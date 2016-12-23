¤ª²Ö¤Î¤ß¤«¤ó¥±¡¼¥¡¡´¿À¼¾å¤¬¤ë´ÊÃ±¼êºî¤ê
¡¡¤ß¤«¤ó¤Îµ¨Àá¡£¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Î¤Þ¤Þ¿©¤Ù¤ë¤Î¤ËË°¤¤¿¤é¡¢¡È´ÊÃ±¡¢¤«¤ï¤¤¤¤¡¢Í¥¤·¤¤Ì£¡É¤Î£³Çï»Ò¤½¤í¤Ã¤¿¤ª²Ö¤Î¥±¡¼¥¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¡£¤ß¤«¤ó¤òÎØÀÚ¤ê¤Ë¤·¤Æ·¿¤ËÊÂ¤Ù¡¢À¸ÃÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¾Æ¤¡¢Î¢ÊÖ¤¹¤È¡È²Ö¤¬ºé¤¯¡É¡£¥¿¥ë¥È¥¿¥¿¥óÊý¼°¤Î¥±¡¼¥¡£¡Ö¤ª¤ß¤«¤ó¤É¤¦¤¾¡Á¡×¤È¿©Âî¤Ë½Ð¤¹¤È¡¢´¿À¼¤¬¾å¤¬¤ë°ìÉÊ¤À¡£
¡ÚºàÎÁ¡Û
¾®ÇþÊ´150£ç
¥Ð¥¿¡¼ 120g¡Ê¼¼²¹¤Ë¡Ë
¥°¥é¥Ë¥å¡¼Åü 140£ç
Íñ 2¸Ä
¥Ù¡¼¥¥ó¥°¥Ñ¥¦¥À¡¼ Âç¤µ¤¸£²
¤ß¤«¤ó¡ÊÂç¤¤µ¤Ë¤è¤êÌó¡Ë12¸Ä
¡Úºî¤êÊý¡Û
¡¤Þ¤º¡¢¤ß¤«¤ó£²¸Ä¤ò¹Ê¤ë¡£¥Ü¡¼¥ë¤Ë¥Ð¥¿¡¼¤È¥°¥é¥Ë¥å¡¼Åü100£ç¤òÆþ¤ì¤Æ¤è¤¯º®¤¼¡¢ÍÏ¤¤¤¿Íñ¤È¡¢£²¸ÄÊ¬¤Î¤ß¤«¤ó¥¸¥å¡¼¥¹¤ò²Ã¤¨¤ë¡£¾®ÇþÊ´¤È¥Ù¡¼¥¥ó¥°¥Ñ¥¦¥À¡¼¤ò²Ã¤¨¤Æ¤è¤¯º®¤¼¤ë¡£
¢·¿¤Ë¥Ð¥¿¡¼¤ò¤¦¤¹¤¯ÅÉ¤Ã¤Æ¥°¥é¥Ë¥å¡¼Åü¾¯¡¹¤ò¤Õ¤ë¡££³¡Á£´¸Ä¤Î¤ß¤«¤ó¤òÎØÀÚ¤ê¤Ë¤·¤Æ·¿¤ËÊÂ¤Ù¡¢¤½¤Î¾å¤Ë¡¤ÎÀ¸ÃÏ¤òÎ®¤·¹þ¤à¡£
£180ÅÙ¤Î¥ª¡¼¥Ö¥ó¤Ç20¡Á25Ê¬¾Æ¤¯¡£
¤¤ß¤«¤ó£¶¸Ä¤ò¹Ê¤ê¡¢¾®Æé¤Ç40g¤Î¥°¥é¥Ë¥å¡¼Åü¤È²Ð¤Ë¤«¤±¡¢Ê¨Æ¤·¤¿¤é²Ð¤ò¤È¤á¤ë¡£
¥¥±¡¼¥¤¬¾Æ¤¤¢¤¬¤Ã¤¿¤é£µÊ¬¤¯¤é¤¤ÃÖ¤¤¤ÆÁÆÇ®¤ò¤È¤ê¡¢·¿¤Ë¤ª»®¤ò¤«¤Ö¤»¤ÆÎ¢ÊÖ¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤Ï¤º¤¹¡£
¦¤Þ¤À¥±¡¼¥¤¬²¹¤«¤¤¤¦¤Á¤Ë¡¢¤¤Î¥·¥í¥Ã¥×¤òºþÌÓ¤Ê¤É¤ÇÁ´ÂÎ¤ËµÛ¤ï¤»¤ë¡££²»þ´Ö¤¯¤é¤¤ÎäÂ¢¸Ë¤ÇÍî¤ÁÃå¤«¤»¤ë¡£