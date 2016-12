年内での解散を発表しているSMAPの草なぎ剛と香取慎吾が25日、パーソナリティーを務めるbayfm『SMAP POWER SPLASH』(毎週日曜 後7:00)に出演。草なぎの天然発言に香取が思わずツッコミを入れる一幕があった。



フリートークコーナーで草なぎは、現在撮影中の来年1月スタートの主演ドラマ『嘘の戦争』(関西テレビ・フジテレビ系/毎週火曜 後9:00)についてトーク。香取から演じるキャラクターについて尋ねられると、草なぎは「すごい悪い人。詐欺師なのよ」と紹介した。



さらに、キャラクターの詳細を聞かれると、草なぎは「よくありがちな、昔トラウマがあってみたいな設定なんで…」と答えたところで、香取は「自分の今後始まる新しいドラマを“ありがち”って言うのは、あんまり良くないよ」と優しく注意。思わぬ指摘を受けた草なぎは、ドラマの紹介を続けようとするも、思わず笑ってしまい、つられて香取も笑ってしまうという、“しんつよ”コンビらしい和やかな雰囲気となった



エンディングでも香取から「ありがちなドラマなんでしょ?」と振られると、草なぎは「設定はありがちなんだけど、、、普通の設定じゃない」と、しどろもどろに答え「スイマセン、普通じゃないですからね」とフォロー。同番組はタイトルから「SMAP」を外し、来年1月から『ShinTsuyo POWER SPLASH』としてリニューアルすることが発表されているが、いつも通りに来週以降のメールテーマを呼びかけ、番組を締めくくった。



そのほかのメンバーのラジオは、稲垣吾郎の文化放送『稲垣吾郎のSTOP THE SMAP』(毎週木曜 後9:30)から『編集長 稲垣吾郎』(毎週木曜 後9:00)に、中居正広のニッポン放送『中居正広のSome girl’SMAP』(毎週土曜 後11:00)が『中居正広 ON & ON AIR』に変更。木村拓哉(44)のTOKYO FM『木村拓哉のWhat’s up SMAP!』(毎週金曜 後11:00)は、番組名を変更せずに継続。5人が交代で出演するTOKYO FMの『おはようSMAP』は、今月30日で終了となる。