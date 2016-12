ロシア連邦の1つカザン共和国の空港に、酔っぱらった男が車で突入する珍事件が発生しました。

空港内を暴走する車と、それを必死に追いかける警備員たち。

その様子が監視カメラにばっちり収められていました。

[動画を見る]

ドアを体当たりでぶち破り、侵入する車。



必死に制止する警備員をよそに、空港内へ進んで行きます。



やっていることはクレイジーですが、障害物はていねいに避けるなど、意外とお行儀はいい感じ!?

[画像を見る]

何が起きているのか状況をすぐには飲みこめない女性。

[画像を見る]

一呼吸置いてから「おーまいがっ」。

[画像を見る]

ついに空港内を突っ切って出口に到着。

[画像を見る]

出たところでドアを開けられ、しばらく進んだ先で御用となりました。

幸いなことにケガ人は出なかったとのことです。

海外掲示板では、この暴走劇に多くのコメントが寄せられていました。

●なるほど、ロシアのウーバー(配車サービス大手)は、ゲート前まで送ってくれるんだな。



●傑作なのは、空港内を運転している間、ハザードランプを点けていたこと。なんて偉大な男なんだ。



↑安全第一だ。



↑車によっては自動的に点くよ。だがその車は自動で点く車じゃない。



●ロシアでは車がオマエを運転するんだ!



↑なんて未来的なんだ。



●母なるロシアよ。



↑祖母なるソ連よ。



●今年は新車入荷が早いな。



↑このモールにはすべてがある!



●空港内であることを考慮すると、人々は比較的落ち着いている。もし自分がそこにいたら、すぐに自爆テロだと思うね。



↑ハイな状態で運転しているにしては、運転もおとなしいほうだ。



↑ロシアの動画の中では、最も安全運転だな。



●良い空港のドライバーじゃないか。



↑男がディスプレイや座席を避けるのが気に入った。



●車載カメラから見た映像が見たい。



●どんな風にハイになったって言うんだ。どこにも突っ込んでないぞ。



●きっと自分のフライトに遅れていたんだよ。



●どこかの国なら、この男は警官に撃たれているな。



↑アメリカ人発見。



●ロシア人として言うが、この動画のことは忘れてロシアを訪れてほしい。そうすれば我々は死なずに済む。



ケガ人がいなくて幸いでしたが、酔っぱらいの犯行と聞いて「ロシアなら納得」との感想が目立っていました。

確かに今の時代だとテロの可能性もあるので、よくパニックにならなかったものですね。