2016年、最も「視聴率」が高かったサッカーの試合TOP20
2016年、最も視聴率が高かったサッカー中継はどの試合なのだろうか？
今回は、そのTO20をランキング形式で見てみよう。
※2016年12月27日現在
※差情報番組などは対象外
※データは関東地方のもの
20位：サッカー女子リオデジャネイロ五輪アジア最終予選 日本 対 中国
放送局：NHK
日時：2016/03/04(金)
視聴率：12.7 %
19位：サッカーワールドカップアジア2次予選 日本 対 アフガニスタン
放送局：TBS
日時：2016/03/24(木)
視聴率：12.9 %
18位：男子サッカー リオ五輪 日本 対 ナイジェリア
放送局：NHK
日時：2016/08/05
視聴率：13.0%
17位：キリンチャレンジカップサッカー2016 日本代表 対 オマーン代表
放送局：フジテレビ
日時：2016/11/11(金)
視聴率：13.1 %
16位：サッカー・リオ五輪アジア地区最終予選 グループステージ 日本 対 北朝鮮
放送局：テレビ朝日
日時：2016/01/13(水)
視聴率：13.3 %
15位：サッカー女子リオデジャネイロ五輪アジア最終予選 日本 対 韓国
放送局：NHK総合
日時：2016/03/02(水)
視聴率：13.6 %
14位：FIFAクラブワールドカップ クラブアメリカ 対 レアル・マドリード
放送局：日本テレビ
日時：2016/12/15(木)
視聴率：13.6 %
13位：キリンカップサッカー2016 日本 対 ブルガリア
放送局：テレビ朝日
日時：2016/06/03(金)
視聴率：13.9 %
12位：サッカー リオ五輪アジア地区最終予選 日本 対 イラン
放送局：テレビ朝日
日時：2016/01/22(金)
視聴率：14.3 %
11位：サッカー リオ五輪アジア地区最終予選 決勝 日本 対 韓国
放送局：テレビ朝日
日時：2016/01/30(土)
視聴率：15.6 %
10位：サッカー女子リオデジャネイロ五輪アジア最終予選 日本 対 韓国
放送局：NHK総合
日時：2016/03/02(水)
視聴率：16.3 %
9位：2018FIFAワールドカップロシアアジア地区最終予選 オーストラリア 対 日本
放送局：テレビ朝日
日時：2016/10/11(火)
視聴率：16.7 %
8位：キリンカップサッカー2016 決勝 日本 対 ボスニア・ヘルツェゴビナ
放送局：テレビ朝日
日時：2016/06/07(火)
視聴率：16.9 %
7位：2018FIFAワールドカップロシアアジア 2次予選 日本 対 シリア
放送局：テレビ朝日
日時：2016/03/29(火)
視聴率：17.1 %
6位：2018FIFAワールドカップロシアアジア地区最終予選 日本 対 ＵＡＥ
放送局：テレビ朝日
日時：2016/09/01(木)
視聴率：17.2 %
5位：サッカー・リオ五輪アジア地区最終予選 日本 対 イラク
放送局：テレビ朝日
日時：2016/01/26(火)
視聴率：18.6 %
4位：2018FIFAワールドカップロシアアジア地区最終予選 日本 対 イラク
放送局：テレビ朝日
日時：2016/10/06(木)
視聴率：19.1 %
3位：2018FIFAワールドカップロシアアジア地区最終予選 タイ 対 日本
放送局：テレビ朝日
日時：2016/09/06(火)
視聴率：20.3 %
2位：2018FIFAワールドカップロシアアジア地区最終予選 日本 対 サウジアラビア
放送局：テレビ朝日
日時：2016/11/15(火)
視聴率：21.8 %
1位：FIFAクラブワールドカップ決勝 レアル・マドリー 対 鹿島アントラーズ
放送局：日本テレビ
日時：2016/12/18(日)
視聴率：26.8 %
TOP20は全て日本代表、あるいはクラブワールドカップ関係。なかでも最高の数字を叩き出したのは先日行われたレアル・マドリー対鹿島アントラーズ戦で、瞬間最大視聴率は36.8%を記録した。
なお、Jリーグ関係ではチャンピオンシップの第2戦浦和レッズ対鹿島アントラーズ戦が11.7%（20:37-20:51）と最高で、フジゼロックススーパーカップのサンフレッチェ広島対ガンバ大阪戦は4.5%と振るわなかった。