Appleのティム・クック最高経営責任者(CEO)が、AirPodsの売れ行きについて「手がつけられないほどの成功」と語りました。

ティム・クックCEOは、ニューヨーク証券取引所(NYSE)に姿を現し、CNBCの短いインタビューに応じました。ニューヨークには休暇で滞在しており、この日は甥と一緒にNYSEを訪れたそうです。



プライベートなので仕事のことは話せない、としながらも、ホリデーシーズンのAppleの販売について「素晴らしいホリデーでした」と語りました。



AirPodsについては、「手がつけられないほどの成功です」と語り、「なるべく早く出荷できるようにしています」と、納期を短縮すべく努力していることを明かしました。



AirPodsは、12月13日にオンラインで注文受け付けが開始されましたが、数時間で年内出荷分が完売し、今から注文すると出荷は6週後の2月中旬となるほどの品薄となっています。

12月初め、クックCEOはAirPodsの発売時期を問われて「数週間以内に出荷できる見込みです」と明かしていました。



現在、AirPodsは世界中のApple Storeで在庫切れとなっており、入荷をメールで通知してくれるWebサービスまで登場しています。



NEW: Apple CEO Tim Cook tells CNBC that "it's been a great holiday" and the company's new Airpod headphones "are a run away success" pic.twitter.com/lDo0Fdw7ym

— CNBC Now (@CNBCnow) 2016年12月28日