上映企画『劇場版「HiGH&LOW」3作一挙上映』が、1月21日に東京・池袋の新文芸坐で開催される。昼の部、夜の部の2回にわたって行なわれる同イベント。EXILE、三代目J Soul Brothers、GENERATIONS、E-girlsらのメンバーが多数出演した『HiGH&LOW』シリーズから、ドラマ『HiGH&LOW 〜THE STORY OF S.W.O.R.D.〜』シーズン1の総集編にあたる『ROAD TO HiGH&LOW』、7月に公開された映画『HiGH&LOW THE MOVIE』、10月に公開された映画『HiGH&LOW THE RED RAIN』の3作品を連続上映する。チケットは12月24日10:00から販売開始。『HiGH&LOW』は、EXILE、三代目J Soul Brothersらが所属するLDHと日本テレビがタッグを組んで展開するエンターテイメントプロジェクト。5つの組織「山王連合会」「White Rascals」「鬼邪高校」「RUDE BOYS」「達磨一家」が存在するSWORD地区を舞台に、組織同士の抗争や人間模様が描かれる。これまでにシーズン2まで放送されたドラマ版や、総集編の劇場版『ROAD TO HiGH&LOW』、映画『HiGH&LOW THE MOVIE』と続編の『HiGH&LOW THE RED RAIN』が公開されているほか、コミカライズ本やCDアルバム、ライブイベントなどが展開された。