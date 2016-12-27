「いい子だ！」と褒められる前と後で表情が一変するワンコが可愛い
褒められたら嬉しいのは人間だけではない。
ワンコも同じである。
例えばこちらのワンコ。
JavaReallySucks/reddit
これが平常時。つまり真顔の時。
それが、「いい子だね〜」と褒められるこうなる。
JavaReallySucks/reddit
目を細め舌まで出して、完璧な笑顔である。褒められて嬉しいに違いない。
これはRedditに投稿された写真で、「”いい子だね”と言われる前と後の顔」とある。
並べてみると表情の違いは一目瞭然。
JavaReallySucks/reddit
確かに犬は褒められると嬉しいようだ。
before & after telling him he’s a good boy pic.twitter.com/hSfmNMBvMi
- (@luxuryxo) 2016年10月30日
Before & after being called a “good boy.” pic.twitter.com/QTbAp5yLg9
- OG Ghost Note (@courtSANDS) 2016年12月24日
CanineHelpYou/Imgur
間違いない。ワンコはわかっている。誰がいい子なのかということを…。
When ur human says “who’s a good boy” and u already know it’s u pic.twitter.com/Iv9mFqAnyB
- meg (@megalot_) 2016年10月23日
「いい子は誰かな〜？」と尋ねられればこんな顔。
ちなみに猫はちょっと違う。「いい子だね」と褒められようがどこ吹く風。簡単にいい顔などしない。
ほらこのとおり。
余計不機嫌になってない？
dareeza/reddit
「フンッ」って感じ？
TimDenike/Imgur
まったく変化なし。
dzcurly/reddit
犬と猫の反応にはかなり差があるようだ。