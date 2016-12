無限のコンテンツがやってくる?

鳴り物入りで登場した、ソニーの「PlayStation VR(PS VR)」。VRゲームをプレイしたり、ダウンロードしたコンテンツを楽しんだり…。それもいいんですが、なんとThe Vergeによれば、PlayStation 4用のYouTubeアプリの次期アップデートでPS VRが「YouTubeのVRコンテンツの視聴」にも対応するみたいなんです!







上の画像は、UpLoadVRに掲載された複数のRedditユーザーからの投稿です。それによると、新たに配信されたYouTubeアプリのバージョン1.09にて「ノーマルバージョンで起動するかい? それともPlayStation VRバージョンで起動するかい?」とのダイアログが表示されたようなんです。ここはもちろんPS VRバージョン一択でしょう!







こちらはアップデート履歴。確かにバージョン1.09にて「PlayStation VRをサポート」と書いてありますね。

ただしバージョン1.09はじょじょに全世界に向けて配信されているようで、まだ多くの環境ではこの選択肢は出現していません。ここはぐっとこらえて、アップデートの配信を待ちましょう。

なお、ソニーはPlayStation公式サイトの一覧のようにPS VR用に素晴らしいVRコンテンツを配信しています。そのうえ、YouTubeのVirtual Realityセクションにある膨大なコンテンツが楽しめるようになれば、まさに鬼に金棒。PS VRで無限に時間をつぶせるはずです。

年末までにこのアップデートが配信されないかな〜。実に楽しみですね!



