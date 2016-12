今年11月、V6・長野博が女優の白石美帆との結婚を発表し、V6の既婚者は井ノ原快彦に続き2人目に。これによって「各グループ、結婚できるのはひとり」という都市伝説が崩壊した。そこで、『週刊女性PRIME』では「ジャニーズと結婚」にまつわるアンケート調査を'16年12月8〜15日にかけて実施しました。すると1週間で約1000人の方々からアツい回答が多数。今回は「そろそろ結婚してほしいジャニーズ」編のランキングをご紹介します。おせっかいな意見が勢ぞろいですが、さっそく得票数上位10名を見てみましょう。まず、9位には獲得票数17票ずつ集めた嵐のおふたりがランクイン!

9位:櫻井翔(34)

まずは9位、櫻井クンから! 寄せられた意見には、エリート育ちで頭脳明晰、アイドルとキャスター業を器用にこなす彼らしいものが多数。

「素敵なDNAを存続してください」(61歳・自営業)

「せっかくのDNA、もったいないです」(51歳・会社員)

いきなりDNAの話をするのは、50オーバーの女性ふたり。しかし、これだけに限らず、同様の意見がほとんど。また、その家柄に注目している人ははこんな回答を寄せてくれた。

「アイドルとはいえ、ニュースキャスターもつとめ、両親も元官僚と大学教授というどちらかといえばお堅い家庭なので、しっかりとしたお嬢様と結婚し、日常生活を仕事に活かし、知性的な遺伝子を持つ子供を育ててほしいと思うから」(50歳・主婦)

どの女性も遺伝子に注目している! 一方でこんな厳しい意見も。

「嵐は急激に歳をとった感じがする。TOKIOやV6のようなスマートでなく小さいおじさんたちが歌って踊っているのが見てて辛い嵐。既婚とか違うアプローチから見たい」(44歳・会社員)

9位:大野智(36)

同じく9位の嵐・大野クンには櫻井クンへの意見とはまったく別の角度からの指摘が。

「藤岡まなみさんと結婚前提にお付き合いをされていて半同棲もされてるようなのでそろそろではないかと思います」(21歳・会社員)

いきなり核心を突くようなコメント。真相は定かではないものの、海外の女性からはこんな意見も!

「He's quite private about his life and it seems he was seen living with a woman a while ago. He's also 36 now, so..」(24・Student)

*編集部訳:「大野クンは日常生活をあまりひけらかさないところがあります。それに、ちょっと前は女性と一緒に住んでいたようです。もう彼も36歳だし……」(24歳・学生)

皆さん、どうやら大野クンのプライベートに興味津々で、しかも結婚してほしいと思う人もいるみたい!

8位:錦織一清(51)

「少年隊の最後の一人だから」(47歳・主婦)

「ニッキももう50の大台。誰も文句言わないでしょう」(47歳・会社員)

嵐に続き8位に輝いたのは、少年隊の“ニッキ”こと錦織一清。そんな彼ももう気付けば50代。寄せられた意見に共通するのは心配の声が。

「もう、本当にいいんじゃないかな?」(40歳・主婦)という回答を筆頭に、

「そろそろ誰が面倒を見てくれる人が側にいてくれたら安心する」(50代・主婦)

どうやら、かなり健康・生活面を心配されているようだ。

7位:香取慎吾(39)

7位にはSMAPから香取慎吾。2016年らしく“解散”を意識したコメントが多数集まった。

「今一番精神的にも辛い時期だと思うので側で誰か支えてくれる人がいたらいいな、と思うので」(42歳・主婦)

「今まで忙しかった分、結婚して少しプライベートを優先して、これからの活動の方向性をゆっくり考える時間を作ってほしい」(36歳・会社員)

「奥さんにメンタル支えてもらったほうがいい!」(45歳・無職)

ほとんどの理由がこのようなものだったが、“解散”をきっかけに新しい自分を見つけてほしいという思いはどのファンも同じなのかも。

「安定をして安心して楽に生きてもらいたい。“小学校からSMAP”で形状記憶されてしまったアイドルスマイルから、本当の笑顔になってもらいたい」(39歳・ライター)

6位:松岡昌宏(39)

6位にランクインしたのはTOKIOの松岡クン。同い年の香取クンに寄せられたコメントにはほとんど見られなかった“男気”という言葉が目立った。

「男気もありそうだし、優しそうだし、きちんと他の人のことも考えて仕事できそうだから」(38歳・パート)

週刊誌報道をこまめにチェックしている方からはこんな意見も!

