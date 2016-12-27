ボルボ V40 に90周年記念車…ナビ標準装備
ボルボ・カー・ジャパンは12月27日、ボルボ『V40』に特別限定車の「V40 T3 Anniversary Edition」を設定し、2017年1月3日から限定200台を発売すると発表した。
2017年は、ボルボの第1号車『OV4』 （通称ヤコブ）が誕生してから、90周年にあたる。このアニバーサリーを祝し、2017年ニューイヤーフェア開催にあわせて投入されるのが、V40 T3 Anniversary Edition。
エントリーグレードの「T3 Kinetic」がベース。ナビゲーション・パッケージを装備し、バリュー感のある価格を実現している。
なお、今回の特別限定モデルも、「歩行者エアバッグ」をはじめ、「歩行者・サイクリスト検知機能付追突回避・軽減フルオートブレーキ・システム」を含む11種類以上の先進安全・運転支援技術を含む「インテリセーフ」を標準装備。価格は329万円とした。 《レスポンス 森脇稔》
2017年は、ボルボの第1号車『OV4』 （通称ヤコブ）が誕生してから、90周年にあたる。このアニバーサリーを祝し、2017年ニューイヤーフェア開催にあわせて投入されるのが、V40 T3 Anniversary Edition。
エントリーグレードの「T3 Kinetic」がベース。ナビゲーション・パッケージを装備し、バリュー感のある価格を実現している。
なお、今回の特別限定モデルも、「歩行者エアバッグ」をはじめ、「歩行者・サイクリスト検知機能付追突回避・軽減フルオートブレーキ・システム」を含む11種類以上の先進安全・運転支援技術を含む「インテリセーフ」を標準装備。価格は329万円とした。 《レスポンス 森脇稔》