¥Þ¡¼¥¯¡¦¥Ï¥ß¥ë¡¢¥¥ã¥ê¡¼¡¦¥Õ¥£¥Ã¥·¥ã¡¼¤Ï¡ÖËÍ¤¿¤Á¤Î¥×¥ê¥ó¥»¥¹¤À¤Ã¤¿¡×
¡Ø¥¹¥¿¡¼¡¦¥¦¥©¡¼¥º¡Ù¤Î¥¹¥¿¡¼¡¢¥Þ¡¼¥¯¡¦¥Ï¥ß¥ë¤¬¡¢¸ÌÀ¤Ç¥¦¥£¥Ã¥È¤ËÉÙ¤ó¤À¡¢¿´Í¥¤·¤¤ü¥°¦¤¹¤Ù¤ÁÐ»Òü¥¤ò¼Å¤ó¤À¡£
¥Þ¡¼¥¯¡¦¥Ï¥ß¥ë¤Ï¡¢12·î27Æü¿åÍËÆü¡ÊÊÆ¸½ÃÏ»þ´Ö¡Ë¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿ü¥°¦¤¹¤Ù¤±§Ãè¤ÎÁÐ»Òü¥¤Ç¤¢¤ë¥¥ã¥ê¡¼¡¦¥Õ¥£¥Ã¥·¥ã¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¼«¿È¤ÎFacebook¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡Ö¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤²ÈÂ²¤Î°ì°÷¤ò¼º¤¦¤³¤È¤Û¤É¤Ä¤é¤¤¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£ËÜÅö¤Ë¿´¤¬ÄË¤à¡×¤È¥Ï¥ß¥ë¤ÏÄÖ¤Ã¤¿¡£¡Ö¥¥ã¥ê¡¼¤ÏËÍ¤é¤Ë¤È¤Ã¤ÆÍ£°ìÌµÆó¤ÎÂ¸ºß¤À¤Ã¤¿¡£Èà½÷¤¬¤½¤ì¤òË¾¤ó¤Ç¤¤¤¿¤«¤É¤¦¤«¤ÏÊÌ¤È¤·¤Æ¤â¡£Èà½÷¤ÏËÍ¤é¤Î¥×¥ê¥ó¥»¥¹¤À¤Ã¤¿¡¢¤Á¤¯¤·¤ç¤¦¡£½÷Í¥¤È¤·¤Æ¤âËá¤¤¬¤«¤«¤ê¡¢¤È¤Æ¤â¼«Î©¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¯ÌÌÇò¤¯¤Æ¡¢Èà½÷¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¤Ë¤ÏËÍ¤é¤â»×¤ï¤ºÂ©¤ò¤Î¤ó¤À¡£³Î¸Ç¤¿¤ë¼«¿®¤ä¥¿¥Õ¤µ¤ÈÆ±»þ¤Ë¼å¤ß¤â»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬Èà½÷¤ò±þ±ç¤»¤¶¤ë¤ò¤¨¤Ê¤¤¡¢Èà½÷¤ÎÀ®¸ù¤È¹¬¤»¤ò´ê¤ï¤º¤Ë¤Ï¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤ÍýÍ³¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡×¡£
¥Ï¥ß¥ë¤È¥Õ¥£¥Ã¥·¥ã¡¼¤Ï¡¢¡Ø¥¹¥¿¡¼¡¦¥¦¥©¡¼¥º¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Î¥ë¡¼¥¯¡¦¥¹¥«¥¤¥¦¥©¡¼¥«¡¼¤È¥ì¥¤¥¢É±¤ÎÌò¤ÇÀ¤³¦Åª¤ËÌ¾¤òÃÎ¤é¤ì¤¿¡£Æó¿Í¤Ï¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î»°Éôºî¤ò·Ð¤Æ¡¢2015Ç¯¤Î¡Ø¥¹¥¿¡¼¡¦¥¦¥©¡¼¥º¡¿¥Õ¥©¡¼¥¹¤Î³ÐÀÃ¡Ù¤Ç¥·¥ê¡¼¥º¤ËÉüµ¢¤·¡¢º£¸å¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É8¤È¥¨¥Ô¥½¡¼¥É9¤Ë¤â½Ð±é¤¹¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¡£
¥Ï¥ß¥ë¤Ï¥Õ¥£¥Ã¥·¥ã¡¼¤È¤ÎÄ¹Ç¯¤Î´Ø·¸¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡ÖÈà½÷¤Ï¡¢ËÍ¤ÎÇÐÍ¥¿ÍÀ¸¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Î¿ÍÀ¸¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â½ÅÍ×¤ÊÌò¤ò±é¤¸¡¢¤É¤Á¤é¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤âÈà½÷¤Î¤¤¤Ê¤¤¿ÍÀ¸¤Ï¼ä¤·¤¤¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£ü¥°¦¤¹¤Ù¤±§Ãè¤ÎÁÐ»Òü¥¤¬²¿Ç¯¤Ë¤âÅÏ¤êËÍ¤Ë¤¯¤ì¤¿¡¢¾Ð¤¤À¼¡¢±ÑÃÎ¡¢Í¥¤·¤µ¡¢¤¢¤Î¤ä¤ê¤¿¤¤ÊüÂê¤Î¤ä¤ó¤Á¤ã¤Ö¤ê¤Ë¤Þ¤Ç´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈFacebook¤Ë½ñ¤¹þ¤ó¤À¡£
