¥·¥ë¥Ù¥¹¥¿¡¼¡¦¥¹¥¿¥í¡¼¥ó¡¢Éü°÷·³¿ÍÃ´Åö¤È¤·¤Æ¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢Æþ¤ê¤«
¥·¥ë¥Ù¥¹¥¿¡¼¡¦¥¹¥¿¥í¡¼¥ó¤Ï¡¢¥É¥Ê¥ë¥É¡¦¥È¥é¥ó¥×¼¡´üÀ¯¸¢¤«¤é¤Î·Ý½Ñ´ØÏ¢Ã´ÅöÌò¤Ø¤Î½¢Ç¤°ÍÍê¤òÃÇ¤ê¡¢Éü°÷·³¿Í´ØÏ¢¤ÎÌò¿¦¤òÍ×Ë¾¡£
2016Ç¯12·î18Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö¡Ë¡¢ÇÐÍ¥¤Ç±Ç²è´ÆÆÄ¤Î¥·¥ë¥Ù¥¹¥¿¡¼¡¦¥¹¥¿¥í¡¼¥ó¤Ï¡¢¥É¥Ê¥ë¥É¡¦¥È¥é¥ó¥×¼¡´üÀ¯¸¢¤«¤éÁ´ÊÆ·Ý½Ñ´ð¶â¤ÎÀÕÇ¤¼Ô¤Ø¤Î½¢Ç¤¤ÎÂÇ¿Ç¤ò¼õ¤±¤¿¤¬¡¢¼õÂú¤·¤Ê¤¤Êý¸þ¤Ç¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£¤½¤ÎÂå¤ï¤ê¥¹¥¿¥í¡¼¥ó¤Ï¡¢Éü°÷·³¿Í´ØÏ¢¤ÎÌò¿¦¤òÍ×Ë¾¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÁ´ÊÆ·Ý½Ñ´ð¶â¤ÎÏÃ¤ÏËÜÅö¤Ë¸÷±É¤Ê¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡×¤È70ºÐ¤Î¥¹¥¿¥í¡¼¥ó¤Ï½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£12·î9Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë¶¦ÏÂÅÞ¤Î´Ø·¸¼Ô¤¬¥¹¥¿¥í¡¼¥ó¤ËÀÜ¿¨¤·¡¢·Ý½Ñ´ØÏ¢¤Î¹â´±¤Ø¤Î½¢Ç¤¤òÂÇ¿Ç¤·¤¿¤³¤È¤ò¥È¥é¥ó¥×¤Î¸ÜÌäÃÄ¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¦¥¿¥¤¥à¥º»æ¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¤³¤ì¤Ï¥È¥é¥ó¥×¼¡´üÂçÅýÎÎ¤«¤é¤ÎÀµ¼°¤Ê¥ª¥Õ¥¡¡¼¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¥¹¥¿¥í¡¼¥ó¤Ï¡¢¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢²¼¤Ç¡ÖÉü°÷·³¿Í¤Î½¢¿¦Àè¤ä½»µïÃµ¤·¡¢·ÐºÑÅª»Ù±ç¤ò¹Ô¤¤¤¿¤¤¡×¤È¼¨º¶¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Éü°÷·³¿Í¤ÎÉ¬Í×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë»Ù±ç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¼«Ê¬¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤è¤êü¥¸ú²ÌÅª¤Ëü¥Á´¹ñÅª¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¤È¤¤¤¦¡£¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¦¥¿¥¤¥à¥º»æ¤¬Êó¤¸¤¿¡£
