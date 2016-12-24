BB、CC、DDD!?実はよく知らないコスメ略語ガイド
新たに生み出され続ける若者用語に負けじと（？）、美容や化粧品関連の専門用語もその数を増やしつつあるよう。そんな中、化粧品の店頭販売やオンラインショップ上で、名称の意味が分からず頭をかしげてしまった経験もあるのでは？ そんな女子たちのために、コスモポリタン フィリピン版が略語を徹底解説！
AB: Asian Beauty / Asian Beauty products
アジアンビューティー／アジアンビューティー商品。
AHA: Alpha Hydroxy Acid
αヒドロキシ酸。ミルクや果糖などの自然由来の成分。ケミカルピーリング、しわ対策クリーム、日焼けダメージ治療などに使われる。
BA: Beauty Advisor / Beauty Ambassador
美容アドバイザー／美容大使（ビューティーアンバサダー）。
BB: Beauty Blender
ビューティーブレンダー（海外で人気の、ファンデーションやその他メイクに使う卵型のスポンジ）。また、美容大国韓国発の「BB Cream」のBBは、ビューティークリームやブレミッシュ（毛穴やくすみをカバーする）クリームを意味し、モイスチャークリーム、ファンデーション、SPF、コンシーラーなどが1つに合わさったもの。
BHA: Beta Hydroxy Acid
βヒドロキシ酸。サリチル酸の別名で、角質除去や毛穴のクレンジングに使われるもの。
BN: Brand New
新品、新作。
BOGO(F): Buy One, Get One (Free)
1つ買うと、もう1つ無料で貰える。
B(S)S: Beauty (Supply) Shop
美容関連のお店。
BWC: Beauty Without Cruelty
イギリスのブランドで、自然志向の基礎化粧品やコスメを取り扱っている。
CC: Color Correcting, Color Control, Closed Comedones, Credit Card
「CCクリーム」と書かれている場合は、BBクリームに次いで出始めた、カラー補正やカラーコントロールクリームのこと。CCのみの表記の場合はニキビを意味し、オンラインショッピング時の使用だとクレジットカードを指す。
CCC: Captivating Caramel Cutie
ファンデーションの色味の一種。
COOF: Completely Out Of Fashion
完全に流行遅れのもの。
DC('ED): Discontinued
オンラインショッピング時に見かける場合は、製造廃止や販売停止の意。
DD: Double Duty, Dynamic Do-all
「DDクリーム」と書かれた場合はダブル効果や、またしてもBBクリームに次いで登場した強力なオールインワンクリームを指す。
DDD: Dark Darling Diva
ファンデーションの色味の一種。
DR: Derma Rolling
ダーマローラー。表面が極細の細かい針で覆われた手持ちローラー。針を優しく顔に押し付けることにより、自然治癒力を利用して肌の再生／復元を促す美顔器。
DS :Drugstore
ドラッグストア／薬局。
EDC: Eau De Cologne
オーデコロン。
EDP: Eau De Parfum
オードパルファム。
EDT: Eau De Toilette
オードトワレ。
EE: Even Effect, Extra Exfoliating
「EEクリーム」と書かれた場合、"さらなる効果"や"新しい皮膚へ"という意味を込めたBBクリームの次世代型を指す。
EOTD: Eye (Makeup) of the Day
今日のアイメイク。
FFF: Fair Foxy Femme
ファンデーションの色味の一種。
EL, E/L: Eyeliner
アイライナー。
ES, E/S: Eyeshadow
アイシャドウ。
FP: Finishing Powder
フィニッシングパウダー。
GGG: Golden Gorgeous Goddess
ファンデーションの色味の一種。
GHD: Good Hair Day
イギリスのヘアケアブランド。
HD(B): High Definition, Heavy Duty (Beauty)
高精細度。耐久性が高い。
HE: High End
ハイエンド、最高級。
HG(P): Holy Grail (Product)
その人のイチ押し美容化粧品を指す。
IB: Indie Brand
インディーズブランド。
IPL: Intense Pulsed Light
高強度パルス光。美容や医療関係者が使う、非浸潤生の技術を用いた脱毛や静脈瘤の治療用の美容施術。
ISO: In Search Of
〜を求めて。募集中。
LE: Limited Edition
限定品。
LG, L/G: Lipgloss
リップグロス。
LL, L/L: Liquid Liner
リキッドライナー。
LLL: Light Lovely Lady
ファンデーションの色味の一種。
LOTD: Lipstick of the Day, Look of the Day
今日のリップ（口紅）。今日の（ベスト）ルック。
LOTW: Look of the Week
今週のベストルック（メイクでもファッションでも）。
LP, L/P: Loose Powder
ルースパウダー。
LS, L/S: Lipstick
口紅。
MA: Makeup Advisor
メイクアップアドバイザー
MLBB: My Lips, But Better
自然な唇の発色を高める口紅のこと。
MMM: Marvelous Medium Mademoiselle
ファンデーションの色味の一種。
MMU: Mineral Makeup
ミネラル化粧品。
MO: Mineral Oil
ミネラルオイル。
MOTD: Makeup of the Day
今日の（ベスト）メイク。FOTD（face of the day）と表記されることも。
MUA: Makeup Artist
メイクアップアーティスト。
NOTD: Nail of the Day
今日の（ベスト）ネイル。
NP: Nail Polish
マニキュア。
OTC: Over the Counter
店頭販売。
PPP: Porcelain Pale Princess
ファンデーションの色味の一種。
RIS: Received In Swap
交換して手に入れたものを指す。
RTV: Returned To Vendor
返品商品。
SIB: Still In Box
未開封。他にも同意味でNIB（new in box）, LNIB（like new in box）, BNIB（brand new in box）などがある。
SPF: Sun Protection Factor
紫外線防御指数。商品のラベルに数字と共に記載されていて、その数値が高ければ高いほど日焼け防止効果が高い。
SWAG: Stuff We All Get
ファッションショーや商品PRイベントなどに行った際に、みんながもらえるトートバッグなどに入った無料配布の粗品のこと。
TM: Tinted Moisturizer
色付きのモイスチャークリームや保湿液。
UVA: Ultra Violet A
紫外線A波。しわを作り、皮膚の老化を促す。
UVB: Ultra Violet B
紫外線B波。日焼けを引き起こす。
参考：Beauty Term、LLC, XO Vain, Makeup Stash。
※この翻訳は、抄訳です。
Translation: 名和友梨香