クリスマスプレゼントは、子どもたちにとって心躍る特別なもの。プレゼントを開ける瞬間のワクワク感は、誕生日とはまた違った楽しみがあります。

大人からしてみたら、子どもたちに笑顔を見せてもらいたいものですが、今回ご紹介する幼い姉妹は、プレゼントを前に号泣してしまったのです…。

しかし、そこには感動的な理由が隠されていました。

クリスマスに、可愛いテディベアをプレゼントされた2人の少女。すると、横から「腕を押してみて」と声をかけられます。どうやら、このテディベアにはある仕掛けが隠されているよう。

言葉通り、少女が腕を押すと、何やらテディベアから声が聞こえてきました。その瞬間、笑顔から一転、テディベアを抱きしめて顔を真っ赤にして涙を流し始めたのです。

実は、声の主は昨年脳卒中で亡くなってしまった姉妹のおじいちゃんでした。

もう聞けないと思っていた大好きなおじいちゃんの声だとわかり、2人は感動の涙が止まらなくなってしまいました…。

その時の様子が動画で残されています。

so my grandpa passed away tragically about a year ago and my aunt got my sisters a teddy bear that has a recording of my grandpas voice😢❤️ pic.twitter.com/zdjUaghISr