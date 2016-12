「ファッションセンターしまむら」が、超ロングランを飛ばすメガヒット映画『君の名は。』とのコラボ商品を発売した。この予想外のコラボに、ネット上は「しまむらが、遂にやりやがった!!」と盛り上がっている。



「君の名は。」英字プリントのパーカー

興行収入も200億円を超えた『君の名は。』と、「ファッションセンターしまむら」がコラボパーカーを発売。値段も1,900円(税込)と、「しまむら」らしい良心的価格。タイプは普通のパーカーと、ジップパーカーの2種類で、色は黒・紺・灰色の3色展開だ。



普通のパーカーは、表に『君の名は。』のメインヴィジュアルにもなっている、彗星が2つに割れて降り注ぐシーンとともに、「I'm Searching for you. Though I've met you not.」という言葉がプリントされている。ジップパーカーは右胸部分に「your name.」と、同映画の英語タイトルがプリントされ、背中部分にはジップの付いていないタイプの表プリントと同様のプリントがされている。



新たなコラボに対し、「しまむら、相変わらず流行りに乗っかってるわーww」「しまむら×君の名は。のコラボは、さすがに予想外だった!!」「しまむらに急げー!! 売り切れ続出の可能性大やなww」「すごく“しまむら”らしいコラボだな…」「しまむら、フットワーク軽すぎだろwww」と驚きの声が相次いで上がっている。



しまむらコラボシリーズ

これまでにも様々なコラボ商品を発表し、話題を呼んできた「ファッションセンターしまむら」。今年6月には、ハンティングアクションゲーム「モンスターハンター」の名物キャラクター・アイルーと、サンリオの人気キャラクター・ぐでたまのコラボTシャツを発売。ぐでたまと同じ表情をしたアイルーの頭の上に、ぐでたまが乗っているプリントが「可愛すぎる…」「アイルー、ぐでたま化してるやんwww」と話題になった。



また今年10月には、ゲームメーカーの「SEGA」とコラボしたパーカーを発売。歴代の「SEGA」のゲーム機、セガサターン・ドリームキャスト・メガドライブが全体にプリントされている商品は「SEGA」ファンには堪らなかったようで、「これは即買いした!!」「まさかの歴代ハードがプリントされてるとはwww」と大興奮の様子だった。



他にもしまむらは、『おそ松さん』、『ど根性ガエル』、『魔法少女まどか☆マギカ』など数多くの作品とコラボした商品を販売してきた。