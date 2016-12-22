Mステスーパーライブ2016、全楽曲発表！ピコ太郎が「PPAP」のカナブン・エビバージョンも！
23日午後7時より放送される『ミュージックステーションスーパーライブ2016』（テレビ朝日）で演奏される全楽曲が発表となった。
45組の出演が予定されている『ミュージックステーションスーパーライブ2016』だが、今回出第4弾として発表になったのは嵐、ジャニーズWEST、Sexy Zone、Kis-My-Ft2、Hey! Say! JUMP、関ジャニ∞、NEWS、TOKIO、など総勢8組のジャニーズ陣と、ピコ太郎が「ペンパイナッポーアッポーペン〜カナブンブーンデモエビインビン」、RADIO FISH「PERFECT HUMAN クリスマスバージョン」を披露することが発表となっている。
また、以前発表されたものにはコラボも多く、松下奈緒が、平井堅の「魔法って言っていいかな？」のゲストピアニストとして登場することや、小室哲哉＋HYDE、JUJU×沢村一樹、スキマスイッチ×奥田民生といったコラボも見逃せない魅力となっている。
Mステスーパーライブ2016ラインナップ（50音順）
AI「ハピネス」「ハッピークリスマス」
aiko「もっと」
絢香「I believe」
嵐「Daylight」「迷宮ラブソング」「I seek」
E-girls「E.G. summer RIDER」
いきものがかり「じょいふる」
EXILE THE SECOND「YEAH!! YEAH!! YEAH!!」
AKB48「365日の紙飛行機」
LOVE TRIP「ハイテンション」
X JAPAN「La Venus」「Silent Jealousy」
大黒摩季「ら・ら・ら」
上白石萌音「なんでもないや」
関ジャニ∞「NOROSHI」
Kis-My-Ft2「Gravity」「Thank youじゃん!」
きゃりーぱみゅぱみゅ「もったいないとらんど」「つけまつける」
桐谷健太「海の声」
桑田佳祐「君への手紙」「ヨシ子さん」
欅坂46「サイレントマジョリティー」
コブクロ「未来」
小室哲哉+HYDE「DEPARTURES」
ゴールデンボンバー「女々しくて」
THE YELLOW MONKEY「BURN」
三代目 J Soul Brothers「Welcome to TOKYO」
GENERATIONS「AGEHA」
ジャニーズWEST「人生は素晴らしい」
JUJU×沢村一樹「believe believe」
スキマスイッチ×奥田民生「全力少年 produced by 奥田民生」
SEKAI NO OWARI「Hey Ho」
Sexy Zone「Sexy Summerに雪が降る」
DAIGO「K S K」
TOKIO「愛!wanna be with you...」
西野カナ「あなたの好きなところ」
NEWS「恋を知らない君へ」
乃木坂46「サヨナラの意味」
back number「クリスマスソング」
Perfume「FLASH」
ピコ太郎「ペンパイナッポーアッポーペン〜カナブンブーンデモエビインビン」
平井 堅「魔法って言っていいかな?」
Mステスペシャルバージョンピアノ:松下奈緒
藤原さくら「Soup 」
Hey! Sy! JUMP「Give Me Love」
星野 源「恋」
ポルノグラフィティ「LiAR」
森山良子×森山直太朗「さくら」「聖者の行進」
ゆず「見上げてごらん夜の星を 〜ぼくらのうた〜」
L'Arc〜en〜Ciel「Don't be Afraid」
RADIO FISH「PERFECT HUMAN クリスマスバージョン」
45組の出演が予定されている『ミュージックステーションスーパーライブ2016』だが、今回出第4弾として発表になったのは嵐、ジャニーズWEST、Sexy Zone、Kis-My-Ft2、Hey! Say! JUMP、関ジャニ∞、NEWS、TOKIO、など総勢8組のジャニーズ陣と、ピコ太郎が「ペンパイナッポーアッポーペン〜カナブンブーンデモエビインビン」、RADIO FISH「PERFECT HUMAN クリスマスバージョン」を披露することが発表となっている。
また、以前発表されたものにはコラボも多く、松下奈緒が、平井堅の「魔法って言っていいかな？」のゲストピアニストとして登場することや、小室哲哉＋HYDE、JUJU×沢村一樹、スキマスイッチ×奥田民生といったコラボも見逃せない魅力となっている。
Mステスーパーライブ2016ラインナップ（50音順）
AI「ハピネス」「ハッピークリスマス」
aiko「もっと」
絢香「I believe」
嵐「Daylight」「迷宮ラブソング」「I seek」
E-girls「E.G. summer RIDER」
いきものがかり「じょいふる」
EXILE THE SECOND「YEAH!! YEAH!! YEAH!!」
AKB48「365日の紙飛行機」
LOVE TRIP「ハイテンション」
X JAPAN「La Venus」「Silent Jealousy」
大黒摩季「ら・ら・ら」
上白石萌音「なんでもないや」
関ジャニ∞「NOROSHI」
Kis-My-Ft2「Gravity」「Thank youじゃん!」
きゃりーぱみゅぱみゅ「もったいないとらんど」「つけまつける」
桐谷健太「海の声」
桑田佳祐「君への手紙」「ヨシ子さん」
欅坂46「サイレントマジョリティー」
コブクロ「未来」
小室哲哉+HYDE「DEPARTURES」
ゴールデンボンバー「女々しくて」
THE YELLOW MONKEY「BURN」
三代目 J Soul Brothers「Welcome to TOKYO」
GENERATIONS「AGEHA」
ジャニーズWEST「人生は素晴らしい」
JUJU×沢村一樹「believe believe」
スキマスイッチ×奥田民生「全力少年 produced by 奥田民生」
SEKAI NO OWARI「Hey Ho」
Sexy Zone「Sexy Summerに雪が降る」
DAIGO「K S K」
TOKIO「愛!wanna be with you...」
西野カナ「あなたの好きなところ」
NEWS「恋を知らない君へ」
乃木坂46「サヨナラの意味」
back number「クリスマスソング」
Perfume「FLASH」
ピコ太郎「ペンパイナッポーアッポーペン〜カナブンブーンデモエビインビン」
平井 堅「魔法って言っていいかな?」
Mステスペシャルバージョンピアノ:松下奈緒
藤原さくら「Soup 」
Hey! Sy! JUMP「Give Me Love」
星野 源「恋」
ポルノグラフィティ「LiAR」
森山良子×森山直太朗「さくら」「聖者の行進」
ゆず「見上げてごらん夜の星を 〜ぼくらのうた〜」
L'Arc〜en〜Ciel「Don't be Afraid」
RADIO FISH「PERFECT HUMAN クリスマスバージョン」