「長くお付き合いされてるお相手がいらっしゃるとのことなので、気配り上手でマメな男気ある彼には、40を機に結婚してもみんな祝福してくれそう!」(42歳・主婦)

5位:岡田准一(36)

“アニキ”の次は、役者として多くのヒット映画に出演中のV6・岡田准一。宮崎あおいとの交際報道もある岡田クン。ほかのメンバーと違って役者色が強いこともあり、寄せられた回答にはそれらしいものがズラリ。

「役者としても素晴らしい活躍であるし、様々なことを乗り越えてきている宮崎あおいさんとなら間違いないと思います」(37歳・主婦)

「結婚することで芸の幅が広がりそう」(40歳・主婦)

「アイドルでありながら、役者としても一目置かれる岡田くんなのでさらなる飛躍のためにも家庭を持ったほうが良いと思います」(55歳・会社員)

「長いおつきあいのようですし、落ち着いたところで早く幸せになってもらいたいです。そしてジャニーズのお手本になってもらえたらと思います。電撃結婚はやめてほしい。じっくり長くおつきあいのお二人ならでは」(52歳・パート)

ジャニーズのお手本になる日はくるのだろうか!

4位:中居正広(44)

「以前は、好きだから結婚してほしくない。と思っていましたが、今は、好きだからこそ、ステキな人と結婚してほしいと思い始めたから」(38歳・会社員)

4位にはSMAPの中居正広、44歳。こちらも香取クンと同じような感じで……。

「SMAPという大看板をおろしたことにより肩の荷をおろして好きにやってほしい」(44歳・会社員)

「SMAPのリーダーお疲れ様。今までSMAP一番の中居君、家庭一番になって子ども自慢を聞きたいファンの叔母ちゃんです」(50歳・自営業)

他にも、ねぎらいの言葉がたくさん!

3位:坂本昌行(45)

銅メダル、3位に輝いたのはV6から坂本クン。中居クンと同じく“リーダー”だ。

「グループのリーダーとしていろいろ苦労したと思います。幸せになってもらいたい」(40代・会社員)

同世代の面々が結婚していることを受けての意見、特に“次は坂本クン”というコメントが多く見られた。

「V6の井ノ原くん、長野くんが結婚したので、次は坂本くんかな。いい家庭を築けそう」(41歳・パート)

「未婚なのになぜか既に父の哀愁のようなものが漂っている気がします。イノッチ、長野くんに続いてハッピーオーラを振りまいてほしい」(31歳・会社員)

「長野くんの結婚でトニセン2人が既婚者になったので、坂本くんにも幸せになってほしいです」(26歳・会社員)

2位:城島茂(46)

さて、さんざん焦らしてきましたが、トップ争いに惜しくも敗れてしまったのは城島クン。しかし、みんなから愛されているリーダーだけあって、寄せられたコメントはあたたかいものが多かった。

「早くパパになったリーダーを見たいから。絶対子煩悩のいいパパになる」(50歳・会社員)

「誰も反対する人はいないと思いますけど…笑 旦那さんになった姿を見てみたい!」(17歳・学生)

「年齢もだが、性格も優しそうだしアイドルという感じより、野生感溢れる父親のイメージが合う。リーダーとして長年愛されている城島さんだからこそ、早く結婚してほしい」(26歳・無職)

普段の言動からも城島クンが優しいパパになる雰囲気、たしかにわかるような気が。

「ジャニーズは【夢】なので、生活感や家庭が見えてしまうと冷めてしまうけど、城島さんは家庭が見えてもOKなタイプだから」(52歳・主婦)

どうやら「OK」なようだ。これはある意味、愛されてるってコト!?

1位:松本潤(33)

そして2016年、堂々の1位は嵐・松本潤。交際が報じられることも多い井上真央との関係についてのコメントで埋め尽くされた。

「ファンも公認だし、井上真央さんと結婚して、既婚者のいい味出してほしい!心に余裕を持ってほしい!」(18歳・学生)



「井上真央ちゃんは、伊藤アナとかみたくSNSで匂わせたりしないで、10年も松潤を大事にしているから認めてあげていいと思う」(32歳・会社員)

「嵐も全員30代なので1人くらいは結婚していいんじゃないかなと思ったから。そして、松潤は前々から噂のお相手がいるからその方とゴールインしてほしい! 多くの人がその2人が結婚したら喜ぶカップルだと思います!」(18歳・大学生)

「井上真央ちゃんと、ファンを大事にしながら、お付き合いしていることと、ずっと一途に、一人の女性を愛し続けているので、そろそろ結婚させてあげてほしいです。真央ちゃんと一緒の時の幸せそうな潤くんが大好きです。ずっと応援します」(56歳・保育士)

このほかのコメントも同様のものがたくさん。交際しているのが事実だとすれば、好感度がとても高いカップル、そして夫婦になること間違いなし!