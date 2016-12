シンガーソングライターのピコ太郎が、28日に放送されたTBS系バラエティ特番『余談大賞2016 激動の今年総ざらい!重大ニュース(秘)話祭り』(21:57〜23:54)で、KinKi Kidsの堂本光一から大ヒットした楽曲「ペンパイナッポーアッポーペン(PPAP)」について称賛されたエピソードを明かした。

ピコ太郎は、「最近数々の人気芸能人にとにかく称賛されます」と自身のブームの余談を告白。「書道が"四段"ということではなく、空手・柔道・合気道が"四段"というわけではないです。"余談"なんですけれども」とジョークを交えた前置きで笑いを誘った。

そして、「たくさんの方に感想を言っていただきました」というピコ太郎。タモリからは「なんかいいね! 楽しくていいね!」と褒められたそうで、「『楽しくていいね!』っていうワードがうれしかったです」と喜んだ。

さらに、堂本光一からは「『I have a pen』ってマイケル・ジャクソンの『THIS IS IT』みたいなもんですよ。マイケルも世界中の人がわかるワードを詰め込んだ。『THIS IS IT』『I have a pen』一緒ですよ」と言われたそうで、「うれしかったですねぇ」と感激。「たくさんの日本の超大物から言われたのがうれしかったです」としみじみ語った。