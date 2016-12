関連サイト

iPhone 7 Plusがレンズ交換型カメラに!?『iPhone 7 Plus』 にデュアルカメラが搭載されるなど、近年どんどん強化されていくiPhoneのカメラ性能。とはいえ市販のレンズ交換式カメラには、レンズのつけかえで「マクロズーム/魚眼/望遠」など多彩な撮影ができるというアドバンテージがありますよね。しかしiPhone周辺グッズの進化も負けてはいません。Kamerarのケース型外付けレンズシステム『ZOOM Lens Kit for iPhone 7 Plus』は、iPhone 7 Plusにマクロや魚眼、望遠レンズなどの外付けを可能にしてしまうというスマホケースなのです。『ZOOM Lens Kit for iPhone 7 Plus』は、一見普通のiPhone用ケース。しかしその背面には外付けレンズを挿入するスロットがあり、ここに2種類の外付けレンズを挿入することで3パターンの新しい撮影を楽しむことができます。まずは、1セット目のマクロズームレンズ。マクロズームレンズでは通常のiPhoneカメラではなかなか難しかった超接写が可能に! デモ動画を見ると、コインのかなり細かい部分まで接写できていることがわかります。また、通常の撮影を楽しみたいときにはこの外付けレンズをパッと取り外すだけなのが好印象。より高画質な撮影を楽しみたいのなら、標準レンズでの撮影がいいでしょう。実によくできたデザインです。そして、こちらの「魚眼(フィッシュアイ)/望遠」レンズ。魚眼レンズで撮影すれば普段の風景もガラッと違うように写りますし、ペットを接写すれば鼻や目を強調したすっごいカワイイ写真が撮れるんです。また望遠レンズでは、iPhone 7 Plusに搭載されたズーム機能をさらに強化。もともとiPhone 7 PlusはデュアルカメラとAIを利用したシームレスなズームが可能でしたが、この外付けの望遠レンズならさらに遠くの被写体も捉えることができます。この『ZOOM Lens Kit for iPhone 7 Plus』はオンラインストアにて45ドル(約5300円)で販売中。ストアで商品をカートに入れてみたところ、国際配送にも対応しているようです。ただでさえ強力なiPhone 7 Plusのカメラに「マクロズーム/魚眼/望遠」という新モードを追加するこのケース型外付けレンズ、個人的にも本気で欲しいと思いましたよ!文/塚本直樹KAMERAR ZOOM Lens Kit for iPhone 7 Plus Kamerar(製品ページ)歪まず周辺もクリアに撮れるiPhone6/6s向け広角レンズ登場iPhoneが8mmカメラに大変身!レンズ交換できる本格仕様がたまらない