ÂçÅýÎÎÁªµó´ü´ÖÃæ¡¢¥¹¥¿¥í¡¼¥ó¤Ï¸ø¼°¤Ë¥È¥é¥ó¥×»Ù»ý¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¿Ìõ¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·Ìó1Ç¯Á°¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¡¦¥Þ¥¬¥¸¥ó¤Ç¤¢¤ë¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£»ï¤Î¥¤¥ó¥¿¥ô¥å¡¼¤Ç¡¢¡Ö²¶¤Ï¥É¥Ê¥ë¥É¡¦¥È¥é¥ó¥×¤¬¹¥¤¤À¡£¥¢¡¼¥Î¥ë¥É¡¦¥·¥å¥ï¥ë¥Ä¥§¥Í¥Ã¥¬¡¼¤ä¥Ù¡¼¥Ö¡¦¥ë¡¼¥¹¤Î¤è¤¦¤Ê±ÑÍº¤Ç¤â¡¢Èà¤é¤¬À¯¼£¤ÎÀ¤³¦¤Ç¹ñ¤òÆ°¤«¤»¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¤Í¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
Á´ÊÆ·Ý½Ñ´ð¶â¤Ï¡¢1²¯5000Ëü¥É¥ë¤ÎÊ¸²½Í½»»¤ò³ä¤êÅö¤Æ¤é¤ì¤¿¹ñ¤Îµ¡´Ø¤Ç¤¢¤ë¡£¤Þ¤¿¤³¤Îµ¡´Ø¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÏÊªµÄ¤ò¾ú¤·¡¢¤³¤³¿ôÇ¯¤Ï¶¦ÏÂÅÞ¤«¤éÈóÆñ¤ÎÅª¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¥È¥é¥ó¥×¤Î·Ý½Ñ»Ù±ç¤ä¶µ°é¤ËÂÐ¤¹¤ëÀ¯ºöÏ©Àþ¤Ïº£¤Ê¤ªÉÔÆ©ÌÀ¤Ç¤¢¤ë¡£
2016Ç¯3·î¡¢¥È¥é¥ó¥×¤Ï¥ê¥Ù¥é¥ë¥¢¡¼¥Ä¤Î½ÅÍ×À¤ò¥ï¥·¥ó¥È¥ó¡¦¥Ý¥¹¥È»æ¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¥¯¥ê¥Æ¥£¥«¥ë¡¦¥·¥ó¥¥ó¥°¤Î¥¹¥¥ë¤ä¡¢ÆÉ¤ß½ñ¤¤ä·×»»¤Î´ðËÜÅª¤ÊÇ½ÎÏ¤Ï¾ï¤Ë¡¢·ÐºÑÅª¤ÊÀ®¸ù¤Î¸°¤È¤Ê¤ë¡£Ê¸³Ø¤ä·Ý½Ñ¤Ê¤É¤Î¥Û¥ê¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¶µ°é¤Ï¡¢Á±ÎÉ¤Ê¿Í´Ö·ÁÀ®¤Ë¤È¤Ã¤Æ½ÅÍ×¤Ç¤¢¤ë¡×¡£
2016Ç¯12·î18Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö¡Ë¡¢ÇÐÍ¥¤Ç±Ç²è´ÆÆÄ¤Î¥·¥ë¥Ù¥¹¥¿¡¼¡¦¥¹¥¿¥í¡¼¥ó¤Ï¡¢¥É¥Ê¥ë¥É¡¦¥È¥é¥ó¥×¼¡´üÀ¯¸¢¤«¤éÁ´ÊÆ·Ý½Ñ´ð¶â¤ÎÀÕÇ¤¼Ô¤Ø¤Î½¢Ç¤¤ÎÂÇ¿Ç¤ò¼õ¤±¤¿¤¬¡¢¼õÂú¤·¤Ê¤¤Êý¸þ¤Ç¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£¤½¤ÎÂå¤ï¤ê¥¹¥¿¥í¡¼¥ó¤Ï¡¢Éü°÷·³¿Í´ØÏ¢¤ÎÌò¿¦¤òÍ×Ë¾¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÁ´ÊÆ·Ý½Ñ´ð¶â¤ÎÏÃ¤ÏËÜÅö¤Ë¸÷±É¤Ê¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡×¤È70ºÐ¤Î¥¹¥¿¥í¡¼¥ó¤Ï½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£12·î9Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë¶¦ÏÂÅÞ¤Î´Ø·¸¼Ô¤¬¥¹¥¿¥í¡¼¥ó¤ËÀÜ¿¨¤·¡¢·Ý½Ñ´ØÏ¢¤Î¹â´±¤Ø¤Î½¢Ç¤¤òÂÇ¿Ç¤·¤¿¤³¤È¤ò¥È¥é¥ó¥×¤Î¸ÜÌäÃÄ¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¦¥¿¥¤¥à¥º»æ¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