By monica mitrione Facebook傘下のOculusでコンピューター・ビジョン部門の責任者を務める人物が、未成年者の買春容疑で逮捕されていたことが明らかになりました。警察のおとり捜査にかかり、15歳の少女にセックスの見返りとして350ドル(約4万円)以上を支払うことで合意し、ホテルに来たところで御用になりました。Virtual reality expert arrested in Tukwila underage sex sting | KING5.comOculus engineering leader arrested near Seattle, charged with soliciting sex from cop posing as 15-year-old girl - GeekWireOculus engineer Dov Katz arrested in sting after allegedly soliciting sex from a 15-year-old girl | TechCrunchKING5の第一報によると、ワシントン州タクウィラ市警察に逮捕されたのはDov Katz容疑者。Katz容疑者は、タクウィラ市警察のおとり捜査で仕掛けられたウェブ上の広告から15歳の少女を演じる女性捜査官と連絡を取り合い、最終的に4万円を支払うことで性交渉を行うことに合意しました。 Linkedinのプロフィール によると、Katz容疑者はOculusでコンピューター・ビジョン部門の責任者を務めていたとのこと。GeekWireが公開した警察の調書には、Katz容疑者と女性捜査官の間で行われたテキストでの生々しいやり取りが書かれています。女性捜査官は「19歳」と言っていたのですが、やり取りの中で「正直なことを言うと15歳です。絶対に誰にも言わないで欲しい」とKatz容疑者に未成年であることを伝えます。しかし、Katz容疑者は「大丈夫」と返答。15歳であることを明かした後に女性捜査官が送った偽の写真に対しては、「君はかわいいね」と返信していました。また、Katz容疑者は女性捜査官が持ってくるコンドームの数に関して「5個は足りないもっといる」「コンドームを持ってこれるか?それともコンドームなしでもいいか?」と注文を付けていたことも警察の調書から判明しています。Katz容疑者は、このやり取りの後に待ち合わせ場所のホテルに行き、待ち構えていた捜査員たちによって逮捕されました。なお、Katz容疑者は少女に会いに来たのは「少女を助けるためだった」と述べているとのこと。Katz容疑者の罪状認否は2017年1月5日に予定されており、保釈金は12万5000ドル(約1460万円)です。