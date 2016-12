一大ブームとなった『逃げるは恥だが役に立つ』(TBS)。先日、惜しまれながら最終回を迎えた同作には、魅力的な恋模様を紡いだ新垣結衣と星野源だけでなく、石田ゆり子や大谷亮平など、脇を固めたキャストにも高い評価が寄せられた。今回は、『逃げ恥』出演者の魅力が詰まった、おすすめの映画作品を紹介する。<みくり役・新垣結衣>『逃げ恥』ではガッキーのコミカルでキュートな魅力が最大限に引き出されていた役どころだったが、元々演技の幅は広く、特に映画では少し違った表情を見せている。アンジェラ・アキの大ヒット曲『手紙〜拝啓 十五の君へ〜』を翻案した『くちびるに歌を』では、クールで複雑な事情を抱えたピアニスト役に挑戦。長崎の中学校を舞台に、胸にじんわりと沁みる人間模様を紡いだ。また、大泉洋との共演作『トワイライト ささらさや』では、夫を早くに亡くした未亡人を好演。頼りない新ママから自立した女性に成長するまでの過程を丁寧に演じきった。変わった役どころで言えば、向井理や綾野剛と共演した『S −最後の警官− 奪還 RECOVERY OF OUR FUTURE』では優秀なスナイパー役、『フレフレ少女』では応援団長役に挑んでいる。<平匡役・星野源>新垣とムズキュンの相手を演じた星野源の魅力は、そこはかとなく漂う「童貞感」だろう。いわゆるイケメンではなくても、女性ファンが多いという事実からは、この「童貞感」が女性の母性本能をくすぐっていることが伺えるし、実際にそういった役柄を演じることが多い。夏帆との共演作『箱入り息子の恋』で演じたのは、その名の通り箱入り息子。恋愛経験ゼロ、35歳の童貞男の姿を、実にリアルに演じている。そして、ヤクザに映画を完成させることを要求される冴えない青年に扮した、『地獄でなぜ悪い』も必見の一本。二階堂ふみ演じるヤクザの娘に振り回されながらも、憧れの気持ちから彼女を主演女優として輝かせようと奮闘するその姿は、初恋を謳歌する童貞的な清々しさがあった。<百合ちゃん役・石田ゆり子>『逃げ恥』でみくりの叔母・百合に扮した石田ゆり子。これまでシリアスな役どころが多かったが念願のコメディへの出演で、幅広い年代の女性から改めて支持を獲得した。そんな石田の映画作品では『解夏』がおすすめだ。失明する運命にある大沢たかお演じる主人公を、時には突き放されながらも健気に支える恋人という役どころが見事にはまっており、「あなたの目になりたい」という台詞をはじめ、献身的に恋人を支える姿には胸キュン必至。余談だが、石田はこれに似たセリフを『もののけ姫』のサン役でも言っている。<風見くん役・大谷亮平>星野が演じた平匡の後輩で、イケメン会社員の風見涼太役で脚光を浴びた大谷亮平の出演映画では、『神弓 −KAMIYUMI−』が抑えておきたい一本。17世紀における「丙子の乱」をモチーフに、CGを排して壮大な戦いを泥臭く描いた同作は、その作風が評価されて韓国国内で2011年の年間興行成績第1位を記録。劇中で大谷は、言葉が話せないという複雑な事情を抱える兵士・ノガミを好演している。ちなみに、大谷は韓国で人気ドラマにも出演。『朝鮮ガンマン』では日本の武士・金丸役、『華政(ファジョン)』でも日本の商人・イダチ役として出演し、韓国国内で人気を得ている。<やっさん役・真野恵里菜>最後にみくりの友人のシングルマザー・やっさんを演じた真野恵里菜。2013年にアイドル集団・ハロプロを卒業して女優に専念。今年の朝ドラ『とと姉ちゃん』に出演でも注目を集めている。真野と言えば、人気シリーズ『SPEC』のサトリ役が有名だが、真野に興味を持った人に観てほしいのが『わが母の記』だ。井上靖の自叙伝的小説「わが母の記」を元に、役所広司演じる小説家・伊上洪作が老いて記憶の薄れてきた母と向き合いながら家族の絆を確認していく物語。真野は樹木希林演じる母の面倒をお手伝いさんとして出演。割烹着姿で伊豆弁を話す初々しい真野を観ることができる。『逃げ恥』ロスのあなた!年末年始はキャストが出演する映画作品を観て違った魅力をみつけてみてはいかがでしょうか。<クランクイン!ビデオにて配信中>新垣結衣出演作:『くちびるに歌を』『トワイライト ささらさや』『S −最後の警官− 奪還 RECOVERY OF OUR FUTURE』星野源出演作:『地獄でなぜ悪い』石田ゆり子出演作:『解夏』大谷亮平出演作:『神弓 −KAMIYUMI−』『朝鮮ガンマン』『華政(ファジョン)』真野恵里菜出演作:『劇場版 SPEC〜天〜』『劇場版 SPEC〜結〜漸ノ篇・爻ノ篇』『わが母の記』