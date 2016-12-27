¡Ú¾×·â»ö·ï¤Î³Ë¿´¡ÛÇìÊì¤Î²È¤ÏàÃÏ¹ö¤Î´Ûá¤À¤Ã¤¿¡¡¿¿Åß¤ËÍç¤ÇÉ÷Ï¤´Æ¶Ø¡¢¼ªÎö¤¡ÄÍÂ¤Ã¤¿¿ÆÎà¤Î»Ò£²¿Í¤Ë¤à¤´¤¤»ÅÂÇ¤Á
¡¡Î¾¿Æ¤¬Î¥º§¤·¤ÆÍÂ¤±¤é¤ì¤¿ÇìÊì¤Î²È¤Ï?ÃÏ¹ö¤Î´Û?¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÂçºåÉÜ·Ù¤Ï£±£°¡Á£±£²·î¡¢¤á¤¤¡Ê£±£³¡Ë¤ËÆü¾ïÅª¤ËË½¹Ô¤ò·«¤êÊÖ¤·¤¿¤Ê¤É¤È¤·¤Æ¡¢Ë½ÎÏ¹Ô°ÙË¡°ãÈ¿¤Ê¤É¤Îµ¿¤¤¤ÇÂçºå»Ô°°¶èÂçµÜ¤Î²ñ¼ÒÌò°÷¡¢ÂçÀ¾ÅÔ»Ö»ÒÍÆµ¿¼Ô¡Ê£´£·¡Ë¤ò£³ÅÙ¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÂáÊá¤·¤¿¡£Åö»þ¾®³ØÀ¸¤À¤Ã¤¿¤á¤¤¤ÎÄÌ³Ø¤òµö¤µ¤º¡¢¿¿Åß¤ËÍç¤ÇÉ÷Ï¤¤ä¥È¥¤¥ì¤ËÊÄ¤¸¹þ¤á¡¢Îä¿å¤òÍá¤Ó¤»¤ëµÔÂÔ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¡£¤á¤¤¤Î·»¡Ê£±£µ¡Ë¤Ë¤â¡¢Î¾¼ª¤ò¶¯¤¯°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤ÆÎö½ý¤òÉé¤ï¤»¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¤¬¡¢ËÜ¿Í¤Ï¤«¤¿¤¯¤Ê¤ËÍÆµ¿¤òÈÝÇ§¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¤á¤¤¤¬º£Ç¯£±·î¡¢Äã±ÉÍÜ¤Î¾õÂÖ¤ÇÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¤è¤¦¤ä¤¯È¯³Ð¤·¤¿µÔÂÔ¡£¤à¤´¤¹¤®¤ë¡Öµ´Êì¡×¤Ê¤é¤Ì¡Öµ´ÇìÊì¡×¤Î½ê¶È¤È¤Ï¡Ý¡£
¤¢¤´¤Ë¤Ï¹üÀÞ¤Îº¯
¡¡£±£²ºÐ¤Î¾¯½÷¤¬£±·î£²£°Æü¡¢¼«Âð¤Ç¤±¤¤¤ì¤ó¤òµ¯¤³¤·¡¢µßµÞÈÂÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£ÂÎ½Å¤Ï£²£¶¥¥í¡£Æ±À¤Âå¤ÎÊ¿¶ÑÂÎ½Å¡Ê£´£²¥¥í¡Ë¤è¤ê£±£¶¥¥í¤â·Ú¤¤·ã¤ä¤»¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¡£¸¶°ø¤ÏÄã±ÉÍÜ¡£¾¯½÷¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ£±½µ´ÖÆþ±¡¤·¤¿¡£¤½¤Î¾¯½÷¤¬¡¢ÂçÀ¾ÍÆµ¿¼Ô¤ÈÅö»þÆ±µï¤·¤Æ¤¤¤¿¤á¤¤¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Âà±¡¸å¡¢¤á¤¤¤Ï»ÜÀß¤ËÊÝ¸î¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¿©»ö¤ÎºÝ¤Ë¤¢¤´¤ò¥¹¥à¡¼¥º¤ËÆ°¤«¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¾Ü¤·¤¯¿Ç»¡¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢´ØÀá¤¬ÊÑ·Á¤·¡¢¤¢¤´¤Î¹ü¤¬ÀÞ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤¿¡£»ùÆ¸ÁêÃÌ½ê¤«¤éÄÌÊó¤ò¼õ¤±¤¿ÂçºåÉÜ·Ù¤Ï¡¢µÔÂÔ¤Îµ¿¤¤¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤ÆÁÜºº¤ò»Ï¤á¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢»×¤Ã¤¿°Ê¾å¤ËÁÜºº¤ÏÆñ¹Ò¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤â¤½¤â¹üÀÞ¤Îº¯¤Ï»þ´Ö¤¬·Ð²á¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤¤¤Ä¹üÀÞ¤·¤¿¤Î¤«¤µ¤¨ÆÃÄê¤¹¤ë¤Î¤¬Æñ¤·¤«¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¤á¤¤¤ÏÆü¾ïÅª¤ËµÔÂÔ¤ò¼õ¤±¤ë?