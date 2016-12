Appleの研究者による人工知能(AI)に関する論文が、初めて発表されました。同社は先日、これまでの秘密主義から一転して研究成果の公表を認める方針を明らかにしていました。

Appleが公開した初のAI分野の研究論文

Appleは、秘密主義を徹底する姿勢ゆえに、自社の研究者が研究成果を論文として公開することも認めておらず、その姿勢は優秀な研究者の獲得に支障をきたすなどと批判を浴びていました。



先日、Appleはこれまでの姿勢を改め、研究成果の論文発表を認める方針を取ることを明らかにしていました。

機械学習の精度向上に関する論文

11月15日に提出され、12月22日付で発表された論文は、「Learning from Simulated and Unsupervised Images through Adversarial Training(敵対的学習を通じた、監視下にないシミュレーション画像からの学習)」というタイトルが付けられています。



内容は、コンピュータが生成した画像をもとに機械学習の精度を向上させる手法についてのものです。AIが画像を分類するためのラベリングを、合成された画像をもとに行うことで、現実世界の画像より効率的に認識精度を高めることが可能となる、というものです。

著者にはAppleが買収した企業の共同創業者も

論文には、著者として6人の研究者が名を連ねています。その最後に名前があるジョシュア・サスカインド氏は、Appleが2016年初めに買収した、AIを使って人の表情を読み取る技術を持つEmotientの共同創業者です。



Appleはすでに、人工知能や機械学習をSiriの精度向上のほか、写真の自動分類や表情の認識に活用しているほか、自動運転技術への活用を研究していることも明らかにしています。



Appleが積極的に研究成果を発表することで、身近なカメラアプリ等を含め、幅広い分野で活用が進むAIの研究が、さらに進展することに期待したいところです。





Source:Forbes, 公開された論文

(hato)