¥Ï¥ß¥ë¤ÎFacebook¤Ø¤ÎÅê¹Æ¤Ï¡¢¥Ï¥ß¥ë¤È¥Õ¥£¥Ã¥·¥ã¡¼¤¬¥ë¡¼¥¯¤È¥ì¥¤¥¢¤Î°áÁõ¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤À¼Ì¿¿¤È¤È¤â¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¡¢´Ê·é¤Ê¤¬¤é¤âÈáÄË¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ëTwitter¤Î¤Ä¤Ö¤ä¤¡Ö¸ÀÍÕ¤¬¤Ê¤¤¡£¡ôÀº¿ÀÅª¤ËÂÇ¤Á¤Î¤á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤ËÂ³¤¤¤ÆÈ¯¿®¤µ¤ì¤¿¡£
¤½¤Î¤Û¤«¡¢¥Ï¥ê¥½¥ó¡¦¥Õ¥©¡¼¥É¡¢¥Ó¥ê¡¼¡¦¥Ç¥£¡¼¡¦¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥º¡¢¡Ø¥¹¥¿¡¼¡¦¥¦¥©¡¼¥º¡¿¥Õ¥©¡¼¥¹¤Î³ÐÀÃ¡Ù¤ÎJ¡¦J¡¦¥¨¥¤¥Ö¥é¥à¥¹´ÆÆÄ¡¢¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÀ¸¤ß¤Î¿Æ¥¸¥ç¡¼¥¸¡¦¥ë¡¼¥«¥¹¤é¡¢¡Ø¥¹¥¿¡¼¡¦¥¦¥©¡¼¥º¡Ù¤ÎÃç´Ö¤¿¤Á¤«¤éÂ³¡¹¤ÈÄÉÅé¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥Õ¥£¥Ã¥·¥ã¡¼¤ÏÀè½µ¶âÍËÆü¡¢¥í¥ó¥É¥ó¤«¤é¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ø¤È¸þ¤«¤¦Èô¹Ôµ¡Æâ¤Çµ¯¤³¤·¤¿½ÅÅÙ¤Î¿´Â¡È¯ºî¤¬¸¶°ø¤Ç¡¢12·î27Æü8»þ55Ê¬¡ÊÊÆ¹ñ¸½ÃÏ»þ´Ö¡Ë¤Ë»àµî¤·¤¿¡£
¥Þ¡¼¥¯¡¦¥Ï¥ß¥ë¤Ï¡¢12·î27Æü¿åÍËÆü¡ÊÊÆ¸½ÃÏ»þ´Ö¡Ë¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿ü¥°¦¤¹¤Ù¤±§Ãè¤ÎÁÐ»Òü¥¤Ç¤¢¤ë¥¥ã¥ê¡¼¡¦¥Õ¥£¥Ã¥·¥ã¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¼«¿È¤ÎFacebook¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡Ö¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤²ÈÂ²¤Î°ì°÷¤ò¼º¤¦¤³¤È¤Û¤É¤Ä¤é¤¤¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£ËÜÅö¤Ë¿´¤¬ÄË¤à¡×¤È¥Ï¥ß¥ë¤ÏÄÖ¤Ã¤¿¡£¡Ö¥¥ã¥ê¡¼¤ÏËÍ¤é¤Ë¤È¤Ã¤ÆÍ£°ìÌµÆó¤ÎÂ¸ºß¤À¤Ã¤¿¡£Èà½÷¤¬¤½¤ì¤òË¾¤ó¤Ç¤¤¤¿¤«¤É¤¦¤«¤ÏÊÌ¤È¤·¤Æ¤â¡£Èà½÷¤ÏËÍ¤é¤Î¥×¥ê¥ó¥»¥¹¤À¤Ã¤¿¡¢¤Á¤¯¤·¤ç¤¦¡£½÷Í¥¤È¤·¤Æ¤âËá¤¤¬¤«¤«¤ê¡¢¤È¤Æ¤â¼«Î©¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¯ÌÌÇò¤¯¤Æ¡¢Èà½÷¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¤Ë¤ÏËÍ¤é¤â»×¤ï¤ºÂ©¤ò¤Î¤ó¤À¡£³Î¸Ç¤¿¤ë¼«¿®¤ä¥¿¥Õ¤µ¤ÈÆ±»þ¤Ë¼å¤ß¤â»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬Èà½÷¤ò±þ±ç¤»¤¶¤ë¤ò¤¨¤Ê¤¤¡¢Èà½÷¤ÎÀ®¸ù¤È¹¬¤»¤ò´ê¤ï¤º¤Ë¤Ï¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤ÍýÍ³¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡×¡£
