2016年も盛り上がったミュージックシーン。来年はどんなアーティストが光るのでしょうか?

音楽ストリーミングサービスSpotifyが、2016年12月26日、2017年に活躍すると期待されるアーティスト14組の音楽を詰め込んだSpotify Japanオリジナルプレイリスト「Early Noise Japan 2017」をリリースしました。

2017年中のブレイクを期待される14組はこちら。※プレイリスト収録順

どれだけ知ってる?

1 ビッケブランカ

美しいファルセットボイスと巧みなコーラスワークで独創的な楽曲を奏でるピアノマン。明るい人柄が前面に押し出されるライブも注目度が高い。

2 RIRI

まだ17歳の女子高生シンガー。放課後に響き渡る"魂(ソウル)"の歌声は圧巻。2016年8月、ロック・フェスティバルの最高峰「SUMMER SONIC 2016」にも出演しています。

3 DYGL

2012年に結成された4人組。2016年5月、初の全国流通盤EP「Don't Know Where It Is」をリリースすると、夏には全国ツアーを成功させています。2016年12 月には7インチレコード「Waste of Time」もリリース。

4 The Hotpantz

謎の多国籍geek集団。2016年夏に配信した「Beachside Lover」で突如としてデビューを飾り、セカンドシングル「Nowhereland」は60万再生を記録中。2017年1月には「Nowhereland」のアナログ盤レコードを発売予定。

5 ロザリーナ

エキゾチックな小さな顔、バク転もできちゃう妖精のような華奢な体つき。一瞬聞いただけで心臓の奥をわしづかみされるザラッとした声――。実体験や実感をもとに作った歌詞にも注目です。

6 NOT WONK

北海道苫小牧市に在住するトリオ。15年5月に発売したデビュー盤で驚異的なセールスを記録しました。16年6月には2枚目の「This Oedinary」をリリースし、以後は毎週のように全国各地へツアーに出掛けています。

7 あいみょん

兵庫県西宮市出身、21歳のシンガーソングライター。中学時代に作曲を始め高校卒業後、YouTubeに投稿した楽曲のリリックビデオが口コミで話題となり、再生回数は約40万回に到達。タワーレコード限定シングル「貴方解剖純愛歌〜死ね〜」でインディーズデビューを飾り、2016年11月30日にはシングル「生きていたんだよな」でメジャーデビューを果たした。

8 CHICO CALITO

テレビ朝日のバラエティー番組「フリースタイルダンジョン」のラップバトルに挑戦者として人気爆発。あまりの強さによってレギュラー出演に昇格した。いま1番のブレイク筆頭株ラッパー。

9 BANANALEMON

NADIA、SAARAH、R!NO、MIZUKIの4人組ガールズグループ。洗練されたボーカルパフォーマンスとダンスで世界を魅了。

10 横山リサ

2013年夏、作曲を開始し、秋から冬にかけてニューヨークのオープンマイクに参加した。2014年にはニューヨークのライブハウスで英語のオリジナル曲などを歌うようになり、15年春にアポロシアターのアマチュアナイトに参加し、自作曲で2回戦進出を果たしました。

11 Jess Connely

フィリピン・マニラ在住のボーカリスト、作詞家。アイルランドとフィリピンのハーフで、19歳にして数々の楽曲を送り出している。いまアジア各国から注目を浴びるアーティスト。

12 yahyel

2015年、バンド結成。スモーキーなヴォーカルと最先端の音楽性に加え、映像クリエイターを交えたメンバー編成でも注目されている。2016年11月、デビュー・アルバム「Flesh and Blood」をリリースしています。

13 向井太一

福岡県出身のシンガーソングライター。自身のルーツであるブラックミュージックをベースに、エレクトロニカ、アンビエント、オルタナティブなどジャンルを超えた楽曲を発表しています。

14 STUTS

1989年生まれのトラックメーカー。KMCやAlfred Beach Sandal、ザ・なつやすみバンドなどにトラック・リミックスを提供。生感あふれるビートやキャッチーなサウンドがヒップホップ界のほか、バンド系ミュージシャンにも愛されています。

詳細は公式サイトから。