Ë¥³¡¼¥ë¡¦¥¥Ã¥É¥Þ¥ó¡Ê¡Ø¥·¡¼¥¯¥ì¥Ã¥È¡¦¥¢¥¤¥º¡Ù¡Ë¤éÄ¶¹ë²Ú¥¥ã¥¹¥È¤ÇÉÁ¤¯¡¢¥®¥ã¥¬ÇÛµëºîÉÊ ¡ØLION¡Ê¸¶Âê¡Ë¡Ù¤ÎË®Âê¤¬¡¢¡ØLION¡¿¥é¥¤¥ª¥ó ¡Á25Ç¯ÌÜ¤Î¤¿¤À¤¤¤Þ¡Á¡Ù¤Ë·èÄê¤·¡¢¥Ý¥¹¥¿¡¼¤ÈÆüËÜÈÇ¥·¥ç¡¼¥ÈÍ½¹ð¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£2017Ç¯4·îTOHO¥·¥Í¥Þ¥º¤ß¤æ¤ºÂÂ¾Á´¹ñ¥í¡¼¥É¥·¥ç¡¼¤È¤Ê¤ë¡£
¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Ç¹¬¤»¤ËÊë¤é¤¹ÀÄÇ¯¥µ¥ë¡¼¡£¤·¤«¤·¡¢Èà¤Ë¤Ï±£¤µ¤ì¤¿¶ÃØ³¤Î²áµî¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¥¤¥ó¥É¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿Èà¤Ï5ºÐ¤Î»þ¤ËÌÂ»Ò¤Ë¤Ê¤ê¡¢°ÊÍè¡¢²ÈÂ²¤ÈÀ¸¤ÊÌ¤ì¤¿¤Þ¤Þ¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤ØÍÜ»Ò¤Ë¤À¤µ¤ì¤¿¤Î¤À¡£À®¿Í¤·¡¢¹¬¤»¤ÊÀ¸³è¤òÁ÷¤ì¤ÐÁ÷¤ë¤Û¤ÉÊç¤ë¡¢¥¤¥ó¥É¤Î²ÈÂ²¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¡£¿ÍÀ¸¤ò¼è¤êÌá¤·Ì¤Íè¤Ø¤Î°ìÊâÆ§¤ß½Ð¤¹¤¿¤á¡¢¤½¤·¤ÆÊì¤È·»¤Ë¡¢¤¢¤ÎÆü¸À¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿à¤¿¤À¤¤¤Þ¡í¤òÅÁ¤¨¤ë¤¿¤á¡¢Èà¤Ï¤Ä¤¤¤Ë·è°Õ¤¹¤ë¡£¡Ö²È¤òÃµ¤·½Ð¤¹¡½¡½¡×¤È¡£¼ê¤¬¤«¤ê¤Ï¤ª¤Ü¤í¤²¤Êµ²±¤È¡¢Google Earth¡£1Êâ¶á¤Å¤¯¤´¤È¤Ë¾¯¤·¤º¤ÄÁÉ¤ëµ²±¤Î¥«¥±¥é¤Ï¡¢¼¡Âè¤Ë¤³¤ì¤Þ¤Ç¸«¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¿¿¼Â¤òÉâ¤«¤Ó¾å¤¬¤é¤»¤Æ¤¤¤¯¡£Âç¤¤¤Ê¤ë¡ÖÃµ¤·Êª¡×¤Î²Ì¤Æ¤Ë¡¢Èà¤¬¸«¤Ä¤±¤¿¤â¤Î¤È¤Ï¡½¡©
¥È¥í¥ó¥È¹ñºÝ±Ç²èº×2016¤Ç¤ÏºÇ¹â¾Þ¤Ë¤¢¤¿¤ë´ÑµÒ¾Þ¼¡ÅÀ1°Ì¤Î¹âÉ¾²Á¤ò³ÍÆÀ¡£¤Þ¤¿¡¢ÀèÆüÈ¯É½¤µ¤ì¤¿Âè74²ó¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¡¦¥°¥í¡¼¥Ö¾Þ¤Ç¤ÏºîÉÊ¾Þ¤ò´Þ¤à4ÉôÌç¡ÊºîÉÊ¾Þ¡¢½õ±éÃËÍ¥¾Þ¡¢½õ±é½÷Í¥¾Þ¡¢ºî¶Ê¾Þ¡Ë¤Ë¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤µ¤ì¡¢ÍèÇ¯1·î9Æü¡Ê½Ë¡¦·î¡Ë¤Î·ë²ÌÈ¯É½¤Ë¤â´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ë¡ØLION¡¿¥é¥¤¥ª¥ó ¡Á25Ç¯ÌÜ¤Î¤¿¤À¤¤¤Þ¡Á¡Ù¤Ï2017Ç¯4·îTOHO¥·¥Í¥Þ¥º¤ß¤æ¤ºÂÂ¾Á´¹ñ¥í¡¼¥É¥·¥ç¡¼¡Ê³¤³°¥É¥é¥ÞNAVI¡Ë