¥Ï¥ß¥ë¤È¥Õ¥£¥Ã¥·¥ã¡¼¤Ï¡¢¡Ø¥¹¥¿¡¼¡¦¥¦¥©¡¼¥º¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Î¥ë¡¼¥¯¡¦¥¹¥«¥¤¥¦¥©¡¼¥«¡¼¤È¥ì¥¤¥¢É±¤ÎÌò¤ÇÀ¤³¦Åª¤ËÌ¾¤òÃÎ¤é¤ì¤¿¡£Æó¿Í¤Ï¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î»°Éôºî¤ò·Ð¤Æ¡¢2015Ç¯¤Î¡Ø¥¹¥¿¡¼¡¦¥¦¥©¡¼¥º¡¿¥Õ¥©¡¼¥¹¤Î³ÐÀÃ¡Ù¤Ç¥·¥ê¡¼¥º¤ËÉüµ¢¤·¡¢º£¸å¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É8¤È¥¨¥Ô¥½¡¼¥É9¤Ë¤â½Ð±é¤¹¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¡£
¥Ï¥ß¥ë¤Ï¥Õ¥£¥Ã¥·¥ã¡¼¤È¤ÎÄ¹Ç¯¤Î´Ø·¸¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡ÖÈà½÷¤Ï¡¢ËÍ¤ÎÇÐÍ¥¿ÍÀ¸¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Î¿ÍÀ¸¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â½ÅÍ×¤ÊÌò¤ò±é¤¸¡¢¤É¤Á¤é¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤âÈà½÷¤Î¤¤¤Ê¤¤¿ÍÀ¸¤Ï¼ä¤·¤¤¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£ü¥°¦¤¹¤Ù¤±§Ãè¤ÎÁÐ»Òü¥¤¬²¿Ç¯¤Ë¤âÅÏ¤êËÍ¤Ë¤¯¤ì¤¿¡¢¾Ð¤¤À¼¡¢±ÑÃÎ¡¢Í¥¤·¤µ¡¢¤¢¤Î¤ä¤ê¤¿¤¤ÊüÂê¤Î¤ä¤ó¤Á¤ã¤Ö¤ê¤Ë¤Þ¤Ç´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈFacebook¤Ë½ñ¤¹þ¤ó¤À¡£
¥Ï¥ß¥ë¤ÎFacebook¤Ø¤ÎÅê¹Æ¤Ï¡¢¥Ï¥ß¥ë¤È¥Õ¥£¥Ã¥·¥ã¡¼¤¬¥ë¡¼¥¯¤È¥ì¥¤¥¢¤Î°áÁõ¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤À¼Ì¿¿¤È¤È¤â¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¡¢´Ê·é¤Ê¤¬¤é¤âÈáÄË¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ëTwitter¤Î¤Ä¤Ö¤ä¤¡Ö¸ÀÍÕ¤¬¤Ê¤¤¡£¡ôÀº¿ÀÅª¤ËÂÇ¤Á¤Î¤á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤ËÂ³¤¤¤ÆÈ¯¿®¤µ¤ì¤¿¡£
¤½¤Î¤Û¤«¡¢¥Ï¥ê¥½¥ó¡¦¥Õ¥©¡¼¥É¡¢¥Ó¥ê¡¼¡¦¥Ç¥£¡¼¡¦¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥º¡¢¡Ø¥¹¥¿¡¼¡¦¥¦¥©¡¼¥º¡¿¥Õ¥©¡¼¥¹¤Î³ÐÀÃ¡Ù¤ÎJ¡¦J¡¦¥¨¥¤¥Ö¥é¥à¥¹´ÆÆÄ¡¢¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÀ¸¤ß¤Î¿Æ¥¸¥ç¡¼¥¸¡¦¥ë¡¼¥«¥¹¤é¡¢¡Ø¥¹¥¿¡¼¡¦¥¦¥©¡¼¥º¡Ù¤ÎÃç´Ö¤¿¤Á¤«¤éÂ³¡¹¤ÈÄÉÅé¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥Õ¥£¥Ã¥·¥ã¡¼¤ÏÀè½µ¶âÍËÆü¡¢¥í¥ó¥É¥ó¤«¤é¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ø¤È¸þ¤«¤¦Èô¹Ôµ¡Æâ¤Çµ¯¤³¤·¤¿½ÅÅÙ¤Î¿´Â¡È¯ºî¤¬¸¶°ø¤Ç¡¢12·î27Æü8»þ55Ê¬¡ÊÊÆ¹ñ¸½ÃÏ»þ´Ö¡Ë¤Ë»àµî¤·¤¿¡£