ÃÏ¹ö¤ÎÆü¡¹?¤ÎÃæ¤Ç¿´¤òÊÄ¤¶¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢Â¾¿Í¤È²ñÏÃ¤¹¤ë¤³¤È¤¹¤éº¤Æñ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£
¤¤ç¤¦¤À¤¤Áê¼¡¤®ÊÝ¸î
¡¡ÉÜ·Ù¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤á¤¤¤Ï»Ð¡Ê£±£·¡Ë¤È·»¡Ê£±£µ¡Ë¤È¤Î£³¿Í¤¤ç¤¦¤À¤¤¡£Î¾¿Æ¤¬Î¥º§¤·¡¢Éã¿Æ¤¬£³¿Í¤Î¿Æ¸¢¤ò»ý¤Ã¤¿¤¬¡¢»Å»ö¤Î¤¿¤áÍÜ°é¤¬Æñ¤·¤¯¡¢¾®³Ø£³Ç¯¤À¤Ã¤¿Ê¿À®£²£´Ç¯£¸·î¡¢»Ð¤È·»¤È¤È¤â¤ËÇìÊì¤Ë¤¢¤¿¤ëÂçÀ¾ÍÆµ¿¼Ô¤Î¼«Âð¤ËÍÂ¤±¤é¤ì¤¿¡£
¡¡Åö½é¡¢µÔÂÔ¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤á¤¤¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÂçÀ¾ÍÆµ¿¼Ô¤Ï£³¿Í¤¬ÍÂ¤±¤é¤ì¤ÆÌó£·¥«·î¸å¤Î£²£µÇ¯£³·î¡¢¤á¤¤¤Î·»¤ÎÎ¾¼ª¤ò¶¯¤¯°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¼ª¤Î°ìÉô¤òÎö¤¡¢Á´¼£Ìó£²½µ´Ö¤Î·Ú½ý¤òÉé¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£ÉÜ·Ù¤¬º£Ç¯£±£°·î¡¢ºÇ½é¤ËÂçÀ¾ÍÆµ¿¼Ô¤òÂáÊá¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢·»¤ËÂÐ¤¹¤ë½ý³²ÍÆµ¿¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡·»¤ÏÉÜ·Ù¤ËÂÐ¤·¡¢¡ÖÍÂ¤±¤é¤ì¤Æ£±¥«·î¤°¤é¤¤¤·¤Æ¡¢¸À¤¦¤³¤È¤òÊ¹¤«¤Ê¤¤¤È¤ÎÍýÍ³¤Ç¡¢ÀµºÂ¤ò¤µ¤»¤é¤ì¤¿¤êÊ¿¼ê¤Ç¤¿¤¿¤«¤ì¤ë¤Ê¤É¤ÎË½ÎÏ¤ò¼õ¤±»Ï¤á¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¡£ÂáÊáÍÆµ¿¤È¤Ê¤Ã¤¿Ë½¹Ô¤ò¼õ¤±¤¿ºÝ¤Ï¡¢ÂçÀ¾ÍÆµ¿¼Ô¤«¤é¡ÖÎäÂ¢¸Ë¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥¼¥ê¡¼¤¬¤Ê¤¤¡£¤ªÁ°¤¬¿©¤Ù¤¿¤ä¤í¡×¤ÈµÍ¤á´ó¤é¤ì¡¢Î¾¼ª¤ò¤Ä¤«¤ó¤À¾õÂÖ¤Ç¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤³¤Î»ö·ï¤ÎÈï³²¼Ô¤Ï·»¤À¤¬¡¢¤á¤¤¤Ë¤âÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£·»¤ÏË½¹Ô¤ò¼õ¤±¤¿ÍâÆü¡¢Åö»þÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¾®³Ø¹»¤ËÅÐ¹»¡£¶µÍ¡¤¬·»¤Î¼ª¤Ë½ý¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ëµ¤ÉÕ¤¡¢ÍýÍ³¤ò¿Ò¤Í¤¿¤È¤³¤í¡¢ÂçÀ¾ÍÆµ¿¼Ô¤«¤é¤ÎË½ÎÏ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£³Ø¹»¤«¤é»ùÆ¸ÁêÃÌ½ê¤ËÏ¢Íí¤¬Æþ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤¹¤°·»¤ÏÊÝ¸î¤µ¤ì¤¿¤Î¤À¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢·»¤¬ÊÝ¸î¤µ¤ì¤ëÁ°Æü¤Ë¤Ï¡¢ÂçÀ¾ÍÆµ¿¼Ô¤¬¤á¤¤