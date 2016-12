テレビやDVDを観ながら食べたいお菓子も、食通たちは妥協しない。そんな彼らに、大人のためのちょっと贅沢なお菓子を紹介してもらった。



これからの年末年始はコンビニをスルーして、おしゃれでリッチなスナックやチョコで、特別な気分を味わってみては?

添加物なしで安心して食べられるヘルシーさもうれしい1940年から続く『荒岡眼鏡』の3代目。父方も母方も代々眼鏡屋という奇遇な環境に生まれ育ち、自身も眼鏡の道へ『グッドヘルス』の「オリーブオイルポテトチップス」¥497

最先端のトレンドをおさえた、本当に似合う眼鏡、サングラスを選んでくれる荒岡さんのおすすめは、オレイン酸を豊富に含んだオリーブオイルで揚げた、オールナチュラルの体に嬉しいヘルシー志向のポテトチップス。



シーソルト&ビネガー味は、ビネガーの酸っぱさがクセになる味わい。バリッと堅い食感とオリーブオイルの風味が特徴だ。「濃い味わいと酸味で噛み応えよく、お酒のおつまみにも最高!」



まるまる1袋食べてもカロリーはたったの88kcalとヘルシー!ギター伊藤一朗と組む音楽ユニット「Every Little Thing」のボーカル。LIVE DVD&Blue-ray『Every Little Thing 20th Anniversary Best Hit Tour 2015-2016〜Tabibito』発売中『棗専門店なつめいろ』の「NATSUME CHIP」¥1,100〜

体にうれしい成分が豊富な“食べる漢方”こと棗(なつめ)のお茶やグラノーラなどお菓子がそろう専門店。



お取り寄せ品にも詳しい持田さんお気に入りのチップは、天然の優しい甘さが特徴的。「食べる漢方といわれる棗。ビタミンやミネラルが豊富で、食べていても果実の味がしっかりとしていて体にもとてもいい。食べ物に気を使われる方にはおすすめです」



気づいたら全部なくなっていた!?食べすぎ注意のお菓子が続きます

カラメル、ホワイトチョコ、カラメル粉、粉砂糖がナッツを覆う1998年の創刊当時から「セコムの食」を担当。バイヤー兼ライターとして47都道府県に足を運び、商品の開拓、現地取材、原稿作成などを行っている『セコムの食』の「ピーカンナッツのヒット!なお菓子」¥2,980

試食した商品の数は19,000食以上(!)という猪口さんが選ぶちょっと贅沢なお菓子は、ピーカンナッツのコーティングにこだわり抜いた逸品。一口で味わえる甘みやほろ苦さがクセになる。



「美味しさの秘訣は2度にわたってカラメルを絡めているところ。カリッとした歯触りは格別で、ホワイトチョコレートの次にカラメルのほろ苦さ、最後にピーカンナッツの香ばしさにたどり着きます」



ゴジベリーとはヒマラヤ高原などの常緑灌木地帯で育つ「クコの実」フードスタイリスト川粼万里氏のアシスタントを経て独立。和洋を問わず、いろいろな食のスタイリングを行い、雑誌や書籍などで活躍している『ブルックサイド』の「ゴジ&ラズベリー」¥699

旅先でも美味しいものをリサーチし、味の良さだけでなく、美しい佇まいの食に目がないという浜田さんが推薦するのは、ブルックサイドのチョコレート職人が世界中から原料を厳選したスーパーフルーツのチョコレート。



「夫がカナダに留学しているときに出合いました。日本で買うとカナダより少し高いので、贅沢な気持ちに。ベリーがジューシーで、チョコレートもビターでついつい食べてしまいます」



シーガルリンクス

TEL:03-5770-3231

恵比寿店をはじめ全3店舗、オンラインストアでも購入できる1987年に映画『トットチャンネル』でデビュー。近年の出演作に、ドラマ『刑事7人』『キャリア 〜掟破りの警察署長〜』、映画『信長協奏曲』、2017年1月14日公開の『本能寺ホテル』などがある『ラ ブティック ドゥ ジョエル・ロブション』の「マカロン」¥1,836(8個クリアケース入り)

食通としても知られる高嶋さんが「口に入れた瞬間の儚い崩れ具合がたまりません」と教えてくれたのは、スイーツにも抜かりなしのジョエル・ロブションの一品。



パッケージを開けると、まるで宝石箱のように色とりどりのマカロンが並び、いろいろなフレーバーが楽しめる。パリスタイルのこちらのマカロンは、カリッとした表面に香り高いクリームが入っている。



ラ ブティック ドゥ ジョエル・ロブション

TEL:03-5424-1345

http://www.robuchon-online.jp/