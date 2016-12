褒められたら嬉しいのは人間だけではない。

ワンコも同じである。

例えばこちらのワンコ。

これが平常時。つまり真顔の時。

それが、「いい子だね〜」と褒められるこうなる。

JavaReallySucks/reddit

目を細め舌まで出して、完璧な笑顔である。褒められて嬉しいに違いない。

これはRedditに投稿された写真で、「”いい子だね”と言われる前と後の顔」とある。

並べてみると表情の違いは一目瞭然。

JavaReallySucks/reddit

確かに犬は褒められると嬉しいようだ。

before & after telling him he’s a good boy pic.twitter.com/hSfmNMBvMi - (@luxuryxo) 2016年10月30日

Before & after being called a “good boy.” pic.twitter.com/QTbAp5yLg9

- OG Ghost Note (@courtSANDS) 2016年12月24日

CanineHelpYou/Imgur

間違いない。ワンコはわかっている。誰がいい子なのかということを…。

When ur human says “who’s a good boy” and u already know it’s u pic.twitter.com/Iv9mFqAnyB - meg (@megalot_) 2016年10月23日

「いい子は誰かな〜?」と尋ねられればこんな顔。

ちなみに猫はちょっと違う。「いい子だね」と褒められようがどこ吹く風。簡単にいい顔などしない。

ほらこのとおり。

余計不機嫌になってない?

dareeza/reddit

「フンッ」って感じ?

TimDenike/Imgur

まったく変化なし。

dzcurly/reddit

犬と猫の反応にはかなり差があるようだ。