¤Î»Ð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤³¤Î»Ò¤Ï¼ê¤ËÉé¤¨¤Ê¤¤¡×¤È»ùÆ¸ÁêÃÌ½ê¤Ë¿½¤·Æþ¤ì¡¢»Ð¤âÊÝ¸î¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤ï¤º¤«£²Æü´Ö¤Ç»Ð¤È·»¤¬Áê¼¡¤¤¤ÇÊÝ¸î¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¤á¤¤¤Ï£±¿Í¤ÇÂçÀ¾ÍÆµ¿¼ÔÂð¤Ë¼è¤ê»Ä¤µ¤ì¤ë·Á¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼Ãæ¤â¥È¥¤¥ì¤Ë
¡¡¤¤ç¤¦¤À¤¤¤ÈÎ¥¤ì¤Ð¤Ê¤ì¤Ë¤Ê¤ê¡¢£±¿Í¤ÇµÔÂÔ¤ËÂÑ¤¨¤ë¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤á¤¤¡£Åö»þ¤Ï¾®³ØÀ¸¤À¤Ã¤¿¤À¤±¤Ë¡¢¿´¤ÎÉéÃ´¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â½Å¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤á¤¤¤ÏÁÜºº°÷¤Ë¡Ö¡ÊÂçÀ¾ÍÆµ¿¼Ô¤Ë¡ËÆ¬¤È¤«´é¤È¤«¤ò²ó¿ô¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤°¤é¤¤²¥¤é¤ì¤¿¡×¤È¹Ê¤ê½Ð¤¹¤Î¤¬¤ä¤Ã¤È¤À¤Ã¤¿¡£¤¤¤Þ¤À¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÈï³²¼ÂÂÖ¤ò¸ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤¬¡¢ÂçÀ¾ÍÆµ¿¼Ô¤Ë¤è¤ëÁÔÀä¤ÊµÔÂÔ¤Î°ìÃ¼¤¬¡¢ÁÜºº¤Ç½ù¡¹¤ËÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡¡Ê¿À®£²£·Ç¯£±£²·î£²£µÆü¤ÎÌë¡¢»£±Æ¤µ¤ì¤¿ÂçÀ¾ÍÆµ¿¼Ô¤Î¼«Âð¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ç¤Î½¸¹ç¼Ì¿¿¡£ÂçÀ¾ÍÆµ¿¼Ô¤äÂçÀ¾ÍÆµ¿¼Ô¤Î¼Â¤Î»Ò¶¡¤Ï¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Æ±µï¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤Î¤á¤¤¤Î»Ñ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡ÉÜ·Ù¤Ïº£Ç¯£±£°·î²¼½Ü¡¢¤³¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼Ãæ¤ËÌó£³»þ´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê¥È¥¤¥ì¤Ë¤á¤¤¤òÊÄ¤¸¹þ¤á¤¿¤È¤·¤Æ¡¢´Æ¶ØÍÆµ¿¤ÇÂçÀ¾ÍÆµ¿¼Ô¤òºÆÂáÊá¤·¤¿¡£
¡¡ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤á¤¤¤¬ÊÄ¤¸¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¥È¥¤¥ì¤ÎÈâ¤Ë¤ÏÊ£¿ô¤Î½ý¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£ÁÜºº°÷¤¬¡¢Èâ¤ÎÁ°¤Ë¤¢¤ëÀöÂõµ¡¤È¤Î´Ö¤Ë¡¢¥ê¥Ó¥ó¥°¤Î°Ø»Ò¡Ê¤¤¤¹¡Ë¤ä¤Ä¤Ã¤«¤¨ËÀ¤ò¤Ï¤µ¤ó¤ÇÄ´¤Ù¤¿¤È¤³¤í¡¢Èâ¤Î½ý¤Ï°Ø»Ò¤Ê¤É¤ËÀÜ¿¨¤¹¤ëÉôÊ¬¤È¹çÃ×¤·¤¿¡£¤³¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤«¤é¡¢ÉÜ·Ù¤ÏÂçÀ¾ÍÆµ¿¼Ô¤¬¥È¥¤¥ì¤«¤é¤á¤¤¤¬½Ð¤é¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢Èâ¤ÎÁ°¤Ë°Ø»Ò¤Ê¤É¤Î¾ã³²Êª¤òÃÖ¤¤¤Æ´Æ¶Ø¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤ß¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë£²£¶Ç¯£±£°·î¡Á£²£·Ç¯£²·î¤Ë¤Ï¡¢¤á¤¤¤¬¥È¥¤¥ì¤äÉ÷Ï¤¾ì¤ËÉÑÈË¤ËÊÄ¤¸¹þ¤á¤é¤ì¡¢È¾¤Ð¡ÈÀ¸³è¡É¤µ¤»¤é¤ì¤ë¾õÂÖ¤È¤Ê¤ê¡¢ÂçÀ¾ÍÆµ¿¼Ô¤¬Íç¤Î¤á¤¤¤ËÀöÌÌ´ï¤ä¥Ð¥±¥Ä¤ËÆþ¤ì¤¿Îä¿å¤òÍá¤Ó¤»¤Æ¤¤¤¿µ¿¤¤¤âÉâ¾å¡£ÂçÀ¾ÍÆµ¿¼Ô¤Ïº£Ç¯£±£²·î½é¤á¡¢½ý³²¤È´Æ¶ØÍÆµ¿¤ËÂ³¤¤¤ÆË½ÎÏ¹Ô°ÙË¡°ãÈ¿¡Ê¾ï½¬ÅªË½¹Ô¡ËÍÆµ¿¤Ç£³ÅÙÌÜ¤ÎÂáÊá¤Ë»ê¤Ã¤¿¡£
½õ¤±µá¤á¤ë¤¹¤Ù¤â¤Ê¤¯
¡¡ÌÜ·â¾Ú¸À¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¿¿Åß¤ËÎä¿å¤òÍá¤Ó¤»¤é¤ì¤¿¤á¤¤¤ÏÉ÷Ï¤¾ì¤ÇÂÎ¤ò½Ì¤á¤Æ¿Ì¤¨¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢¥È¥¤¥ì¤Ç¡ÖÎä¤¿¤¤¡£¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡×¤Èµã¤¤¤Æ¼Õ¤ëÀ¼¤¬¼«ÂðÆâ¤Ë¶Á¤¤¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¾ïÂÖÅª¤ÊµÔÂÔ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¤á¤¤¤Ï½õ¤±¤òµá¤á¤ë¤¹¤Ù¤µ¤¨Ã¥¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£ÂçÀ¾ÍÆµ¿¼ÔÂð¤ËÍÂ¤±¤é¤ì¤¿Åö½é¤Ï¾®³Ø¹»¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¾®³Ø£´Ç¯¤À¤Ã¤¿£²£¶Ç¯£±·î¡¢¶µÍ¡¤¬ÅÐ¹»¤·¤Æ¤¤¿¤á¤¤¤Î´é¤Ë¤¢¤¶¤¬¤¢¤ë¤Î¤ò»¡ÃÎ¡£¤±¤¬¤ÎÍýÍ³¤ò¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢¤½¤ì¤òÃÎ¤Ã¤¿ÂçÀ¾ÍÆµ¿¼Ô¤Ï·ãÅÜ¤·¡¢³Ø¹»¤Ë¡Ö²¿¤Ç¡Ê¤á¤¤¤Ë¡Ë¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤òÊ¹¤¯¤Î¤«¡×¤ÈÊ¸¶ç¤ò¸À¤¤¡¢£²Æü¸å¤«¤é¤á¤¤¤ò³Ø¹»¤ËÄÌ¤ï¤»¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±Ç¯£µ·î¤Ë¤Ï³Ø¹»¤¬¤á¤¤¤ÎÄ¹´üÉÔÅÐ¹»¤ò»ùÆ¸ÁêÃÌ½ê¤ËÏ¢Íí¤·¤¿¤¬¡¢»ùÆ¸ÁêÃÌ½ê¤«¤éÂçÀ¾ÍÆµ¿¼Ô¤ØÄ´ºº¤¬Æþ¤ë¤È¡¢ÂçÀ¾ÍÆµ¿¼Ô¤ÏºÆ¤Ó·ã¹â¡£³Ø¹»¤Ë¡Ö²¿¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ó¤Í¤ó¡×¤ÈÊ¸¶ç¤ò¸À¤¤¡¢¤á¤¤¤Ø¤ÎÀÜ¿¨¤ò¸£À©¡Ê¤±¤ó¤»¤¤¡Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡µßµÞÈÂÁ÷¤µ¤ì¤ë¤Þ¤ÇµÔÂÔ¤ËÂÑ¤¨Â³¤±¤¿¤á¤¤¤Ï¸½ºß¡¢»ÜÀß¤ËÆþ½ê¤·¤ÆÂÎÄ´¤â²óÉü¤·¡¢Ãæ³Ø¹»¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÊý¡¢ÂçÀ¾ÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡Ö¤á¤¤¤òÍÂ¤«¤Ã¤Æ°ì½ï¤ËÀ¸³è¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢²¥¤Ã¤¿¤ê¡¢¿å¤ò¤«¤±¤ë¤Ê¤ÉË½¹Ô¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ï£±ÅÙ¤â¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÍÆµ¿¤òÈÝÇ§¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£