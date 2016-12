新たに生み出され続ける若者用語に負けじと(?)、美容や化粧品関連の専門用語もその数を増やしつつあるよう。そんな中、化粧品の店頭販売やオンラインショップ上で、名称の意味が分からず頭をかしげてしまった経験もあるのでは? そんな女子たちのために、コスモポリタン フィリピン版が略語を徹底解説!

AB: Asian Beauty / Asian Beauty products

アジアンビューティー/アジアンビューティー商品。

AHA: Alpha Hydroxy Acid

αヒドロキシ酸。ミルクや果糖などの自然由来の成分。ケミカルピーリング、しわ対策クリーム、日焼けダメージ治療などに使われる。

BA: Beauty Advisor / Beauty Ambassador

美容アドバイザー/美容大使(ビューティーアンバサダー)。

BB: Beauty Blender

ビューティーブレンダー(海外で人気の、ファンデーションやその他メイクに使う卵型のスポンジ)。また、美容大国韓国発の「BB Cream」のBBは、ビューティークリームやブレミッシュ(毛穴やくすみをカバーする)クリームを意味し、モイスチャークリーム、ファンデーション、SPF、コンシーラーなどが1つに合わさったもの。

BHA: Beta Hydroxy Acid

βヒドロキシ酸。サリチル酸の別名で、角質除去や毛穴のクレンジングに使われるもの。

BN: Brand New

新品、新作。

BOGO(F): Buy One, Get One (Free)

1つ買うと、もう1つ無料で貰える。

B(S)S: Beauty (Supply) Shop

美容関連のお店。

BWC: Beauty Without Cruelty

イギリスのブランドで、自然志向の基礎化粧品やコスメを取り扱っている。

CC: Color Correcting, Color Control, Closed Comedones, Credit Card

「CCクリーム」と書かれている場合は、BBクリームに次いで出始めた、カラー補正やカラーコントロールクリームのこと。CCのみの表記の場合はニキビを意味し、オンラインショッピング時の使用だとクレジットカードを指す。

CCC: Captivating Caramel Cutie

ファンデーションの色味の一種。

COOF: Completely Out Of Fashion

完全に流行遅れのもの。

DC('ED): Discontinued

オンラインショッピング時に見かける場合は、製造廃止や販売停止の意。

DD: Double Duty, Dynamic Do-all

「DDクリーム」と書かれた場合はダブル効果や、またしてもBBクリームに次いで登場した強力なオールインワンクリームを指す。

DDD: Dark Darling Diva

ファンデーションの色味の一種。

DR: Derma Rolling

ダーマローラー。表面が極細の細かい針で覆われた手持ちローラー。針を優しく顔に押し付けることにより、自然治癒力を利用して肌の再生/復元を促す美顔器。

DS :Drugstore

ドラッグストア/薬局。

EDC: Eau De Cologne

オーデコロン。

EDP: Eau De Parfum

オードパルファム。

EDT: Eau De Toilette

オードトワレ。

EE: Even Effect, Extra Exfoliating

「EEクリーム」と書かれた場合、"さらなる効果"や"新しい皮膚へ"という意味を込めたBBクリームの次世代型を指す。

EOTD: Eye (Makeup) of the Day

今日のアイメイク。

FFF: Fair Foxy Femme

ファンデーションの色味の一種。

EL, E/L: Eyeliner

アイライナー。

ES, E/S: Eyeshadow

アイシャドウ。

FP: Finishing Powder

フィニッシングパウダー。

GGG: Golden Gorgeous Goddess

ファンデーションの色味の一種。

GHD: Good Hair Day

イギリスのヘアケアブランド。

HD(B): High Definition, Heavy Duty (Beauty)

高精細度。耐久性が高い。

HE: High End

ハイエンド、最高級。

HG(P): Holy Grail (Product)

その人のイチ押し美容化粧品を指す。

IB: Indie Brand

インディーズブランド。

IPL: Intense Pulsed Light

高強度パルス光。美容や医療関係者が使う、非浸潤生の技術を用いた脱毛や静脈瘤の治療用の美容施術。

ISO: In Search Of

〜を求めて。募集中。

LE: Limited Edition

限定品。

LG, L/G: Lipgloss

リップグロス。

LL, L/L: Liquid Liner

リキッドライナー。

LLL: Light Lovely Lady

ファンデーションの色味の一種。

LOTD: Lipstick of the Day, Look of the Day

今日のリップ(口紅)。今日の(ベスト)ルック。

LOTW: Look of the Week

今週のベストルック(メイクでもファッションでも)。

LP, L/P: Loose Powder

ルースパウダー。

LS, L/S: Lipstick

口紅。

MA: Makeup Advisor

メイクアップアドバイザー

MLBB: My Lips, But Better

自然な唇の発色を高める口紅のこと。

MMM: Marvelous Medium Mademoiselle

ファンデーションの色味の一種。

MMU: Mineral Makeup

ミネラル化粧品。

MO: Mineral Oil

ミネラルオイル。

MOTD: Makeup of the Day

今日の(ベスト)メイク。FOTD(face of the day)と表記されることも。

MUA: Makeup Artist

メイクアップアーティスト。

NOTD: Nail of the Day

今日の(ベスト)ネイル。

NP: Nail Polish

マニキュア。

OTC: Over the Counter

店頭販売。

PPP: Porcelain Pale Princess

ファンデーションの色味の一種。

RIS: Received In Swap

交換して手に入れたものを指す。

RTV: Returned To Vendor

返品商品。

SIB: Still In Box

未開封。他にも同意味でNIB(new in box), LNIB(like new in box), BNIB(brand new in box)などがある。

SPF: Sun Protection Factor

紫外線防御指数。商品のラベルに数字と共に記載されていて、その数値が高ければ高いほど日焼け防止効果が高い。

SWAG: Stuff We All Get

ファッションショーや商品PRイベントなどに行った際に、みんながもらえるトートバッグなどに入った無料配布の粗品のこと。

TM: Tinted Moisturizer

色付きのモイスチャークリームや保湿液。

UVA: Ultra Violet A

紫外線A波。しわを作り、皮膚の老化を促す。

UVB: Ultra Violet B

紫外線B波。日焼けを引き起こす。

