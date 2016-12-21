ÃÏ¹ö¤ËË°¤¤¿°Ëâ¤¬ÈÈºá¤òÄÉ¤¦¥¯¥é¥¤¥à¥³¥á¥Ç¥£¡ØLUCIFER¡¿¥ë¥·¥Õ¥¡¡¼¡Ù¤Ä¤¤¤ËÆüËÜ¾åÎ¦¡ª
ÃÏ¹ö¤ËË°¤¤Æ¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤ËÉñ¤¤¹ß¤ê¤¿°Ëâ¤¬¡¢½÷·º»ö¤ÈÁÈ¤ó¤ÇÈÈºá¤òÄÉ¤¦¥¯¥é¥¤¥à¥É¥é¥Þ¡ØLUCIFER¡¿¥ë¥·¥Õ¥¡¡¼¡Ù¡£DC¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¤ò¸µ¤Ë¤·¤¿ËÜºî¤¬¤Ä¤¤¤Ë2017Ç¯3·î8Æü¡Ê¿å¡Ë¤è¤êDVDÈ¯Çä¡õDVD¥ì¥ó¥¿¥ë¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Æ±Æü¤Ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥»¥ë¡¦¥ì¥ó¥¿¥ëÇÛ¿®¤â¥¹¥¿¡¼¥È¤È¤Ê¤ë¡£
ÃÏ¹ö¤Î²¦¤È¤·¤Æ·¯臨¤·¤Æ¤¤¤¿¡¢°Ëâ¥ë¥·¥Õ¥¡¡¼¡£ ÃÏ¹ö¤ËÂà¶þ¤·¤¿Èà¤Ï²¦ºÂ¤ò¼Î¤Æ¡¢ ßê¤Ó¤ä¤«¤Ê¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡ÊÅ·»È¤Î³¹¡Ë¤Ç¡¢¥ê¥¿¥¤¥¢À¸³è¥¨¥ó¥¸¥ç¥¤¡£¥ï¥¤¥ó¤ÈÈþ女¤È²»³Ú¤ò°¦¤·¡¢¹âµé¥Ê¥¤¥È¥¯¥é¥Ö "¥ë¥¯¥¹"¤Î¥ª¡¼¥Ê¡¼¤âÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£ ¤¢¤ëÆü¡¢Èþ¤·¤¤¿Íµ¤¥Ý¥Ã¥×¥¹¥¿¡¼¤¬à¥ë¥¯¥¹"¤ÎÁ°¤Ç»ÄµÔ¤Ë»¦³²¤µ¤ì¤ë¡£"¿Í¤ÎÈëÌ©¤òË½¤¯Ç½ÎÏ"¤ò»ý¤Ä¥ë¥·¥Õ¥¡¡¼¤Ï¡¢»ö·ï¤òµ¡¤Ë¡¢LAPD¤ÎÈþ¿Í·º»ö¥¯¥í¥¨¡¦¥Ç¥Ã¥«¡¼¤ÎÈÈºáÁÜºº¤Ë¶¨力¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢ ÈÈºá¼Ô¤ò¼¡¡¹¤È¤³¤é¤·¤á¤Æ¤æ¤¯¡£
ËÜºî¤Î¼ç¿Í¸ø¥ë¥·¥Õ¥¡¡¼¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡Ø¥ï¥ó¥¹¡¦¥¢¥Ý¥ó¡¦¥¢¡¦¥¿¥¤¥à¡Ù¤Ç¥í¥Ó¥ó¡¦¥Õ¥Ã¥È¤ò±é¤¸¡¢ÏÃÂê¤ò½¸¤á¤¿¥¤¥±¥á¥óÇÐÍ¥¥È¥à¡¦¥¨¥ê¥¹¡£ÅÁÀâ¤Î¥í¥Ã¥¯¥¹¥¿¡¼¡¢¥Ç¥ô¥£¥Ã¥É¡¦¥Ü¥¦¥¤¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¤·¤¿¤È¤â¸À¤ï¤ì¡¢¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤ÇÍ¥²í¤Ê¥ê¥¿¥¤¥¢À¸³è¤òÁ÷¤ë¥¤¥±¥á¥ó°Ëâ¤ò¥æ¡¼¥â¥¢¤¿¤Ã¤×¤ê¡õ¥ï¥¤¥ë¥É¤«¤Ä¥»¥¯¥·¡¼¤Ë±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
ËÜºî¤ÎÀ½ºîÁí»Ø´ø¤Ï¡Ø¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä¡¦¥ª¥Ö¡¦¥«¥ê¥Ó¥¢¥ó¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤ä¡Ø¥¢¥ë¥Þ¥²¥É¥ó¡Ø¤Ê¤É ¿ô¡¹¤Î¥Ò¥Ã¥Èºî¤òÀ¤¤ËÂ£¤ê½Ð¤·¤¿¥¸¥§¥ê¡¼¡¦¥Ö¥é¥Ã¥«¥¤¥Þ¡¼¤È¡¢¡ØCSI¡Ø¥·¥ê¡¼¥º¤Î¥¸¥ç¥Ê¥µ¥ó¡¦¥ê¥Ã¥È¥Þ¥ó¡£
¥Ý¥¹¥È¡Ø¥á¥ó¥¿¥ê¥¹¥È¡Ù¤È¤â¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¤¥±¥á¥ó¡õÈþ女¤Ë¤è¤ëÈÈºáÁÜºº¥É¥é¥Þ¤Î¿·ÄêÈÖ¡¢¡ØLUCIFER¡¿¥ë¥·¥Õ¥¡¡¼¡Ù¥·¡¼¥º¥ó1¤Ï2017Ç¯3·î8Æü¡Ê¿å¡Ë¤è¤êDVDÈ¯Çä¡õDVD¥ì¥ó¥¿¥ë¤¬³«»Ï¡£¤Þ¤¿¡¢Æ±Æü¤Ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥»¥ë¡¦¥ì¥ó¥¿¥ëÇÛ¿®¤â¥¹¥¿¡¼¥È¡£¡Ê³¤³°¥É¥é¥ÞNAVI¡Ë