¤¤¤í¤ó¤Ê¼Æ¸¤20¼ïÎà¡ª¼«Ê¬¤ÎÌ¾Á°Æþ¤ì¤Æ¶ä¹Ô°õ¤Ë¤âOK¡¢¼Æ¸¤¤Î°õ´Õ¡Ö¤·¤Ð¤º¤«¤ó¡×
¤«¤ï¤¤¤¤¸¤¤Î¥¤¥é¥¹¥ÈÆþ¤ê¤Ï¤ó¤³¡Ö¤¤¤Ì¤º¤«¤ó¡×¤ä¡¢¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¾¢¡ÊTAKUMI¡Ëµª¹Ô¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Î¡ÖÊ©Áü¿Þ´Õ¡×¡ÖÉâÀ¤³¨¿Þ´Õ¡×¤Ê¤É¡¢¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¤Ï¤ó¤³¤ò¼¡¡¹¤ÈÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤Î¥Ï¥ó¥³²°¤µ¤ó¡Ö°õ´Õ¤Ï¤ó¤³SHOP¥Ï¥ó¥³¥º¡×¤«¤é¡¢¼Æ¸¤¤Î¥¤¥é¥¹¥ÈÆþ¤ê¤Ï¤ó¤³¡Ö¤·¤Ð¤º¤«¤ó¡×¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£²óÅÐ¾ì¤·¤¿¥Ï¥ó¥³¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤È¼Æ¸¤¤À¤±¤Ç20¼ïÎà¤â¤Î¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤¬¥º¥é¥ê¡£Ãã¤·¤Ð¤Ë¹õ¤·¤Ð¡¢Çò¤·¤Ð¤ËÆ¦¤·¤Ð¤Þ¤Ç¡¢¤¤¤í¤ó¤ÊÉ½¾ð¤Î¼Æ¸¤¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤È¡¢¤ª¹¥¤¤ÊÌ¾Á°¤È¤Ç¡¢¼«Ê¬¤À¤±¤Î¤«¤ï¤¤¤¤¼Æ¸¤¤Ï¤ó¤³¤¬´°À®¡£¼Æ¸¤¹¥¤¤Ë¤Ï¤³¤¿¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ï¤ó¤³¤Ç¤¹¡£
¤Ê¤Ç¤Ê¤Ç¤µ¤ì¤Æ´î¤ó¤Ç¤¤¤¿¤ê¡¢¤Û¤Ã¤Ú¤ò¤Ó¤è¡¼¤ó¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢¤ª¿¬¤ò¥Õ¥ê¥Õ¥ê¤·¤¿¤ê¡¢¼Æ¸¤¤Î¿Í¤Ê¤Ä¤³¤¤É½¾ð¤ä»ÅÁð¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤Ï¡¢¤É¤ì¤â²Ä°¦¤¯¤Ã¤ÆÁª¤Ö¤Î¤ËÌÂ¤Ã¤Á¤ã¤¤¤½¤¦¡£
¡Ö¤·¤Ð¤º¤«¤ó¡×¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥·¥ê¡¼¥º¤ÈÆ±ÍÍ¡¢¥Õ¥©¥ó¥È¤¬Áª¤Ù¤Æ¡¢Á´¹ñËØ¤É¤Î¶âÍ»µ¡´Ø¤Ç¶ä¹Ô°õ¤ä¡¢ÂðÇÛÊØ¤Î¼õÎÎ°õ¤È¤·¤Æ¤â»È¤¨¤Þ¤¹¡£°õ´Õ¤ÎËÜÂÎ¤Ï¡¢¶ä¹Ô°õ¤È¤·¤Æ»È¤¨¤ë¡Ö¹õ¿åµí¡×¡ÖÄÓ¿¢¡×¡¢¥¥ã¥Ã¥×¥ì¥¹¤Î¡ÖJOINTY J9¡×¤Î3¼ïÎà¤«¤éÁªÂò¡£
¤È¤Ã¤Æ¤â²Ä°¦¤¯¤Æ¡¢¤¤¤Ä¤â»ý¤ÁÊâ¤¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦°õ´Õ¡Ö¤·¤Ð¤º¤«¤ó¡×¤Ï¡¢¡Ö°õ´Õ¤Î¥Ï¥ó¥³¥º¡×¤ÇÈÎÇäÃæ¡£¹õ¿åµí¡¢ÄÓ¿¢ºà¤Ï3,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¢JOINTY J9¤Ï1,500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤Ç¤¹¡£¼Æ¸¤Âç¹¥¤¤ÎÊý¤Ø¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤È¤Ë¤·¤Æ¤â´î¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
¤·¤Ð¤º¤«¤ó¡§ °õ´Õ¡¦¥·¥ã¥Á¥Ï¥¿¤ÎÄÌÈÎ¡Ú°õ´Õ¤Î¥Ï¥ó¥³¥º³ÚÅ·»Ô¾ì»ÙÅ¹¡Û