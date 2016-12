アニメ「CYBORG009 CALL OF JUSTICE」の主題歌「A.I. am Human」を手がけたロックバンドの「MONKEY MAJIK」が、2017年4月から全国47都道府県をめぐる全48公演のライブハウスツアー「BLUE MOON presents MONKEY MAJIK JAPAN TOUR 2017〜LIVE HOUSE 原点回帰〜」を開催することが決定した。

17年4月8日の福島・HIPSHOT JAPAN公演を皮切りに、5月31日に埼玉・HEAVEN'S ROCK さいたま新都心、6月27日に大阪・梅田Shangri-La、7月2日に北海道・札幌のPENNY LANE24など各地をめぐり、7月15、16日に沖縄・桜坂セントラルで千秋楽を迎える。チケットは、公式ファンクラブのモバイル会員を対象とした最速先行が12月18日まで受け付け中。価格は各会場4800円(税込み)で、別途ドリンク代が必要になる。

なお「A.I. am Human」を収録した22thシングルは12月7日にリリースされており、価格はCDのみが1200円、DVD付きが1800円。DVDには「CYBORG009 CALL OF JUSTICE」とコラボレーションした表題曲のミュージックビデオと、「-english ver-」のミュージックビデオが収録されている。また、15年に東京グローブ座で開催された、初アコースティックライブの模様を収めたDVD「Live at The Globe Tokyo」も発売された。「Around The World」「ただ、ありがとう」など全24曲を収録し、価格は4800円(税抜き)。