海から50kmも離れたオーストラリア・タスマニアの住宅街で巨大なオットセイが目撃され話題になりました。

通報を受けた警官が行ってみると、オットセイは民家の前に停めてあった車のボンネットによじ登っていたといいます。

住人はさぞ驚いたことでしょう。

このオットセイが出現したのは、タスマニア州北部の都市、ローンセストンの郊外。

タスマニア警察によると、最初に目撃されたのは早朝で、通りをさまよっていたそうです。

その後、何を思ったのか、トヨタのセダンによじ登ったオットセイ。

動物保護団体のParks & Wildlifeが到着し、鎮静剤を打って数人がかりで運びだしたとのこと。

Launceston seal, dubbed Lou-Seal being moved from suburban driveway into a trailer pic.twitter.com/ssXGIfATFQ

- Sallese Gibson (@sallesegibson) 2016年12月26日