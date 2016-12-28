½é¿´¼Ô¤µ¤ó¤Ç¤â´ÊÃ±¢öÊÔ¤ß¹þ¤ß¤È¥í¡¼¥×ÊÔ¤ß¤Î¥¢¥Ã¥×¥¹¥¿¥¤¥ë
¥¢¥á¥Ô¥ó¤òÎ±¤á¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤?¥Ô¥Ë¥ó¥°¤¬¶ì¼ê¤Ê¿Í¤Ç¤â´ÊÃ±¤Ë¢ö
È±¤Ë¼«Ê¬¤Ç¥¢¥á¥Ô¥ó¤òÁÞ¤¹¤È¤¤Ë¡¢¥Ô¥ó¤¬Éâ¤¤¤Æ¤º¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ã¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©
¥¢¥á¥Ô¥ó¤ÇÌÓÂ«¤òÎ±¤á¤ë¤Î¤Ï¡¢¥Ø¥¢¥¢¥ì¥ó¥¸¤Ç¤Ï´ðËÜÅª¤Ê¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤Ç¤¹¤¬¡¢´·¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¼ºÇÔ¤·¤ä¤¹¤¤ÉôÊ¬¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢¥Ô¥ó¤¬Éâ¤¤¤Æ¥»¥Ã¥È¤¬Êø¤ì¤Á¤ã¤¦¿´ÇÛ¤ò¤Ê¤¯¤·¡¢½é¿´¼Ô¤Ç¤â´ÊÃ±¤Ë¥¢¥á¥Ô¥ó¤Ç¸ÇÄê¤Ç¤¤ë¥¢¥ì¥ó¥¸¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ô¥Ë¥ó¥°¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤âÂç¾æÉ×¡ª´ÊÃ±¥¢¥Ã¥×¥¹¥¿¥¤¥ë¤Îºî¤êÊý
¡¥È¥Ã¥×¤ÎÈ±¤ò¼è¤Ã¤Æ¡¢ÌÓÀè¤Þ¤ÇÊÔ¤ß¹þ¤ß¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
¢Àè¤Û¤ÉÊÔ¤ó¤ÀÌÓÂ«¤Îº¸Â¦¤ÎÌÓÂ«¤ò¼è¤Ã¤Æ¡¢¸å¤í¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¥í¡¼¥×ÊÔ¤ß¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
¸å¤í¤Î¿¿¤óÃæ¤¯¤é¤¤¤Þ¤ÇÊÔ¤ó¤À¤é¡¢Àè¤Û¤É¤ÎÊÔ¤ß¹þ¤ß¤Î¾å¤«¤é¥¢¥á¥Ô¥ó¤ò»È¤Ã¤ÆÎ±¤á¤Þ¤¹¡£
ÊÔ¤ß¹þ¤ß¤Î¾å¤«¤é¥¢¥á¥Ô¥ó¤òÁÞ¤¹¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢¥Ô¥ó¤¬°ÂÄê¤·¤ÆÎ±¤Þ¤ë¤Î¤Ç¥°¥é¥°¥é¤¹¤ë¿´ÇÛ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡ª
£±¦Â¦¤âÆ±ÍÍ¤Ë¥í¡¼¥×ÊÔ¤ß¤Ë¤·¤Æ¡¢¿¿¤óÃæ¤ÇÎ±¤á¤Þ¤¹¡£
¤¼¡¤Ë¡¢²¼¤í¤·¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤â¤Þ¤È¤á¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¶ßÂ¤Î±¦È¾Ê¬¤ÎÌÓÂ«¤ò¼è¤Ã¤Æ¡¢³°´¬¤¤Ë¤Í¤¸¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÈÆ±ÍÍ¤ËÊÔ¤ß¹þ¤ß¤Î¾å¤«¤é¡¢¥¢¥á¥Ô¥ó¤ò»È¤Ã¤ÆÎ±¤á¤Þ¤¹¡£
¥º¸Â¦¤Î¶ßÂ¤ÎÌÓÂ«¤âÆ±¤¸¤¯³°´¬¤¤Ë¤Í¤¸¤Ã¤Æ¥¢¥á¥Ô¥ó¤ÇÎ±¤á¤Þ¤¹¡£
¦ºÇ¸å¤Ë¡¢ÊÔ¤ß¹þ¤ß¤ÎÌÓÂ«¤È»Ä¤ê¤ÎÌÓ¤ò°ì½ï¤Ë³°´¬¤¤Ë¤¯¤ë¤¯¤ë¤È´¬¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¢¥á¥Ô¥ó¤òÁÞ¤·¤Æ¡¢¤Þ¤È¤á¤¿¤é´°À®¤Ç¤¹¢ö
ÊÔ¤ß¹þ¤ß¤Î¾å¤Ë¥Ô¥ó¤òÁÞ¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬¥¢¥ì¥ó¥¸¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È!!
ºÇ½é¤ËÊÔ¤ß¹þ¤ß¤òºî¤Ã¤Æ¡¢ÅÚÂæ¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢¥¢¥á¥Ô¥ó¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÎ±¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¢¥á¥Ô¥ó¤ÇÈ±¤ò¸ÇÄê¤¹¤ë¤Î¤¬¶ì¼ê¤ÊÊý¤Ï¡¢¤¼¤Ò¥È¥é¥¤¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¢ö¢ö
¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È/Åì Í³Èþ(Timney cast)