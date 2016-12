23日午後7時より放送される『ミュージックステーションスーパーライブ2016』(テレビ朝日)で演奏される全楽曲が発表となった。



45組の出演が予定されている『ミュージックステーションスーパーライブ2016』だが、今回出第4弾として発表になったのは嵐、ジャニーズWEST、Sexy Zone、Kis-My-Ft2、Hey! Say! JUMP、関ジャニ∞、NEWS、TOKIO、など総勢8組のジャニーズ陣と、ピコ太郎が「ペンパイナッポーアッポーペン〜カナブンブーンデモエビインビン」、RADIO FISH「PERFECT HUMAN クリスマスバージョン」を披露することが発表となっている。



また、以前発表されたものにはコラボも多く、松下奈緒が、平井堅の「魔法って言っていいかな?」のゲストピアニストとして登場することや、小室哲哉+HYDE、JUJU×沢村一樹、スキマスイッチ×奥田民生といったコラボも見逃せない魅力となっている。



Mステスーパーライブ2016ラインナップ(50音順)



AI「ハピネス」「ハッピークリスマス」

aiko「もっと」

絢香「I believe」

嵐「Daylight」「迷宮ラブソング」「I seek」

E-girls「E.G. summer RIDER」

いきものがかり「じょいふる」

EXILE THE SECOND「YEAH!! YEAH!! YEAH!!」

AKB48「365日の紙飛行機」

LOVE TRIP「ハイテンション」

X JAPAN「La Venus」「Silent Jealousy」

大黒摩季「ら・ら・ら」

上白石萌音「なんでもないや」

関ジャニ∞「NOROSHI」

Kis-My-Ft2「Gravity」「Thank youじゃん!」

きゃりーぱみゅぱみゅ「もったいないとらんど」「つけまつける」

桐谷健太「海の声」

桑田佳祐「君への手紙」「ヨシ子さん」

欅坂46「サイレントマジョリティー」

コブクロ「未来」

小室哲哉+HYDE「DEPARTURES」

ゴールデンボンバー「女々しくて」

THE YELLOW MONKEY「BURN」

三代目 J Soul Brothers「Welcome to TOKYO」

GENERATIONS「AGEHA」

ジャニーズWEST「人生は素晴らしい」

JUJU×沢村一樹「believe believe」

スキマスイッチ×奥田民生「全力少年 produced by 奥田民生」

SEKAI NO OWARI「Hey Ho」

Sexy Zone「Sexy Summerに雪が降る」

DAIGO「K S K」

TOKIO「愛!wanna be with you...」

西野カナ「あなたの好きなところ」

NEWS「恋を知らない君へ」

乃木坂46「サヨナラの意味」

back number「クリスマスソング」

Perfume「FLASH」

ピコ太郎「ペンパイナッポーアッポーペン〜カナブンブーンデモエビインビン」

平井 堅「魔法って言っていいかな?」

Mステスペシャルバージョンピアノ:松下奈緒

藤原さくら「Soup 」

Hey! Sy! JUMP「Give Me Love」

星野 源「恋」

ポルノグラフィティ「LiAR」

森山良子×森山直太朗「さくら」「聖者の行進」

ゆず「見上げてごらん夜の星を 〜ぼくらのうた〜」

L'Arc〜en〜Ciel「Don't be Afraid」

RADIO FISH「PERFECT HUMAN クリスマスバージョン」