¤³¤ì¤Ï¥È¥é¥ó¥×¼¡´üÂçÅýÎÎ¤«¤é¤ÎÀµ¼°¤Ê¥ª¥Õ¥¡¡¼¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¥¹¥¿¥í¡¼¥ó¤Ï¡¢¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢²¼¤Ç¡ÖÉü°÷·³¿Í¤Î½¢¿¦Àè¤ä½»µïÃµ¤·¡¢·ÐºÑÅª»Ù±ç¤ò¹Ô¤¤¤¿¤¤¡×¤È¼¨º¶¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Éü°÷·³¿Í¤ÎÉ¬Í×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë»Ù±ç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¼«Ê¬¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤è¤êü¥¸ú²ÌÅª¤Ëü¥Á´¹ñÅª¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¤È¤¤¤¦¡£¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¦¥¿¥¤¥à¥º»æ¤¬Êó¤¸¤¿¡£
ÂçÅýÎÎÁªµó´ü´ÖÃæ¡¢¥¹¥¿¥í¡¼¥ó¤Ï¸ø¼°¤Ë¥È¥é¥ó¥×»Ù»ý¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¿Ìõ¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·Ìó1Ç¯Á°¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¡¦¥Þ¥¬¥¸¥ó¤Ç¤¢¤ë¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£»ï¤Î¥¤¥ó¥¿¥ô¥å¡¼¤Ç¡¢¡Ö²¶¤Ï¥É¥Ê¥ë¥É¡¦¥È¥é¥ó¥×¤¬¹¥¤¤À¡£¥¢¡¼¥Î¥ë¥É¡¦¥·¥å¥ï¥ë¥Ä¥§¥Í¥Ã¥¬¡¼¤ä¥Ù¡¼¥Ö¡¦¥ë¡¼¥¹¤Î¤è¤¦¤Ê±ÑÍº¤Ç¤â¡¢Èà¤é¤¬À¯¼£¤ÎÀ¤³¦¤Ç¹ñ¤òÆ°¤«¤»¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¤Í¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
Á´ÊÆ·Ý½Ñ´ð¶â¤Ï¡¢1²¯5000Ëü¥É¥ë¤ÎÊ¸²½Í½»»¤ò³ä¤êÅö¤Æ¤é¤ì¤¿¹ñ¤Îµ¡´Ø¤Ç¤¢¤ë¡£¤Þ¤¿¤³¤Îµ¡´Ø¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÏÊªµÄ¤ò¾ú¤·¡¢¤³¤³¿ôÇ¯¤Ï¶¦ÏÂÅÞ¤«¤éÈóÆñ¤ÎÅª¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¥È¥é¥ó¥×¤Î·Ý½Ñ»Ù±ç¤ä¶µ°é¤ËÂÐ¤¹¤ëÀ¯ºöÏ©Àþ¤Ïº£¤Ê¤ªÉÔÆ©ÌÀ¤Ç¤¢¤ë¡£
2016Ç¯3·î¡¢¥È¥é¥ó¥×¤Ï¥ê¥Ù¥é¥ë¥¢¡¼¥Ä¤Î½ÅÍ×À¤ò¥ï¥·¥ó¥È¥ó¡¦¥Ý¥¹¥È»æ¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¥¯¥ê¥Æ¥£¥«¥ë¡¦¥·¥ó¥¥ó¥°¤Î¥¹¥¥ë¤ä¡¢ÆÉ¤ß½ñ¤¤ä·×»»¤Î´ðËÜÅª¤ÊÇ½ÎÏ¤Ï¾ï¤Ë¡¢·ÐºÑÅª¤ÊÀ®¸ù¤Î¸°¤È¤Ê¤ë¡£Ê¸³Ø¤ä·Ý½Ñ¤Ê¤É¤Î¥Û¥ê¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¶µ°é¤Ï¡¢Á±ÎÉ¤Ê¿Í´Ö·ÁÀ®¤Ë¤È¤Ã¤Æ½ÅÍ×¤Ç¤¢¤ë¡×¡£