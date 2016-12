今年の冬も、世界各地で厳寒なところが多いようです。

アメリカのとある家のトイレが、寒さのために困った状況になってしまったそうです。

何が起きたのか写真をご覧ください。

It's so cold right now that I can't even flush the toilet



これは!?

なんと寒さのためトイレタンクの水が凍ってしまったのです。

もちろん水は流せません。

しかしトイレのタンクが凍るとは、どれだけ寒いのでしょうか。

海外掲示板のコメントをご紹介します。

●そのパイプまでが凍ると「ちょっと興味深い」程度の話ではなくなる。



↑それは溶けるまでの話で、そのあとは「なんてこった」や「日曜大工」の話になる。



↑溶けるともっと愉快になる。「わお、この水はどこから漏れてきているのだろう」



●このパイプはすでに凍り付いている可能性が高い。家の中にあるトイレタンクの水が凍ってるということは、そこにつながる外のパイプはすでにダメだ。



↑誰かの人生が終わるのを見ているようだ。



↑パイプはタンクに比べると、めちゃくちゃ薄いよ。



●家の暖房をつけることを考えたほうがいいよ。



↑2016年度、プロフェッショナルが薦めるライフハック大賞。



↑「貧乏になっちゃだめ」

これはライフ・ハック2017年度の大賞?



↑なんてシンプルなんだ。なぜ考え付かなかったんだ。

もう自分は貧乏なのを止めさえすればいいんだ。



●この状況を避けるには、水をどこで止めるかを知っておくといいと思う。



●もうそのパイプは終わってるね。まだ気づいてないだけだ。



↑家の中のトイレの中が凍ってるんだぞ。外がどうなってるか想像してみろよ。



●(投稿者)こんなにコメントが膨れ上がるとは思わなかった。みんなありがとう。

疑問に思っている人に言うと、暖房はないけど、それは誰も住んでいないため。日曜大工用のファームハウスで住居ではない。

前回はほとんどの水をパイプから抜いておき、その時に暖かかったので、パイプをテープで巻くとか余分に考えていなかった。気温が下がって、ここに確認しにやってきた。残りは写真の通り。



●これはどこ?



↑(投稿者)信じるかどうかわからないが、ミズーリ州の田舎。

普段は人が住んでいない家で、暖房の類のない環境とのことです。

寒い地域では対策をしておかないと、水洗トイレが使えないのですね。